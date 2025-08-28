Qué pasó en el Congreso de México

Un violento episodio de agresiones físicas interrumpió la sesión del miércoles en el Congreso de México y expuso una profunda tensión política. El altercado, protagonizado por legisladores del oficialismo y la oposición, escaló tras un debate sobre la posible intervención militar de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, un tema que divide al arco político.

¿Qué pasó en el Congreso mexicano entre dos legisladores?

El enfrentamiento físico ocurrió al cierre de la sesión de la Comisión Permanente del miércoles. El senador opositor Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subió a la tribuna y encaró al presidente de la cámara alta, el oficialista Gerardo Fernández Noroña (Morena). Moreno le reclamó a Noroña por no concederle la palabra durante el debate.

La discusión verbal escaló rápidamente. Moreno empujó en varias oportunidades a Fernández Noroña y le aplicó un manotazo en el cuello. En medio del forcejeo, un trabajador del Congreso que intentó mediar, el camarógrafo Emiliano González, fue arrojado al suelo por Moreno.

El titular del Senado respondió con un puñetazo antes de que otros legisladores intervinieran para separar a ambos y evitar que la situación se agravara. El incidente se transmitió en vivo y generó un fuerte repudio.

Cuál es el trasfondo del conflicto

La violencia fue el clímax de una jornada legislativa marcada por graves acusaciones. La mayoría oficialista acusó al PRI y al conservador Partido Acción Nacional (PAN) de solicitar una intervención militar de Estados Unidos contra los cárteles. La oposición niega estas afirmaciones. La base del señalamiento del oficialismo es una entrevista reciente de la senadora conservadora Lilly Téllez con el canal estadounidense Fox News.

En esa entrevista, Téllez denunció que los cárteles infiltraron al gobierno de México y solicitó “ayuda” de Estados Unidos para combatir al crimen organizado. Durante la sesión del miércoles, la legisladora del PAN defendió su postura y calificó a los miembros de Morena de “mafiosos”, “morenarcos”, “narcopolíticos y narcosatánicos”. Los legisladores oficialistas respondieron a los gritos de “traidora” y “vendepatrias”.

A esta tensión se suma un enfrentamiento previo entre Moreno y Fernández Noroña. Días atrás, Moreno denunció al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Fiscalía General por supuestos nexos con los cárteles mexicanos. El senador del PRI insinuó que el mandatario venezolano está ligado a presuntas actividades ilegales del oficialismo mexicano, una afirmación que Fernández Noroña rechazó.

Qué dijeron los senadores tras el altercado

Después del incidente, ambos protagonistas dieron su versión de los hechos y anunciaron medidas legales. Gerardo Fernández Noroña informó en una rueda de prensa que presentará una denuncia penal contra Alejandro Moreno por el delito de lesiones. Solicitará también que se le retire el fuero como legislador para que enfrente el proceso judicial.

El presidente del Senado afirmó que Moreno lo amenazó de muerte. “El debate puede ser muy duro, puede ser muy ácido, puede ser muy fuerte. Hoy que son evidenciados de su traición a la patria; pierden la cabeza porque fueron exhibidos”, declaró Fernández Noroña.

Según su testimonio, Moreno le dijo: “Te voy a partir la madre, te voy a matar”. El camarógrafo Emiliano González también denunciará a Moreno por agresiones y por daños a su equipo fotográfico, que resultó roto en la trifulca.

Por su parte, Alejandro Moreno acusó a Fernández Noroña de iniciar la agresión. “Él fue el que inició la agresión, lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos”, afirmó en un video publicado en su cuenta de X.

