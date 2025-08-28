Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este jueves 28 de agosto

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,60 a la compra y $19,09 a la venta este 28 de agosto. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 28 de agosto de la siguiente manera:

Afirme: compra $17,80 / venta $19,30

compra $17,80 / venta $19,30 Banco Azteca: compra $19, 60 / venta $19,09.

compra $19, 60 / venta $19,09. Banco de México, FIX del miércoles: $18,6912.

$18,6912. Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del miércoles: compra $18,762/ venta $18,768

en la apertura del miércoles: compra $18,762/ venta $18,768 Bank of America: compra $17,6678 / venta $19,7628.

compra $17,6678 / venta $19,7628. BBVA Bancomer : compra $17,78 / venta $18,91.

: compra $17,78 / venta $18,91. Multiva: $18,71.

$18,71. SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,6912.

$18,6912. Ve por más: compra $18,0283/ venta $19,2433