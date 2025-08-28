La pelea a las piñas de dos senadores de México en el Congreso por la intervención de Estados Unidos en la guerra narco

CIUDAD DE MÉXICO.- Una sesión en el Senado de México el miércoles culminó de manera violenta cuando el dirigente y congresista opositor Alejandro Moreno se enfrentó a golpes y empujones con el presidente de la cámara alta, el oficialista Gerardo Fernández Noroña, tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico.

Los parlamentarios ya se habían enfrentado verbalmente días atrás por acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Moreno, del minoritario PRI, denunció a Maduro ante la Fiscalía General por supuestos nexos con los cárteles mexicanos e insinuó que el mandatario está ligado a presuntas actividades ilegales del oficialismo de izquierda.

Senadores mexicanos se enfrentan a golpes tras debate sobre EEUU

Fernández Noroña, del partido gobernante Morena, rechazó esas afirmaciones.

Tras la sesión de este miércoles, Moreno subió a la tribuna y encaró furioso a Noroña por no haberle dado la palabra. Lo empujó varias veces y le dio un manotazo en el cuello, y tiró al suelo a un hombre que se le interpuso. Varias personas se interpusieron entre los congresistas para separarlos y evitar que la trifulca se agudizara.

El trasfondo

La discusión legislativa se enardeció porque la amplia mayoría oficialista acusó al PRI y al conservador PAN de pedir una intervención militar de Estados Unidos, lo que estos partidos niegan.

La izquierda basa su señalamiento en una reciente entrevista de la senadora conservadora Lilly Téllez con el canal Fox News, en la que denunció que los cárteles han infiltrado al gobierno de México. En el programa, hizo un llamado para que Estados Unidos brinde “ayuda” a México en la lucha contra el crimen organizado.

La parlamentaria del PAN aseguró tener “una trayectoria limpia” frente a lo que llamó “mafiosos de Morena”, y dijo que su confianza en Dios y en la ciudadanía le daba la fuerza para “hacer temblar a los tiranos de los morenarcos”.

Téllez prometió que seguiría defendiendo a México, lo que encendió los ánimos. Tanto el PRI como el PAN la respaldaron, mientras ella llamó narcopolíticos y narcosatánicos a los morenistas. Los oficialistas respondieron a gritos de “traidora” y “vendepatrias”.

Fernández Noroña dijo más tarde en rueda de prensa que presentará una denuncia contra Moreno por lesiones y que solicitará se le retire el fuero como legislador.

“El debate puede ser muy duro, puede ser muy ácido, puede ser muy fuerte (...), hoy que (los legisladores de oposición) son evidenciados de su traición a la patria; pierden la cabeza porque fueron exhibidos”, dijo el legislador.

Fernández Noroña afirmó que Moreno lo llegó a amenazar de muerte y le dijo: “Te voy a partir la madre, te voy a matar”.

El senador Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), le propinó un puñetazo al senador Gerardo Fernández Norona, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), durante una sesión de la Comisión Permanente del Senado en la Ciudad de México el 27 de agosto de 2025. STRINGER� - AFP�

El camarógrafo Emiliano González, quien trabaja en el equipo de Noroña, también va a denunciar a los priistas por el mismo delito y por otro de daño a la propiedad, ya que en el ataque le rompieron su equipo fotográfico.

Por su parte, Moreno acusó a Fernández Noroña de iniciar la agresión. “Él fue el que inició la agresión, lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos”, dijo en un video en su cuenta de X.

Moreno enfrenta un posible proceso de desafuero por presunta corrupción cuando gobernó el estado de Campeche (2015-2019), mientras Noroña es blanco de críticas luego de que la prensa divulgara que posee una casa valorada en unos 640.000 dólares. “No tengo obligación personal de ser austero”, se defendió en estos días el presidente del Senado.

Hace dos semanas, medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

Agencias AP y AFP