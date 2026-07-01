Qué es un cisma y cuáles fueron los principales en los 2000 años de historia de la Iglesia

ROMA.– Todos son cristianos, hijos de la fe nacida en Belén con Jesús y posteriormente personificada en el mundo a través de San Pedro —el primer Papa— en Roma. Sin embargo, a lo largo de los siglos, profundas diferencias condujeron a cismas y dieron lugar a nuevas denominaciones cristianas junto a la Iglesia Católica: los ortodoxos, los protestantes y los anglicanos, por citar solo algunas de las principales divisiones en la historia de la Iglesia.

La palabra “cisma” proviene del griego antiguo “schisma”, que significa precisamente “separación”: el mismo tipo de separación que los lefebvristas provocaron ahora por segunda vez en menos de cuarenta años.

En el cristianismo, los cismas se diferencian de las herejías y las apostasías.

El cisma es la ruptura de la unidad eclesiástica o de la autoridad, aunque la doctrina pueda seguir siendo sustancialmente la misma.

En la herejía hay un rechazo de una doctrina considerada esencial por la Iglesia.

En tiempos de la Inquisición, las personas acusadas de herejía tenían los peores castigos iStock

Y la apostasía consiste en el abandono total de la fe cristiana.

Dejando a un lado las fracturas ocurridas en los primeros años de la historia de la Iglesia —cuando los concilios buscaban resolver disputas doctrinales—, el primer gran cisma fue el de 1054: el “Cisma de Oriente y Occidente”.

Este marcó la culminación de tensiones seculares que condujeron a la separación definitiva entre Roma y Constantinopla, así como entre las iglesias latina y griega. Roma afirmaba la primacía universal del Papa, mientras que Constantinopla abogaba por una Iglesia colegial dirigida por patriarcas.

Cinco siglos más tarde, en 1517, Martín Lutero —un monje agustino alemán— rompió con Roma en lo que se conoció como la “Reforma protestante”, aunque en realidad se trató de un cisma en toda regla: una separación del Vaticano y del Papa.

Lutero pegando sus tesis en la pared de la iglesia de Wittenberg

Menos de veinte años después, en 1534, se produjo el cisma anglicano: la separación de la Iglesia de Inglaterra respecto a Roma, impulsada por el rey Enrique VIII. El monarca rompió con el papa para casarse con Ana Bolena tras divorciarse de su primera esposa, dando así origen a la Iglesia de Inglaterra.

El patrón es más o menos siempre el mismo: el cisma se produce cuando “alguien profesa la fe de manera distorsionada y se opone a los pastores legítimos —empezando por el Papa, que es el Vicario de Cristo—”, explica monseñor Bruno Forte, arzobispo de Chieti-Vasto y uno de los teólogos más respetados de Italia.

“Deciden seguir su propio camino, formulando afirmaciones doctrinales y teológicas falsas a la luz de la fe de la Iglesia y desobedeciendo explícitamente a quien tiene la misión de ser su Cabeza”, es decir, el Papa. Una historia, pues, que se repite.

Sin embargo, el Vaticano nunca se dio por rendido.

Desde el siglo XX, especialmente tras el Concilio Vaticano II, ha crecido el movimiento ecuménico para promover la unidad entre los cristianos.

El Papa Juan XXIII reza el 12 de octubre de 1962 durante una audiencia especial a los delegados de gobiernos extranjeros al concilio ecuménico, en la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano.

En este sentido se han logrado avances importantes en el diálogo entre católicos, ortodoxos y diversas iglesias protestantes, aunque persisten diferencias sobre cuestiones como la autoridad del papa, algunos sacramentos, la organización de la Iglesia, y ciertos aspectos doctrinales y morales.

No muy lejos en el tiempo, el último gran gesto de acercamiento fue el histórico servicio de oración entre el Papa León XIV y el rey Carlos de Inglaterra el pasado mes de octubre, tras 500 años de separación.

“La esperanza de sanar la fractura debe estar siempre presente, como demuestran sesenta años de diálogo ecuménico. Pero no puede hacerse —explica monseñor Forte— a costa de la verdad. No se puede actuar simplemente por capricho en nombre del diálogo”. Y con esta decisión, los lefebvristas “intentaron rasgar la túnica de Cristo”, afirma el teólogo, haciéndose eco de las palabras del reciente llamamiento de Prévost a los ultratradicionalistas.

Agencia ANSA y AP