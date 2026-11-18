Una seguidilla de fallas tecnológicas que en las últimas semanas afectó a aerolíneas, bancos, sistemas de control aéreo, empresas internacionales y hasta redes de inteligencia de Estados Unidos expuso la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales del país y alimentó sospechas sobre posibles operaciones de sabotaje, aunque hasta ahora no hay pruebas de una conexión directa entre los episodios.

Desde un ciberataque a Binance, atribuido a un grupo norcoreano, hasta interrupciones en los servicios de Microsoft y de importantes entidades financieras, los incidentes respondieron a distintas causas, entre ellas fallas de software y hardware, tareas de mantenimiento y ataques informáticos. A esta sucesión de episodios se sumó una ofensiva contra casi 200 sitios web de grandes compañías internacionales, como BBC, CNN, IKEA y Air France-KLM, con el objetivo de robar información financiera e infectar dispositivos Apple.

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Aunque el gobierno de Donald Trump descartó que los episodios respondan a una ofensiva informática coordinada y los atribuyó a problemas técnicos, la coincidencia de las interrupciones reavivó el debate sobre los riesgos de la hiperconectividad, el avance de la inteligencia artificial y la posibilidad de que actores hostiles aprovechen esas fallas para generar desestabilización.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que los cortes no estaban relacionados con ciberataques y dijo tener un “98% de certeza de que no se trató de acciones maliciosas”. También el secretario de Estado, Marco Rubio, intentó llevar tranquilidad a la población. “Tenemos cero evidencia o cualquier razón para creer que cualquiera de estos casos aislados o individuales tenga algo que ver con actores nefastos, con piratas informáticos, con delincuentes, con otro Estado nación o con un actor malintencionado de cualquier tipo”, afirmó.

No obstante, cuando una interrupción afecta sistemas críticos, esta puede convertirse en un problema de seguridad nacional incluso si no fue provocada deliberadamente por un adversario, según dijo a LA NACION el profesor de Seguridad Internacional de King’s College, Tim Stevens.

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La fragilidad de un sistema hiperconectado

Uno de los principales interrogantes que dejan las interrupciones es hasta qué punto la dependencia de un puñado de gigantes tecnológicos puede convertir una falla puntual en una crisis de alcance nacional.

Buena parte de la infraestructura digital de las economías modernas está concentrada en manos de los llamados hiperescaladores (hyperscalers, en inglés), grandes proveedores de servicios tecnológicos, predominantemente estadounidenses y, en algunas regiones, chinos.

“Su escala permite ofrecer servicios eficientes y seguros, pero también genera puntos únicos de falla: un problema en una de estas compañías puede repercutir simultáneamente en cientos o miles de organizaciones”, aseguró Stevens.

“Es un problema real para los gobiernos y no existe una solución evidente”, afirmó el profesor, quien advirtió que reducir esa dependencia resulta especialmente complejo porque diversificar proveedores, una de las principales herramientas para mitigar los riesgos, no siempre es viable.

Un avión de United Airlines permanece en tierra mientras otro de Alaska Airlines despega del aeropuerto de Seattle-Tacoma, en Washington, tras una falla en los sistemas Lindsey Wasson - AP

Jorge Litvin, especialista en ciberseguridad, puso el foco en la disyuntiva que enfrentan las organizaciones. Concentrar servicios permite reducir costos y simplificar la gestión, pero también las expone a interrupciones masivas. En cambio, incorporar proveedores alternativos y sistemas de respaldo aumenta la capacidad de respuesta, aunque exige mayores inversiones y una gestión más compleja.

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“El riesgo se materializa cuando una amenaza, que no controlamos, encuentra una vulnerabilidad, que sí podemos gestionar”, explicó Litvin a LA NACION. El experto advirtió que estas debilidades suelen ser el resultado de una combinación de errores técnicos, decisiones ejecutivas y fallas de coordinación. “Un incidente no es el error de un individuo, es el de una organización”.

A este escenario se suma una nueva paradoja. Algunos expertos señalan que varias de las interrupciones recientes podrían estar relacionadas con los esfuerzos de distintas instituciones por actualizar sus programas y corregir vulnerabilidades. Ante la posibilidad de que las herramientas de inteligencia artificial permitan explotar fallas de seguridad a una velocidad sin precedentes, gobiernos y empresas aceleran la modernización de sus sistemas, un proceso destinado a reforzar la seguridad que, al mismo tiempo, puede introducir nuevos errores y provocar caídas en los servicios.

Un cliente utiliza un cajero automático de Bank of America en Renton, Washington Lindsey Wasson - AP

Aunque las principales interrupciones de los últimos días fueron atribuidas a problemas técnicos, Litvin advirtió que dejan al descubierto el daño que podría provocar un ataque deliberado contra esas mismas infraestructuras.

Entre los escenarios más preocupantes mencionó el efecto dominó que puede desencadenar la caída de un servicio crítico y los ataques a través de proveedores. En lugar de vulnerar cientos de organizaciones por separado, un atacante puede apuntar a una sola compañía de la que dependen todas.

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“Otro riesgo es el de los adversarios que consiguen infiltrarse en infraestructuras críticas y permanecen ocultos hasta encontrar el momento oportuno para actuar”, alertó.

La inteligencia artificial suma nuevas amenazas, desde el uso de identidades sintéticas y deepfakes para infiltrarse en organizaciones hasta la posibilidad de multiplicar las campañas de fraude y desinformación durante una interrupción.

Vista aérea de la sede de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), en Fort Meade, Maryland SAUL LOEB - AFP

En las primeras horas, una falla técnica y un ciberataque pueden resultar prácticamente indistinguibles para los usuarios. Esa incertidumbre abre una ventana para la circulación de imágenes, videos y documentos falsos sobre supuestos sabotajes, responsables extranjeros o conspiraciones dentro de los propios gobiernos.

A ese fenómeno se suma la dinámica de las redes sociales, cuyos algoritmos tienden a privilegiar los contenidos que generan mayor interés o refuerzan las creencias de cada usuario. Así, las noticias falsas y las versiones sin verificar pueden amplificar la sensación de peligro y alimentar la percepción de una crisis tecnológica generalizada, incluso cuando se trata de incidentes aislados y sin relación entre sí.

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