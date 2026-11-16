WASHINGTON.- Luego de que una falla técnica el viernes obligara a suspender los despegues a nivel nacional durante casi cuatro horas y media el viernes, lo que desató un caos aéreo en Estados Unidos, United Airlines, una de las principales aerolíneas comerciales norteamericanas, experimentó esta tarde una interrupción generalizada en sus sistemas a nivel general que afectó a los vuelos que tienen prevista su salida. “El problema ha sido resulto”, informó luego la compañía.

“Estamos al tanto de la interrupción generalizada del sistema, y nuestros equipos están trabajando arduamente para restablecer el servicio lo antes posible. Apreciamos su paciencia mientras resolvemos esto”, había señalado la empresa, con sede en Chicago, mediante un comunicado. La falla no tuvo repercusiones en los vuelos que ya estaban en el aire ni en los operados por United Express.

We sincerely apologize for the inconvenience. We're aware of the widespread system outage, and our teams are working hard to get things back up and running as soon as possible. We appreciate your patience while we work through this. Please check back with us for updates, and keep… https://t.co/Y6hG6u2Kjj — United Airlines (@united) November 16, 2026

“Hoy temprano experimentamos un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida. El problema ha sido resuelto”, comunicó la compañía en su cuenta de X a las 18.13 (hora de la costa este). No hubo indicios de que la falla estuviera relacionada con la ciberseguridad, señaló la aerolínea.

Un memorando interno del sindicato de pilotos de United, al que tuvo acceso Reuters, había señalado que una interrupción en los sistemas basados ​​en la web afectó a diversas aplicaciones utilizadas por los pilotos, incluidas aquellas destinadas a la comunicación con la tripulación.

Earlier today we experienced a technology-related issue that impacted some departing flights. The issue has been resolved.



Please check the latest status of your flight at https://t.co/BqzX0dcUna or the United app. — United Airlines (@united) November 16, 2026

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) estuvo al tanto del incidente, indicó a la cadena CNN la vocera de la agencia, Hannah Walden.

Las aerolíneas experimentan a veces interrupciones técnicas de corta duración, de las cuales pueden recuperarse rápidamente si el problema se resuelve con celeridad. Se desconoce de momento el origen de la falla de United Airlines y cuántos vuelos se vieron afectados.

Un avión de United Airlines, una de las principales compañías aéreas de Estados Unidos.

De todas formas, el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware mostró que United Airlines ya tenía esta tarde más de 420 vuelos con retrasos luego del anuncio de la falla.

El audio del control de tráfico aéreo, obtenido por ATC.com y difundido por medos norteamericanos, reveló el momento en que se produjo la interrupción del servicio.

“Hey, todavía estamos esperando los pesos definitivos”, le dijo a un controlador uno de los pilotos del vuelo 1728 de United en El Paso, con destino a Denver. “Acabamos de contactar con operaciones y, al parecer, hay una caída del sistema en toda la compañía, así que podría tardar un poco”, añadió.

“United 1728, recibido. Entonces, ¿no tiene idea de cuándo cree que podrán salir?“, le respondió el controlador. “No”, contestó el piloto.

La breve interrupción en los servicios de United Airlines -que opera vuelos entre Buenos Aires y Houston- aumentó la preocupación en torno al transporte aéreo de cara al feriado largo por el Día de Acción de Gracias, la semana próxima, uno de los momentos con mayor intensidad de movimiento de pasajeros en Estados Unidos.

Por otra parte, el fallo informático de la compañía se sumó a una reciente ola de problemas tecnológicos que alto impacto en Estados Unidos, entre ellas la falla que durante un trabajo para actualizar una antigua línea de comunicaciones de cobre a fibra óptica en una instalación “remota”de la FAA que provocó la mayor paralización aérea a nivel nacional en 25 años que varados a cientos de miles de pasajeros.

El tráfico aéreo en Estados Unidos comenzaba a recuperar la normalidad este lunes, después de tres días de fuertes alteraciones que provocaron miles de cancelaciones y retrasos de vuelos en todo el país por la orden de suspensión de despegues del viernes.

La FAA atribuyó el problema a una actualización defectuosa de los sistemas de comunicación utilizados por los controladores aéreos, que obligó a detener las operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos. El fallo habría estado relacionado con un único router instalado durante tareas de mantenimiento de rutina.

Además, este lunes miles de clientes de algunos de los principales bancos de Estados Unidos reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas, consultar saldos y completar operaciones.

Una sede de Chase Bank en Irving, Texas, este lunes 16 de noviembre. LM Otero - AP

Los avisos alcanzaron a JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist, además de la plataforma de pagos Zelle, según el sitio Downdetector.

JPMorgan Chase, el banco más grande del país, señaló que los problemas técnicos que estaba experimentando podrían haber afectado a clientes de otras entidades bancarias.

“Experimentamos un problema temporal relacionado con un fallo de software en los sistemas de hardware internos”, indicó el banco en un comunicado, en el que añadió que no existen indicios de que el problema esté relacionado con la ciberseguridad. “Los clientes aún tienen acceso a sus cuentas y fondos”, aseguró.

JPMorganChase has experienced a temporary issue related to a software bug in on-premise hardware systems – there is no evidence this is cyber-related. It is taking longer than usual to service some customers.



Where we were party to a transaction involving other banks, those… — Chase (@Chase) November 16, 2026

“Estamos tardando más de lo habitual en atender a algunos clientes. No se trata de un problema sistémico; es posible que otros bancos se hayan visto afectados por una mayor lentitud en las transacciones, pero únicamente en aquellos casos en los que participaron en una operación con nosotros”, añadió la nota del banco, que presta servicios a más de 86 millones de clientes en unas 5000 sucursales en Estados Unidos.

La semana pasada, además, una masiva interrupción global del servicio de Microsoft causó problemas en todo el mundo, incluidos el correo electrónico y los productos de inteligencia artificial (IA).