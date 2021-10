¿Qué se sabe del apuñalamiento del legislador británico?

LONDRES.- El apuñalamiento del diputado conservador británico David Amess durante un encuentro con sus votantes en Leigh-on-Sea, en el suroeste de Inglaterra, este viernes, desató varias interrogantes sobre el hecho y las motivaciones de su asesino, un joven de 25 años que ya fue detenido

¿Qué sucedió?

El diputado de Southend West estaba reunido con votantes en un servicio regular de la Iglesia Metodista de Belfair en Leigh-on-Sea, Essex, cuando fue apuñalado.

La policía fue llamada a Eastwood Road North poco después de las 12.05 de este viernes, donde encontraron a Sir David con múltiples heridas.

Aunque fue tratado por paramédicos, murió en el lugar.

¿Quién es el sospechoso?

Un hombre de 25 años fue arrestado bajo sospecha de asesinato luego de que los oficiales llegaran al lugar y se recuperara un cuchillo, dijo la policía de Essex.

Es un ciudadano británico que, según las investigaciones iniciales, parece ser de ascendencia somalí, dijeron fuentes gubernamentales a la BBC.

Está bajo custodia y la policía dijo que no se busca a otros sospechosos.

El diputado conservador David Amess Geoff Caddick - PA

¿Qué dijo hasta ahora la policía?

Ben-Julian Harrington, jefe de policía de la policía de Essex, señaló que los agentes llegaron al lugar a los pocos minutos de haber sido alertados.

La investigación se encuentra en sus “etapas iniciales” y está a cargo de oficiales del Comando Antiterrorista especializado de Scotland Yard. Corresponderá a los investigadores determinar si se trató de un incidente terrorista y la policía “estará abierta a todas las posibilidades”, dijo Harrington.

Agregó que Sir David había dedicado su vida a servir a las comunidades de Essex y Southend y que estaba “simplemente cumpliendo con sus deberes cuando su vida se vio truncada horriblemente”.

¿Qué vieron los testigos?

Anthony Finch, que estaba trabajando cerca del lugar, le dijo a Sky News: “Llegamos para hacer un trabajo en el edificio adyacente... y en el momento en que estaba cruzando la calle, vi a una señora muy angustiada en el teléfono que decía ‘tienes que llegar pronto. Todavía está en el edificio‘”.

Finch agregó que había visto policías armados, así como una ambulancia aérea y un helicóptero policial. Le dijo a LBC: “Es muy extraño y muy angustiante”.

Lee Jordison, que trabaja para una carnicería local y estuvo en la escena poco después del apuñalamiento, le dijo a la BBC que todos en el área estaban en estado de shock.

Patrulleros y ambulancias en los alrededores de la iglesia metodista Belfairs, donde fue atacado el diputado Davis Amess Nick Ansell - PA

“Algo como esto no sucede habitualmente, no en todos los años que he circulado por este camino”.

¿Cuál fue el motivo?

Dominic Casciani, corresponsal de Asuntos Internos de la BBC, dijo: “Los detectives de Scotland Yard y el servicio de seguridad MI5 están ayudando a la policía de Essex, pero no hay confirmación de que se trate de un acto de terrorismo”.

“Lo que eso significa es que están abiertos a todas las posibilidades: en las primeras etapas de una investigación, el buen trabajo policial requiere que los agentes sigan la evidencia, en lugar de reducir inadvertidamente las vías que se les abren para establecer por qué ocurrió un ataque.

“En las próximas horas, los detectives del escuadrón de asesinatos entrevistarán al hombre que está bajo custodia bajo sospecha de asesinato; fue retenido en el lugar y no hay indicios de que fuera detenido después de ningún tipo de lucha.

“Otros equipos irán a la casa del hombre para realizar una búsqueda y también descargarán comunicaciones de cualquier dispositivo que pueda tener. Esa evidencia de comunicación puede ser fundamental para establecer el motivo y la mentalidad”.

¿Quién era Sir David Amess?

Sir David, que estaba casado y tenía cinco hijos, se desempeñó como diputado durante 38 años, inicialmente en Basildon desde 1983, antes de representar a Southend West desde 1997.

Criado como católico romano, era conocido políticamente como un conservador social y un destacado activista contra el aborto. También fue un activista comprometido en cuestiones de bienestar animal y apoyó la prohibición de la caza del zorro.

El hombre de 69 años era partidario del Brexit y un impulsor de la localidad que representaba, particularmente en su campaña para hacer de Southend una ciudad. El mes pasado lanzó una nueva campaña luego que se anunció una nueva competición con motivo de las bodas de platino de la Reina el próximo año.

Si bien nunca fue ministro, fue miembro de numerosos comités de los Comunes, incluido el Comité de Negocios de Asistencia Social y de Salud y Backbench.

Nacido en Plaistow en el este de Londres en 1952, fue a la escuela en Londres y enseñó en una escuela de la ciudad. Fue consultor de contratación antes de convertirse en diputado.

Fue nombrado caballero en la Lista de Honores de Año Nuevo de 2015 por servicio político y público.

¿Qué reacciones hubo?

Las banderas ondearon este viernes a media asta en Downing Street y llegaron tributos de todo el espectro político.

El primer ministro Boris Johnson dijo que “nuestros corazones están llenos de conmoción y tristeza” y agregó que Sir David era “una de las personas más amables, agradables y gentiles de la política”.

Tenía un historial de “aprobar leyes para ayudar a los más vulnerables” de la sociedad y “creía apasionadamente en este país y en su futuro”.

El líder laborista Sir Keir Starmer dijo: “Hoy es un día oscuro e impactante, tanto más porque, lamentablemente, ya vimos este tipo de hechos”.

Brendan Cox , cuya esposa Jo Cox MP fue asesinada en 2016, dijo: “Mis pensamientos y mi amor están con la familia de David. Ellos son lo único que importa ahora.

“Esto trae todo de vuelta. El dolor, la pérdida, pero también cuánto amor nos dio la gente después de la pérdida de Jo. Espero que podamos hacer lo mismo por David ahora”.

El arzobispo de Westminster, Vincent Nichols dijo que la muerte de Sir David “crea una pérdida dolorosa en muchas vidas”. Calificó al diputado como alguien que “llevó a cabo su vocación de católico en la vida pública con generosidad e integridad”.

Con información de BBC Mundo