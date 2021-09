¿Qué son los misteriosos destellos de luz que aparecieron en el cielo de México durante el terremoto?

Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este martes Acapulco, en el sur de México, y causó la muerte de al menos una persona.

El sismo se registró a las 20.47 hora local (22.47 de Argentina), y se sintió también en la Ciudad de México, donde residentes atemorizados salieron a las calles tras escuchar la alerta sísmica.

Al igual que en anteriores terremotos, en el cielo de la Ciudad de México se observaron los destellos conocidos como “luces de terremoto”. ¿Qué son estos estos misteriosos destellos de luz? ¿Y qué tienen que ver con el terremoto?

Carga eléctrica

Según investigadores de la Universidad Rutgers, en Estados Unidos, los destellos lumínicos se producen debido a que los deslizamientos del suelo cerca de las fallas geológicas de la Tierra generan una carga eléctrica.

¿Cómo se produce un terremoto?

Se conocen como “luces de terremoto” y han sido documentadas desde los años 1600, asegura un informe de la Asociación Sismológica de Estados Unidos.

Dos días antes del terremoto de San Francisco de 1906, por ejemplo, una pareja vio rayos de luz a lo largo del suelo. Y en el caso de Quebec, Canadá, en 1988, un brillante globo de luz rosa y púrpura se avistó 11 días antes del devastador temblor.

En el caso del sismo de L’Aquila, Italia, en 2009, transeúntes vieron “llamas de luz” saliendo de los adoquines en el sector histórico de la ciudad segundos antes del sismo.

Y evidencias en video de numerosos rayos de luz fueron registradas por cámaras de seguridad durante el terremoto de magnitud 8,0 en Pisco, Perú, en 2007.

Tras el terremoto de Fukushima se observaron extraños globos de luz NHK

Más recientemente, varios videos que muestran esferas luminosas fueron publicados en YouTube, en el marco del terremoto y tsunami de Fukushima, Japón, en 2011, y algo similar está ocurriendo ahora con el sismo de México.

Modelo

Estas luces de terremoto se pueden producir antes o durante los movimientos sísmicos. Los rayos más habituales en el cielo son el resultado de una acumulación de carga eléctrica en las nubes.

Pero los experimentos de laboratorio en la Universidad de Rutgers sugieren que estas luces se originan, en cambio, por el gran aumento de carga eléctrica en el suelo cuando la tierra se rompe.

Los resultados fueron presentados en la reunión de la Sociedad Estadounidense de Física, en 2014, por el ingeniero biomédico Troy Shinbrot.

Si las luces se producen antes del sismo, pueden servir a modo de advertencia para escapar a tiempo de un desastre Getty

Su laboratorio creó un modelo miniatura de las tensiones, forcejeo y rupturas que suceden durante un terremoto.

Llenaron tanques con diferentes tipos de granos, desde harina hasta finas bolitas de vidrio, y las agitaron de manera intermitente para crear grietas.

Observaron que esto generaba cientos de voltios de electricidad, lo que sugiere que incluso sutiles deslizamientos del suelo en las fallas geológicas son suficientes para cargar la Tierra y provocar rayos en el cielo.

El equipo liderado por Shinbrot observó también otros dos tipos de materiales con partículas que se unen y deslizan de forma similar a como lo hace la Tierra en las zonas más propensas a los sismos. Así descubrieron que, al ser movidos, todos desarrollan un voltaje eléctrico.

Advertencia para prevenir desastres

Los investigadores aún no han podido averiguar por qué se produce esta carga ni por qué algunas veces aparecen las luces y otras no. “No todo gran terremoto está precedido por rayos. Ni después de todos los rayos que se dan en un cielo despejado son seguidos de un terremoto”, indicó Shinbrot.

“Hemos encontrado que parecen ser los precursores de algunos grandes terremotos, de magnitud 5 o mayores. Pero la señal del voltaje no es siempre la misma. Algunas veces es alta y otras baja”, añadió.

En el terremoto en L'Aquila, se informó de un residente que, después de ver los destellos dos horas antes del sismo, sacó a su familia a un sitio seguro Getty

No obstante, estas señales de advertencia luminosas podrían ayudar a prevenir desastres.

En el caso del terremoto en L’Aquila, se informó de un residente que, después de ver los destellos dentro de su casa, dos horas antes del sismo, sacó a su familia a un sitio seguro.

A partir de esto, se han iniciado proyectos para observar y registrar estas luces en zonas especialmente vulnerables a los movimientos sísmicos.

BBC Mundo