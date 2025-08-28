Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este jueves 28 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 28 de agosto en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este jueves 28 de agosto el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación fue de $18,6912. La cotización del dólar estadounidense se presenta bajo presión, a pesar de los reportes económicos sólidos de Estados Unidos. Estos son los movimientos del dólar estadounidense frente al peso mexicano.
Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en tiempo real el 28 de agosto
- En la sesión overnight, la conversión de dólar a peso osciló con un mínimo de $18,62 unidades y un máximo de $18,67.
- En la apertura de este 28 de agosto, el peso mexicano revirtió su avance y se colocó como la quinta moneda emergente con mayores pérdidas frente al dólar, según informó grupo financiero Monex en su reporte de divisas.
- El tipo de cambio de dólar a peso está impulsado al alza por el fortalecimiento del dólar, mientras los inversores monitorean las negociaciones comerciales globales.
- El cierre del 27 de agosto fue de $18,66 pesos por dólar.
- Para la sesión de este jueves, Monex estima que los niveles clave del precio del dólar se mantengan entre $18,59 y $18,72.
- El dólar, medido por el índice DXY, opera en terreno negativo, pero ha corregido parte de su retroceso por los datos económicos de EE.UU.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,60 a la compra y $19,09 a la venta este 28 de agosto. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 28 de agosto de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,80 / venta $19,30
- Banco Azteca: compra $19, 60 / venta $19,09.
- Banco de México, FIX del miércoles: $18,6912.
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del miércoles: compra $18,762/ venta $18,768
- Bank of America: compra $17,6678 / venta $19,7628.
- BBVA Bancomer: compra $17,78 / venta $18,91.
- Multiva: $18,71.
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,6912.
- Ve por más: compra $18,0283/ venta $19,2433
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 28 de agosto
Entre los factores clave que influyen en el dólar hoy en México están los datos económicos de Estados Unidos.
- La segunda revisión del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2025 mostró un crecimiento del 3,3%, lo que superó la primera estimación del 3% y llevó a una recuperación de una contracción del -0,5% en el primer trimestre.
- Las solicitudes iniciales por seguro de desempleo también disminuyeron a 229 mil la semana pasada, por debajo del consenso del mercado.
- Estos datos se contrastan con las expectativas de un posible recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de la Reserva Federal en septiembre, impulsadas por la preocupación de una desaceleración del mercado laboral tras el discurso de Powell en Jackson Hole.
- Por la parte de México, la tasa de desempleo se ubicó en 2,8% durante julio, ligeramente por encima del 2,7% previo, pero por debajo de las previsiones de un aumento al 2,9%.
En esta jornada, inicialmente el dólar estadounidense a peso mexicano se apreció a $18,63 por un buen reporte de desempleo en México. Sin embargo, la posterior fuerza del dólar estadounidense llevó a revertir las ganancias del peso mexicano.
