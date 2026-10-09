Qué se sabe del sismo en Panamá

Un fuerte sismo alertó esta tarde del viernes a Panamá. Hasta el momento, se estima que habría tenido una intensidad de 7,6 puntos, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Otros de los países afectados fueron Colombia y, principalmente, Costa Rica. Minutos más tarde, se sintió una fuerte réplica de 7,7.

A su vez, la entidad advirtió que podría haber en las próximas horas alerta de tsunami con “olas peligrosas” en las costas tanto de Panamá como de Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México, Chile y Hawai.

Según trascendió, el epicentro se registró a 14 kilómetros de Pitaloza Arriba, una zona rural en el sur del país. Sin embargo, el temblor se percibió con fuerza en la capital, lo que provocó la evacuación preventiva de varios edificios.

Terremoto de Magnitud 6.9 sacude en Macaracas, Panamá. (Octubre 09, 2026). pic.twitter.com/sMQrUBAnHF — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) October 9, 2026

En redes sociales, distintos usuarios panameños comenzaron a compartir videos de cómo vivieron el momento. Muchas personas debieron salir rápido de centros comerciales y oficinas en los que sus vidrios comenzaron a temblar. Además, estudiantes de universidades grabaron el momento exacto en el que el techo de sus aulas comenzó a caer a sus costados.

Los medios locales hablan de 14 réplicas en el interior de Panamá y aseguran que edificios y viviendas quedaron destruidos, por lo que ya comenzó un plan de evacuación, con una gran cantidad de ciudadanos que solicitan asistencia.

Así quedaron algunas de las viviendas y monumentos históricos de Panamá tras el fuerte sismo vivido (Foto: X)

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