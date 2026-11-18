Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunirán el jueves en la ciudad china de Shenzhen, en una cumbre tripartita sin precedentes que pondrá sobre la mesa el desarme nuclear, la guerra contra Irán, la invasión rusa a Ucrania y las diferencias comerciales entre Washington y Pekín. El encuentro se realizará durante la tarde en China, a las 3.30 de la Argentina, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La llegada del presidente estadounidense estuvo acompañada por un gesto inusual: Xi lo recibió este miércoles al pie de la escalerilla del avión y ambos se saludaron con un abrazo. El mandatario chino rara vez se traslada al aeropuerto para recibir a dirigentes extranjeros, pero esta vez retribuyó la bienvenida que Trump le había ofrecido en septiembre en Washington.

El abrazo entre Xi Jinping y Donald Trump

Cuándo será la cumbre y qué temas se discutirán

La reunión del jueves constituirá el momento central de una gira asiática de tres días que Trump comenzó en Manila. Antes de la cita con Putin, el presidente estadounidense mantendrá un encuentro bilateral con Xi, atravesado por las tensiones comerciales y tecnológicas entre ambas potencias.

Al recibirlo, el líder chino expresó su intención de mantener un intercambio profundo para promover una relación constructiva y estratégicamente estable, basada en el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad, según la agencia Xinhua.

Entre los objetivos de Washington aparece la posibilidad de extender la tregua comercial con China, que vence el próximo 10 de enero. A esa negociación se suma la competencia por el desarrollo de la inteligencia artificial, en medio del escándalo de presunto espionaje chino al ex CEO de Nvidia, Jensen Huang, que rodeó su renuncia a la compañía.

El formato de la cumbre llevó a algunos especialistas a compararla con la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, en la que Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin definieron aspectos del orden europeo de posguerra. Sin embargo, no se esperan anuncios de una escala semejante en Shenzhen.

Trump y Xi en Shenzhen KEVIN FRAYER - POOL

Qué busca cada uno de los tres líderes

Los intereses de los participantes presentan diferencias. Según William Yang, analista para el nordeste de Asia del Grupo Internacional de Crisis, Trump prioriza las conversaciones sobre desnuclearización, mientras que Putin pretende negociar un desenlace favorable para Rusia en la guerra de Ucrania.

En ese escenario, el especialista considera probable que Xi procure evitar discusiones profundas sobre ambos asuntos y concentre la conversación en cuestiones más amplias, como la estabilidad global. Con ese enfoque, Pekín buscaría reducir los posibles costos para su imagen internacional y sus vínculos con Europa.

Para China, la reunión también representa una oportunidad de mostrar su capacidad de convocatoria diplomática. No obstante, las prioridades contrapuestas de Washington y Moscú podrían dificultar el desarrollo de la agenda.

En el caso de Putin, el encuentro tiene un valor simbólico incluso antes de conocerse sus resultados. Compartir la mesa con los presidentes de Estados Unidos y China le permitirá presentar una imagen de protagonismo internacional después de más de cuatro años y ocho meses de la invasión a Ucrania.

El analista Ryan Hass, director del John L. Thornton China Center de la Brookings Institution, evaluó que el formato beneficia al mandatario ruso: le permite recuperar un lugar central en la diplomacia mundial sin haber realizado concesiones significativas sobre Ucrania u otros asuntos.

Para Trump, en cambio, Hass observa mayores riesgos. Su análisis advierte sobre la cercanía entre Xi y Putin y sobre la inquietud que la imagen de los tres dirigentes reunidos puede generar entre los aliados y socios de Estados Unidos, especialmente en Ucrania y Taiwán.

Por qué el encuentro preocupa a Ucrania y Europa

La posibilidad de que la guerra sea discutida sin participación directa de Ucrania despertó temores en el presidente Volodimir Zelensky. Las inquietudes también alcanzan a funcionarios europeos, que siguen con atención el alcance que podrían tener las conversaciones.

Un diplomático consultado por CNN describió la reunión como “un sueño para Putin” y manifestó dudas sobre sus posibles efectos para la seguridad europea. Otro alto funcionario consideró negativa la imagen pública del encuentro para Europa, aunque no expresó preocupación por la posibilidad de que se concreten grandes acuerdos.

Trump llega, además, en un momento de debilidad política interna, tras la derrota de los republicanos frente a los demócratas en las elecciones de medio término. Ese contexto acompaña una negociación en la que deberá abordar asuntos estratégicos con dos dirigentes que mantienen una relación estrecha.

La agenda podría incorporar otro contacto de alto impacto: una reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un. El propio Trump dejó abierta esa posibilidad, vinculada con un eventual acercamiento sobre el programa nuclear de Corea del Norte. “Ya veremos qué pasa”, respondió el martes cuando le preguntaron al respecto.