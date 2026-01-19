Qué se sabe y qué no del accidente ferroviario que conmociona a España

BARCELONA.– En la noche del domingo ocurrió en España una de las peores tragedias ferroviarias en la historia del país tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en Andalucía. Los dos trenes conectaban Madrid con diversas ciudades andaluzas. El balance de víctimas mortales ha ido aumentando a medida que pasaban las horas, y se teme que haya más víctimas que las hasta ahora contabilizadas. Esto es lo que se sabe hasta el momento:

¿Cómo sucedió el accidente?

El accidente fue causado por el descarrilamiento a las 19.45 (hora local) del domingo de un tren de alta velocidad de la compañía Iryo que hacía el recorrido entre Málaga y la estación de Atocha, en Madrid. Al descarrilar, invadió la vía en sentido contrario por el que justo en ese momento circulaba un tren Alvia de la compañía Renfe que había salido de Madrid y se dirigía a Huelva. Se cree que ambos trenes colisionaron, pero es un hecho que todavía no está confirmado. En todo caso, el tren Alvia de Renfe también acabó descarrilando, y sus dos primeros vagones cayeron en un terraplén con un desnivel de cuatro metros.

¿Cuál es el balance de víctimas?

De momento, el balance oficial es de 39 personas fallecidas y 152 heridas. Entre los heridos, hay once adultos y un niño en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, hay otras 36 personas que están ingresadas en diferentes hospitales de la zona. Otras 74 personas ya fueron dadas de alta porque sus heridas no revestían gravedad.

Vista aérea de cómo quedaron los trenes que colisionaron en España el domingo por la noche; autoridades trabajan para remover vagones HANDOUT� - Guardia Civil�

El ministro de Transportes, Óscar Puente, indica que la cifra “no es definitiva”. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, teme que se encontrarán más víctimas cuando la grúa levante los vagones siniestrados y explica que la virulencia del choque fue tal que se encontraron cadáveres a “cientos de metros” del accidente. En concreto, los peor parados fueron los pasajeros de los dos primeros vagones del tren Alvia de Renfe, en el que viajaban 53 personas, pues quedaron “absolutamente desintegrados” después de salir disparados y caer en una zanja. Las grúas todavía no han podido recuperar los vagones porque el acceso es complicado.

¿Se sabe cuál es la causa del accidente?

No, y no trascendió ninguna posible tesis. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, calificó de madrugada el accidente de “tremendamente extraño”, pues tuvo lugar en un tramo recto y plano. “No estamos hablando de una vía vieja, estamos hablando de materiales nuevos y en buen estado. Es muy raro”, declaró Puente, que auguró que la investigación abierta puede tardar al menos un mes antes de aportar una explicación concluyente respecto a las causas del siniestro. Por esta razón, el ministro de Transporte hizo una llamada a la “prudencia” y a evitar “ análisis precipitados y basados en meras especulaciones”.

Capturas de un video difundido por la Guardia Civil de España luego del choque entre dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, Córdoba HANDOUT� - Guardia Civil�

Un detalle que sí se sabe es que ambos convoyes viajaban por debajo del límite de velocidad de 250 km/h y que los hechos ocurrieron en cuestión de 20 segundos, lo que no permitió que se activaran los servicios de alarma ni de frenado de emergencia del tren Alvia de Renfe.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en una entrevista a la emisora de radio Cadena SER, confirmó que “no era un problema de exceso de velocidad”, y coincidió con Puente en que las conclusiones no serán “inmediatas” y tardarán al menos “varios días”. En todo caso, descartó que se tratara de un error humano. Por su parte, la compañía Iryo, de nacionalidad italiana, informó a través de un comunicado que el tren que descarriló, fabricado en el 2022, había sido revisado hace tan sólo cuatro días, el pasado 15 de enero.ay no hab

Sin embargo, el sindicato de maquinistas de España advirtió en agosto pasado al administrador estatal de la infraestructura ferroviaria, ADIF, sobre problemas en el tramo de vías donde ocurrió el choque, según Reuters. En una carta, el gremio SEMAF alertó por baches e irregularidades en las líneas eléctricas aéreas que provocaban averías frecuentes y daños en los trenes, mientras que ADIF no respondió de inmediato a los pedidos de comentario de la agencia.

Además, expertos que inspeccionan el sitio del choque de trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en Adamuz identificaron una junta rota en la vía, informó la agencia Reuters, citando a una fuente con conocimiento del caso.

¿Hay precedentes de una tragedia parecida?

Hasta ahora, la peor tragedia ferroviaria en la historia de España fue el descarrilamiento de un tren Alvia de alta velocidad en 2013 en la localidad de Angrois, a las afueras de Santiago de Compostela. En aquel siniestro, fallecieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas.

El personal de emergencia responde a la escena de un descarrilamiento de tren en Santiago de Compostela, España, el 24 de julio de 2013 La Voz de Galicia/Monica Ferreir� - AP�

La causa fue un error humano combinado con un precario sistema de seguridad. El tren viajaba a 191 km/h cuando entró en una curva duplicando la velocidad máxima en aquel punto, de 80km/h. Instantes antes del descarrilamiento, el conductor estaba hablando por teléfono con el interventor del tren y pasó por alto las advertencias de que debía reducir la velocidad.

¿Está afectado el tráfico ferroviario?

Las autoridades suspendieron hasta el viernes la circulación de trenes entre las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía. Según ha informado Renfe, la antigua compañía pública ha facilitado “cambios y anulaciones gratuitas para todos los trenes afectados”.

Los pasajeros esperan en el vestíbulo de la estación de trenes de Madrid el domingo 18 de enero de 2026, tras el anuncio de la suspensión del servicio debido a un accidente en el que dos trenes descarrilaron en Córdoba Carlos Luján� - Europa Press�

El corte de la conexión entre Madrid y Andalucía también ha afectado a las líneas de más largo recorrido con destinación a Andalucía. Por ejemplo, los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Sevilla terminan su trayecto en Madrid.

¿Cuál fue la reacción de la clase política?

A causa de la tragedia, Pedro Sánchez suspendió todos los actos previstos en su agenda para el lunes, incluida la reunión prevista para la tarde con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y en la que ambos políticos debían abordar el envío de tropas a Ucrania. El presidente socialista se trasladó a la zona del accidente durante la mañana del lunes para conocer la situación de primera mano y realizó una comparecencia pública al mediodía. Sánchez también ha alterado su agenda del martes, y no se reunirá el martes con la vocera de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ni con el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián. Asimismo, también ha cancelado su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz.



Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.



Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

Por su parte, Feijóo también tenía previsto desplazarse a Adamuz al mediodía. Una vez allí, se reunirá con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, también del Partido Popular. Según fuentes del partido, Feijóo y Bonilla han estado en contacto permanente desde que se tuvo conocimiento del dramático suceso. De momento, Feijóo se ha limitado a enviar “ánimos” a los afectados y sus familias a través de un mensaje en la red social “X”.

Todos los principales partidos políticos españoles han suspendido sus respectivas agendas excepto Vox, que ha exigido “responsabilidades” ante la catástrofe ferroviaria y a través de su portavoz, Antonio Fuster, ha criticado que “muchos utilizan el silencio en esta tragedia nacional para eludir sus responsabilidades”.