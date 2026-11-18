WASHINGTON.- Una red interna que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) utiliza para comunicar información clasificada quedó fuera de servicio el martes después de lo que describió como “mantenimiento rutinario”.

El problema interrumpió las operaciones de la NSANet, una red interna clasificada utilizada por empleados de la agencia, según un funcionario de defensa que habló bajo condición de anonimato.

“La Agencia de Seguridad Nacional experimentó una degradación temporal durante un mantenimiento rutinario programado”, dijo la NSA en un comunicado. “Aunque algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión siguen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional continúa. La infraestructura de la NSA está diseñada con múltiples capas de redundancia para mantener las operaciones durante el mantenimiento planificado o eventos inesperados”.

Un letrero se encuentra en el exterior del campus de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en Fort Meade, Maryland Patrick Semansky - AP

La agencia de inteligencia no proporcionó detalles adicionales sobre la causa de la interrupción ni el alcance de la afectación.

La interrupción fue reportada en primera instancia por CNN.

El episodio de la NSA se encuentra entre una serie de interrupciones relacionadas con incidentes cibernéticos en funciones críticas del gobierno y del sector privado durante la última semana, incluida una sobrecarga del sistema el viernes que resultó en una suspensión del tráfico aéreo en Estados Unidos; un problema técnico en JPMorgan Chase el lunes que causó repercusiones en todo el sistema financiero y una caída de sistemas internos en United Airlines que retrasó vuelos de salida.

El martes, Apple reconoció en su página de estado del sistema que sus servicios Apple Music, App Store y AppleCare sufrieron interrupciones totales después de una actualización interna.

Altos funcionarios de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump dijeron que no había indicios de que los eventos estén relacionados o sean atribuibles a un ciberataque o a una actividad hostil.

“No tenemos ninguna evidencia ni ninguna razón para creer que alguno de estos casos aislados o individuales tenga algo que ver con actores nefastos, con hackers cibernéticos, con criminales, con otro Estado-nación, con un actor maligno de cualquier tipo”, dijo a los periodistas el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien también es el asesor de seguridad nacional de Trump, mientras viajaba con el presidente en Asia.

Trump saluda mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews MANDEL NGAN - AFP

Rubio reconoció que era “inquietante ver estos reportes día tras día de algunas fallas técnicas” y que, aunque el gobierno siempre está vigilante, cada uno de los eventos recientes “son distintos, y son diferentes en su causalidad”.

Jay Clayton, el director de inteligencia nacional del gobierno de Trump, atribuyó el problema a que instituciones gubernamentales y empresas privadas están impulsando actualizaciones de sus sistemas informáticos más o menos al mismo tiempo, lo que resulta en tropiezos tecnológicos periódicos.

“Mucha gente está actualizando sus sistemas”, dijo Clayton en una entrevista con CNBC el martes sobre la oleada de interrupciones. “Saben que sus sistemas heredados tienen vulnerabilidades. Están desactualizados, no funcionan bien con sistemas nuevos. Es hora de una actualización en toda nuestra infraestructura digital. Y a medida que parchas y actualizas tus sistemas pasan cosas como estas”.

En los últimos días, Microsoft, Chase Bank, el control del tráfico aéreo y la Agencia de Seguridad Nacional se han visto afectados por fallas técnicas y cortes de servicio. Trump ha enfrentado una oleada de críticas, ya que tanto aliados como adversarios dijeron que la Casa Blanca debe responder por las disrupciones —e incluso firmes aliados de Trump han acusado al gobierno de mentirles a los estadounidenses u ocultar información sobre la verdadera causa.

Agencias AP y AFP