Los videos de Merakio, el influencer argentino que viajaba en el tren que descarriló y relató el horror desde adentro: “Sangre y vidrios”

Lucas Merayo, más conocido como Merakio en sus redes sociales, es un influencer argentino radicado en Madrid que vivió en carne propia el descarrilamiento de los dos trenes que dejaron un tendal de muertos y heridos en la jornada de este domingo.

El influencer argentino Merakio contó en primera persona cómo fue el accidente de trenes en España

Según se conoció por partes oficiales, una de las formaciones se salió de la vía y chocó contra la que circulaba en sentido contrario. El brutal impacto generó un fuerte estado de shock entre los pasajeros, quienes siguieron minuciosamente las órdenes de los rescatistas.

El momento donde los bomberos y médicos socorrían a las personas heridas

“Estamos bien. Nos pasó un tren por al lado y se movió todo. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado”, reportó.

Merakio contó detalladamente cómo fue el rescate de las personas heridas

Merakio, en compañía de su pareja Vicky, vivieron en primera persona el momento del impacto y acudieron a sus redes sociales para subir material exclusivo. “Volviendo de Málaga para Madrid a la altura de Cordoba descarrilaron dos vagones de nuestro tren”, fue el primer parte del influencer que se encargó de mostrar cómo quedó una de las formaciones y de qué manera los instructores socorrían a las personas heridas.

Merakio grabó escenas impactantes del descarrilamiento en España

Según se observa en los videos, bomberos y médicos se subieron a escaleras para poder ingresar por las ventanas de la formación y retirar a las personas heridas que quedaron tumbadas por el descarrilamiento. “Este es el Iryo que va de Málaga a Madrid de las 6:40. Estamos a 20 minutos de Cordoba”, precisó el argentino que se convirtió en una voz importante para poder reconstruir una parte de este trágico suceso.

El protocolo de Iryo en medio de la tragedia

Sin perder la calma y observando a sus costados para conocer el estado de salud de los otros pasajeros, Merakio grabó el incesante trabajo de los rescatistas y mostró cómo uno de los vagones quedó fuera de las vías por la fuerte colisión. “Estamos yendo al lugar seguro todas las personas que están bien y pueden caminar. Todavía siguen sacando gente”, manifestó.

El influencer argentino mostró en qué vagón viajaba

Otro de los detalles que marcó Merakio fue su ubicación en el tren, en el vagón anterior al que se descarriló. Mientras caminaba, junto a su pareja, el hombre marcó con su dedo el lugar donde estaba alojado, mientras una gran cantidad de profesionales corrían de un lado hacia otro en búsqueda de salvar a parte de los 152 heridos que reportaron las autoridades españolas.

Merakio mostró el momento en el que las personas se trasladaban a un lugar "seguro"

“Estamos en colectivos puestos por Iryo llegando a Madrid. Esto es muy surrealista. Veo las imágenes de las noticias y no lo puedo creer. Por un momento pensamos que nos moríamos”, explicó en una de sus historias de Instagram.

El testimonio de Merakio en Instagram

En esa misma línea, siguió: “Todavía no caigo. No puedo procesar lo que pasó. Agradezco la solidaridad de toda la gente de Adamuz que nos trajeron comida caliente, mantas, ayuda médica y ayuda psicológica”.

“Sangre y vidrios”: el testimonio de Merakio a la TV española

Aún consternado por el accidente de tren, Merakio habló con El Mundo y explicó, en primera persona, cómo fue el momento del descarrilamiento y qué fue lo primero que pensó.

“En el momento del choque pensé: ”No se va a descarrilar este tren. Y menos en España, imaginé. Menos en Europa", expresó, en primera medida, el influencer que se salvó de milagro.

El crudo testimonio de Merakio al medio El Mundo

De a poco, cayendo en la cuenta de todo lo ocurrido, Merakio contó: “No soy consciente de lo que viví. Estoy disociado. Fue surrealista. Voy a caer en la cuenta, quizás, cuando lo vea a mi hijo que lo voy a buscar al colegio. Eso fue lo primero que se me cruzó por la cabeza”.

En un relato crudo, sin filtros, Merakio recordó cuando los rescatistas confirmaban la muerte de los pasajeros. “Necesitamos un médico urgente. Se va. Se está durmiendo”, contó sobre una frase que le quedó grabada. “Sangre, sangre y vidrios”, recordó, patente, de lo sucedido en el accidente.

Merakio mostró cómo se descarriló una de las formaciones

“No nos enteramos de que se había accidentado el tren de al lado. Pensamos que había pasado de largo. Además, teníamos miedo de que venga otro tren y nos impacte de lleno”, dijo. En un abrir y cerrar de ojos, Merakio y su pareja estuvieron a un solo vagón de distancia de ser protagonistas directos de la tragedia.

“Desde que empezó y terminó habrá pasado un minuto. Había extranjeros que no hablaban español y no sabían qué hacer. Fue una situación extrema y nos enterábamos de a poco”, cerró.