Qué se sabe del accidente de dos trenes de alta velocidad que chocaron en España

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron este domingo en España cerca de la localidad de Adamuz (Córdoba), en Andalucía. El accidente se originó luego de que una de las formaciones se saliera de la vía y chocara contra la otra que circulaba en sentido contrario. Hasta ahora, se informaron al menos 39 muertos -entre los que se encontraba el maquinista- y 152 heridos, 30 de ellos hospitalizados en estado grave. En total, había 484 personas involucradas en el episodio.

El hecho ocurrió a las 19.45 horas de España. En medio de los trabajos de rescate, las autoridades anticipaban que la cifra de víctimas fatales podía aumentar.

Tragedia En España Al Menos 10 Muertos

Dónde fue el descarrilamiento y choque de trenes de alta velocidad

Mapa del lugar donde ocurrió el choque de trenes en el sur de España

Así quedaron los trenes tras el choque

Así quedaron los trenes tras el choque fatal en España

El comunicado de la empresa

Desde la empresa Iryo, de los servicios de alta velocidad ferroviaria en España de la operadora, informó que en la tarde de este domingo se produjo un descarrilamiento en el servicio 6189 que realizaba el trayecto Málaga - Madrid.

El comunicado de la empresa Iryo, de los servicios de alta velocidad ferroviaria en España de la operadora ILSA. @iryo_eu

“El servicio había partido de Málaga a las 18.40 horas y, en el momento del suceso, viajaban 317 personas. Iryo lamenta profundamente lo ocurrido y activó todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación”, se informó en un comunicado.

La palabra del presidente de España, Pedro Sánchez

A través de sus redes sociales, el presidente de España, Pedro Sánchez, indicó este domingo que se encontraba “muy pendiente” del accidente ocurrido en Adamuz.

Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba).



El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros. https://t.co/7q7p9Pdn3K — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

“El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros”, dijo. Este lunes por la mañana, el mandatario arribó en Córdoba, desde donde se desplazará hasta Adamuz para conocer de primera mano la situación tras el accidente ferroviario.

Qué dijo el ministro de Transporte de España

“El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de [la operadora ferroviaria] Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo”, informó el ministro de Transporte español, Óscar Puente.

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

El mensaje de la Casa Real

La Casa Real seguía “con gran preocupación el grave accidente” y trasladó su “más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos”.

Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz.



Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 18, 2026

El testimonio de una sobreviviente

Marta Santos viajaba en uno de los trenes siniestrados y contó, según el medio local Málaga hoy: “Saltaban las maletas y los ordenadores. He tenido la suerte de que iba en el último vagón que no volcó. No pasó lo mismo con los coches 7 y 8”.

De acuerdo al relato que le transmitió a sus padres, habían recorrido unos 30 kilómetros desde que salieron de la estación de Córdoba, donde habían efectuado la tradicional parada. De pronto, de acuerdo al relato de la testigo, el tren se salió de la vía y siguió circulando.

Autoridades trabajan para remover los vagones HANDOUT� - Guardia Civil�

“Hay muchos heridos, sigo temblando”, dijo María San José, de 33 años, pasajera del vagón número 6 del tren que iba desde Málaga a Madrid después de visitar a una amiga al diario local El País. La mujer contó que, de repente, comenzaron a sentir vibraciones “y muchos golpes hasta que el tren se frenó”. “Cuando salimos, vimos los vagones retorcidos y dos del otro tren volcados”, agregó.