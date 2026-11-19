PARÍS.- Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping adoptaron este jueves en Shenzhen una “declaración de paz” al término de una cumbre sin precedentes, sin mencionar ni una palabra sobre Ucrania.

Los europeos, ausentes en la mesa y reunidos simultáneamente en Berlín para tratar el tema de Kiev, temen que se hayan pactado acuerdos a sus espaldas. En Asia también siguieron con lupa este cara a cara con aires de un nuevo Yalta.

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Una mesa redonda y oscura de cuatro metros de diámetro, un ramo de flores rosas en el centro y tres hombres sentados a una distancia considerable entre sí. En este entorno discreto de la villa Kylin, en Shenzhen, se reunieron este jueves, por primera vez en la historia, los líderes de las tres mayores potencias nucleares del planeta.

“Estamos escribiendo la historia, verdaderamente”, lanzó Trump en la apertura. Una hora y media después, las puertas se volvieron a abrir en pleno silencio: no hubo declaraciones orales ante la prensa y el presidente estadounidense se dirigió de inmediato al aeropuerto. Fue el Kremlin quien publicó el texto conjunto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin, durante el encuentro trilateral celebrado al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen, China SERGEI BOBYLYOV - POOL

El documento consta de un preámbulo y cuatro párrafos. En ellos, los tres jefes de Estado reafirman que “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse”.

Anuncian un diálogo sobre la reducción de riesgos nucleares y la no proliferación, pero sin establecer límites a los arsenales, sin cronogramas ni mecanismos de inspección. Prometen aumentar la producción y distribución de productos petrolíferos refinados, aunque sin aportar una sola cifra. Abogan por una reforma de la ONU. Sobre todo, exigen el respeto a la inmunidad de los mandatarios y afirman que la Corte Penal Internacional (CPI) “no debe extralimitarse” en sus competencias. Donald Trump ya había anticipado su postura al proponer “proteger la soberanía” de las tres naciones “frente a organizaciones globalistas desviadas, como la Corte Penal Internacional”. Por su parte, Xi Jinping sugirió la celebración de cumbres periódicas y la creación de mecanismos de comunicación en situaciones de crisis, aunque ninguno de los dos puntos quedó formalizado.

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Lo que el texto calla pesa tanto como lo que dice: no hay mención a un alto el fuego, ni en Ucrania ni en Irán. Ni una sola línea sobre la guerra que desangra a Europa desde hace casi cinco años.

Sin embargo, el tema acechaba entre bambalinas. Tres días antes, el propio Trump había alterado el orden del día oficial: “Hablaremos de mi tema favorito, Ucrania”, dijo. Putin elogió el “interés común” de los tres países en la resolución del conflicto, asegurando haberle dedicado una “atención especial” junto a Trump el día anterior.

“Ambos buscamos brindar nuestra ayuda en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania”, había declarado el presidente estadounidense tras un encuentro privado con Xi Jinping.

Los tres mandatarios acordaron impulsar reformas en Naciones Unidas, aumentar el suministro de petróleo y abrir un diálogo para reducir los riesgos nucleares Win McNamee - Pool Getty Images AsiaPac

En este juego de engaños y sutilezas, Putin sale con los bolsillos llenos. Se queda con su foto: la de un igual, sentado entre Washington y Pekín, mientras su guerra en Ucrania se acerca al quinto año. También consigue una frase sobre la CPI que le sirve de escudo, siendo él el objetivo de una orden de arresto de la Corte desde marzo de 2023. El día anterior, su entrevista de dos horas con Xi concluyó con una relación calificada de “inquebrantable”, mientras Pekín pedía reforzar la cooperación política y militar con Moscú. China, el principal importador mundial de petróleo ruso, nunca ha condenado la invasión a Ucrania, y diversos estudios la acusan de suministrar componentes para la fabricación de drones rusos, algo que el país desmiente. Además, el amo del Kremlin se presentó como guardián del derecho: “Estuvimos presentes en los orígenes de la creación de las Naciones Unidas”, recordó.

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Xi Jinping, por su parte, hace de anfitrión del mundo. “El encuentro, por primera vez en la historia, de los líderes chino, ruso y estadounidense tiene un alcance fundacional”, declaró, recordando que unos 60 conflictos regionales siguen abiertos y presentando el armamento atómico como una “espada de Damocles” sobre la humanidad.

Trump, finalmente, se adjudica la imagen de negociador sin ceder nada concreto, aun cuando muestra sus divergencias: ante la APEC, reafirmó su oposición a “cualquier forma de regulación globalista” de la inteligencia artificial, mientras que Xi aboga por mantenerla “siempre bajo control humano”.

Xi Jinping y Vladímir Putin se saludan durante la cumbre de la APEC Sergei Bobylev - Pool Sputnik Kremlin

El protocolo habla

En todo caso, el protocolo habló antes que las declaraciones. Xi recibió personalmente a Trump al pie del Air Force One, con un abrazo, sobrevuelos de aviones de combate y niños con flores.

Putin, en cambio, fue recibido en la pista por Cai Qi, jefe de gabinete del presidente chino: “un escalón inferior”, según señaló la prensa asiática. No obstante, fue a Putin a quien Xi acompañó después hasta su coche. Sin nada concreto para decir, la agencia TASS publicó un análisis sobre el color de las corbatas de los tres dirigentes. La agencia rusa interpretó abusivamente que Xi y Putin optaron por el mismo color rojo para demostrar su unidad frente al presidente norteamericano, que usó una corbata color azul.

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Más seriamente, el reparto de papeles entre los tres hombres causó indignación, sobre todo en Europa. El ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radosław Sikorski, denunció “una elevación innecesaria de Rusia al rango de superpotencia mundial”. Su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, fue más mordaz: Putin “no es un líder mundial, es un criminal de guerra”, asestó.

“Más unidos que nunca”

A 9000 kilómetros de la reunión, Europa había tomado sus precauciones. Unas horas después de lo ocurrido en Shenzhen, el canciller Friedrich Merz, Emmanuel Macron y el primer ministro británico Andy Burnham recibieron en Berlín a unos 30 líderes de la “coalición de voluntarios”, en presencia de Volodimir Zelensky, los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El calendario no es casualidad: según responsables alemanes, buscaba permitir que los aliados de Kiev pudieran reaccionar rápidamente ante cualquier anuncio proveniente de China.

La agenda incluyó garantías de seguridad “fiables y jurídicamente vinculantes”, destinadas a entrar en vigor tras un alto el fuego, y la financiación de una Ucrania que se enfrenta a un déficit de 70.000 millones de euros para 2027. Bruselas acaba de proponer un nuevo préstamo de 45.000 millones, y Londres debía anunciar drones capaces de atacar en profundidad territorio ruso. Los aliados están “más unidos que nunca” en su voluntad de lograr una paz justa y duradera, aseguró Andy Burnham.

Los líderes europeos se reunieron en una "contracumbre" al margen de la APEC para coordinar posiciones frente al acercamiento entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, KENZO TRIBOUILLARD - AFP

“Manténganse en el equipo de Europa y en el equipo de Ucrania”, había insistido Friedrich Merz a Washington, complementando su ya célebre “nada de sorpresas”.

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Incluso antes de la cumbre, París optó por restarle importancia al evento.

“Estos tres líderes no se ponen de acuerdo en nada y, por tanto, no va a salir nada de esta reunión”, había vaticinado el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, en la radio RTL, recordando que, para él, las tres mayores potencias del mundo son Estados Unidos, China y la Unión Europea (UE). La intención de Volodimir Zelensky, en cambio, era aprovechar la presencia de los emisarios estadounidenses para conocer los detalles de las conversaciones chinas: “Ucrania afirma claramente su compromiso con la paz”, repitió.

Sin embargo, la inquietud persiste. El presidente ucraniano advirtió: “Realmente no queremos que Shenzhen se convierta en un nuevo Yalta”, advirtió varias veces. En Kiev, se teme un gran reparto: América para Trump, Asia para China y Europa para Rusia. Y el Kremlin sigue sin aceptar la presencia de los europeos en la próxima ronda de negociaciones, recordó el asesor diplomático de Zelensky, Yuri Ushakov.

Arrived in Berlin with our team. The Coalition of the Willing meeting is ahead. More than 40 partners will be represented, including the team of the American President. Ukraine’s priorities are strengthening our air defense, energy and financial support, the diplomatic track, and… pic.twitter.com/5uGsGVSeAO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2026

Pero el malestar trasciende Europa. Dos días antes de Shenzhen, en Manila, el presidente surcoreano Lee Jae-myung y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi mostraron su acercamiento, considerando que mantener la “comunicación estratégica” es más importante que nunca. Seúl teme que la cuestión de Corea del Norte se haya colado en la mesa de los tres grandes, y la presidencia asegura seguir la situación “de cerca”.

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Los dos vecinos no salen de la APEC con el mismo botín. Lee Jae-myung regresa con una actualización del acuerdo de libre comercio con China y, según Seúl, el apoyo de Xi a un diálogo entre Pyongyang y Washington. El informe chino, por su parte, no menciona a Corea del Norte, pero destaca que la política surcoreana de una sola China “no ha cambiado ni cambiará”. Sanae Takaichi, en cambio, solo obtuvo un saludo gélido: Xi asintió con la cabeza sin responder, y Pekín envió a un funcionario de rango modesto para recibirla en el aeropuerto. El distanciamiento se remonta a noviembre de 2025, cuando ella consideró que un ataque contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón. Además, el 17 de noviembre, aviones militares rusos penetraron el espacio aéreo japonés, provocando la protesta de Tokio.