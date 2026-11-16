WASHINGTON.– Clientes de algunos de los principales bancos de Estados Unidos reportaron este lunes dificultades para ingresar a sus cuentas, consultar saldos y completar operaciones.

Los avisos alcanzaron a JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist, además de la plataforma de pagos Zelle, según Downdetector.

Los reportes corresponden a denuncias de usuarios y no permiten determinar cuántos clientes se vieron afectados ni confirmar que todas las entidades hayan sufrido una interrupción generalizada de sus servicios.

Una mujer entra en un banco Chase en Irving, Texas LM Otero - AP

Chase reconoció una falla técnica: un vocero dijo que algunas transacciones demoraban más de lo habitual, aunque los clientes conservaban el acceso a sus cuentas y fondos. La entidad aseguró que trabajaba para resolver el inconveniente y descartó un ciberataque.

U.S. Bank, en tanto, aclaró que sus sistemas no estaban directamente afectados, aunque podía haber demoras en algunos pagos de Zelle entre entidades.

Los inconvenientes también quedaron reflejados en los testimonios de clientes en las redes sociales. Usuarios de Nueva York, Maryland, Florida, Illinois y Nueva Jersey describieron dificultades para ingresar a sus cuentas, realizar transferencias y operar en las sucursales. Un cliente contó que encontró los sistemas fuera de servicio en un cajero automático de Chase en Hell’s Kitchen, en Manhattan, mientras que otra persona que dijo trabajar en una filial del banco en Maryland aseguró que las sucursales del estado tampoco podían operar con normalidad.

Otros clientes denunciaron esperas de más de una hora para comunicarse con atención telefónica y obtener códigos de acceso. Sin embargo, los relatos también mostraron diferencias: algunos usuarios señalaron que sus tarjetas seguían funcionando, aunque tenían dificultades para utilizar la aplicación o completar determinadas operaciones.

En la Argentina, en tanto, no se registraron inconvenientes. Voceros de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) informaron a LA NACION que las entidades nucleadas en la cámara no tuvieron problemas en sus sistemas ni en la prestación de servicios. Así, al menos entre los bancos asociados, las dificultades reportadas en Estados Unidos no tuvieron repercusiones en la operatoria local.

Los reportes aparecieron en un contexto particular. Desde hace días circulan en redes sociales mensajes que anuncian para este martes 17 de noviembre un supuesto apagón mundial de 72 horas, con una caída simultánea de internet, los bancos y las comunicaciones.

Algunas publicaciones hablan de un ciberataque coordinado, recomiendan retirar efectivo y acumular alimentos y agua, e incluso advierten que las cuentas podrían quedar en cero o inaccesibles durante meses.

La coincidencia entre la fecha anunciada por esos mensajes y los problemas bancarios de este lunes puede alimentar especulaciones, pero no demuestra que exista una relación.

Según una fuente citada por CNBC, no había indicios de que actores maliciosos estuvieran detrás del problema técnico de JPMorgan ni señales de un error de software que afectara a varios bancos al mismo tiempo. Tampoco se identificó una causa común para los reportes de las distintas entidades.

Un letrero del banco Wells Fargo está colocado en una ventana Mark Lennihan - AP

No hay pruebas ni advertencias oficiales sobre un apagón mundial. Parte de la confusión surgió de un anuncio real. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará mañana una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia de Estados Unidos.

El ejercicio está programado para las 14.20 (hora del este) y consiste en difundir un mensaje por radio y televisión, en inglés y español. El aviso oficial aclara que es solo una prueba y que el público no debe realizar ninguna acción: no supone cortes de electricidad, internet ni servicios bancarios.

Agencias AP y Reuters