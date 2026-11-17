WASHINGTON.- Una falla en un trabajo de rutina en una instalación “remota” de Estados Unidos que provocó la mayor paralización aérea a nivel nacional en 25 años; un “problema técnico” en el principal banco del país que dificultó las operaciones online de miles de clientes; una masiva suspensión global del servicio de Microsoft, y una “interrupción generalizada del sistema” por unos 90 minutos que paralizó los despegues de United Airlines. “No pasa nada”, minimizó Donald Trump, en medio de las inquietudes por la reciente serie de fallas tecnológicas.

“Así es la vida. Cuando eres grande, poderoso y tienes todo el dinero, ocurren cosas así”, explicó el presidente norteamericano, escueto, al ser consultado en Manila sobre si le preocupaba el asunto.

President Donald Trump appeared unconcerned about a series of recent technology and service disruptions across the U.S., saying “things like that happen” when asked about recent outages affecting Microsoft, the FAA, United Airlines and major banks.



Trump also addressed reports… pic.twitter.com/fE2bREWFvY — CBS News (@CBSNews) November 17, 2026

Poco después, la CNN reveló que la red de alta seguridad que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) -agencia del Departamento de Defensa- para sus comunicaciones internas sobre información clasificada estaba fuera de servicio. Las fuentes citadas por la cadena aclararon que no había indicios de un ciberataque.

Antes que el presidente, su secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había buscado llevar calma a los estadounidenses tras una tarde de lunes marcada por un rebrote del nerviosismo ante las fallas en JPMorgan Chase y en United Airlines, al insistir en que “el territorio nacional y el sistema bancario están seguros”.

“Respira tranquilo”, le pidió anoche Mullin al presentador Sean Hannity, de Fox News. “Cuando ocurre algo así, somos capaces de reaccionar, y de hacerlo rápidamente [...]. Estoy muy tranquilo con la situación actual”, agregó.

DHS Secretary Markwayne Mullin says he is 98% certain the recent widespread system outages are not the result of a cyberattack, citing no evidence of malicious activity or a coordinated attack pic.twitter.com/KhxT0icfuP — Sean Hannity 🇺🇸 (@seanhannity) November 17, 2026

Mullin sostuvo que los funcionarios de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA, por sus siglas en inglés), organismo que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no hallaron pruebas de que estos incidentes tengan un origen malicioso ni de que estén relacionados entre sí.

“Nada es 100% seguro, pero puedo afirmar con un 98% de certeza que esto no es un ciberataque. Yo me baso en hechos. Simplemente no estamos viendo nada de eso. Son [fallas] individuales y no relacionadas entre sí”, reforzó Mullin en un diálogo esta mañana con CNBC, en el que explicó que los problemas en Microsoft, Chase Bank y United Airlines estuvieron vinculados con la implementación de nueva tecnología sobre sistemas informáticos antiguos. “Simplemente parece abrumar un poco el sistema”, esbozó.

Según explicó Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma de Microsoft, un “defecto latente provocó que los servidores se saturaran y dejaran de responder bajo ciertas condiciones de carga”, al ahondar sobre las causas principales del problema que se extendió durante dos días.

Coincidencia

Para los expertos, la coincidencia temporal de interrupciones en aeropuertos, aerolíneas, bancos y plataformas digitales podría dar la impresión a la población de una crisis tecnológica interconectada, aunque los reportes oficiales disponibles desechan esa posibilidad.

El experto en ciberseguridad Ian Marlow, citado por Fox 32 Chicago, señaló que algunas interrupciones pueden responder a actualizaciones de software, errores de configuración o fallas en los servidores, sin que exista necesariamente una acción maliciosa detrás.

Una sucursal del Chase Bank en Irving, Texas. LM Otero - AP

Stuart Madnick, profesor de ciberseguridad en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), sostuvo que los incidentes recientes sí ponen de manifiesto la necesidad de que las organizaciones mejoren tanto su seguridad como su capacidad de recuperación frente a fallos.

“En primer lugar, estos sucesos no deberían producirse. Y, en segundo lugar, si llegan a ocurrir, la recuperación debería ser rápida, no debería llevar horas ni días”, planteó en una entrevista con NBC Boston, en la que expuso sus dudas sobre las causas de los fallos. “Va más allá de lo que yo consideraría una simple coincidencia lógica”, señaló.

Aunque Trump minimizó la serie de fallas, reveló este martes que habló con algunos de los bancos -no especificó cuáles- sobre la interrupción del servicio de Chase Bank. “Todo va a estar perfectamente bajo control”, confió el presidente.

El presidente Donald Trump, antes de partir a su gira por Asia. WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por la noche del lunes, JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos que presta servicios a más de 86 millones de clientes en unas 5000 sucursales, informó que solucionó un “problema técnico” que provocó que el procesamiento de las transacciones de sus usuarios tardara más de lo habitual.

La entidad -que descartó cuestiones de ciberseguridad- señaló que otros bancos se vieron afectados “solo en la medida en que fueron parte en una transacción” con Chase Bank. El lunes hubo reportes de fallas en Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist, además de la plataforma de pagos Zelle, según el sitio Downdetector.

Los episodios recientes también dejaron planteado un interrogante para Estados Unidos: si sus infraestructuras críticas están preparadas para resistir una interrupción tecnológica de gran escala.

Respecto a la falla el viernes durante el cambio de una antigua línea de comunicaciones de cobre a fibra óptica en una instalación de radio de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en El Dorado, Arkansas, Steve Rubinow, profesor asociado en el Illinois Institute of Technology, cuestionó si las autoridades y los operadores habían previsto adecuadamente los riesgos durante los trabajos de modernización de la red.

En diálogo con American Banker, medio que cubre la industria de servicios financieros, Rubinow planteó que incluso un riesgo de baja probabilidad debe contemplarse cuando sus consecuencias pueden afectar a todo el sistema.

Pasajeros afectados por la suspensión de despegues el viernes pasado, en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington. ZINA DESMAZES - AFP

“La modernización a gran escala requiere una gestión hábil. En ocasiones, la he descripto como reparar el avión mientras está en pleno vuelo. La semana pasada, eso dejó de ser una metáfora”, señaló a la publicación neoyorquina Sumeet Chabria, director ejecutivo de la consultora ThoughtLinks, especializada en inteligencia artificial (IA), y exdirector de operaciones globales de tecnología y operaciones en Bank of America.

Las suspensión de las operaciones aéreas ordenada por la FAA, que se prolongó durante cerca de cuatro horas y media el viernes, llevó a las aerolíneas a cancelar más de 18.000 vuelos a lo largo de tres días. Fue la interrupción más prolongada desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“Apagón mundial”

La serie de fallas tecnológicas en Estados Unidos alimentó en las redes sociales la teoría que advertía sobre un supuesto “apagón mundial” previsto para este martes, con interrupciones simultáneas de la electricidad, internet, las comunicaciones y hasta los sistemas bancarios durante 72 horas.

Sin embargo, solo se trata de una conspiración creada a raíz de una descontextualización de un ejercicio de rutina programado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que realizarán una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) cerca de las 14.20 (hora de la costa este).

REMINDER: On Tuesday, November 17, 2026, around 2:20 p.m. ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS).



The test will air on radio and TV only and will not be sent to mobile phones. No action is needed from the public. pic.twitter.com/38IOVhIwn1 — FEMA (@fema) October 28, 2026

Otra de las versiones que inundó las redes sociales es sobre una posible intervención de la IA en la serie de fallos, en momentos en que Estados Unidos y China libran una feroz pulseada por el desarrollo de una tecnología que ha encendido las alarmas globales.

Anoche, Mullin contó la explicación que recibió por parte de una persona “muy inteligente” de la industria tecnológica, cuya identidad prefirió no revelar, aunque aclaró que no era Elon Musk. “Le pregunté: ‘¿qué podría estar causando estas caídas?’. Dijo: ‘¿Creo que es SI [superinteligencia, como Trump renombró a la IA], porque estos programas no están diseñados para funcionar tan rápido como SI’“.

“Así que, cuando instalan un programa capaz de escribir códigos y este se integra y se corrige a sí mismo, en cuanto empieza a hacerlo, es como hacer una modificación en una casa. Cuando cambias una cosa en una casa, todo lo demás empieza a cambiar. Es como un efecto dominó”, contó Mullin, al hacer referencia a la explicación del referente tecnológico.

“Esto hace que estos sistemas se vean desbordados, ya que no fueron diseñados para funcionar tan rápido como la tecnología SI actual”, añadió.

La breve interrupción de ayer en los servicios de United Airlines, sumado a la falla nacional del viernes, aumentó la preocupación en torno al transporte aéreo de cara al feriado largo por el Día de Acción de Gracias, la semana próxima, uno de los periodos de mayor actividad de viajes del año en Estados Unidos. Al ser consultado en Manila sobre si existía alguna preocupación sobre nuevas interrupciones, Trump fue tajante: “No, en absoluto. La gente está a salvo”.