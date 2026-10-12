Qué va a pasar con el tigre que mató a un joven en un zoológico de Inglaterra

Este sábado, un hombre murió tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park de Inglaterra, luego de que el joven se arrojara adrede al recinto de los felinos,

El zoológico comunicó que el animal no será sacrificado y que continuará bajo el cuidado de la institución.

“Nos gustaría agradecer a todos los que expresaron su preocupación tras el trágico incidente de ayer [por el sábado]. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias permanecen con la familia y los seres queridos del hombre que, tristemente, perdió la vida”, comenzó el comunicado oficial.

Un hombre murió tras ser atacado por un tigre después de saltar a su recinto en un zoológico

Tras indicar que el sitio permanecería cerrado ayer, sobre todo para contener al personal “que resultó profundamente afectado por los acontecimientos”, las autoridades informaron que el tigre Altai “está a salvo, se encuentra bien y no será sacrificado como resultado de este incidente”.

Qué va a pasar con el tigre que mató a un joven en Inglaterra: el comunicado del zoológico. @yorkshirewildlifepark

El impactante hecho en el que murió un joven tuvo lugar alrededor de las 13.30 del sábado en ese parque que funciona como zoológico, centro de rehabilitación y conservación de la vida silvestre y atracción turística ubicado en Branton, al sureste de Doncaster.

El hombre ingresó al recinto de la atracción “Land of the Tigers” (Tierra de los Tigres) del parque, que tiene una pasarela elevada de 300 metros, desde la cual los visitantes pueden observar a los tigres de Amur. Algunos espectadores tomaron sus celulares y grabaron la escena. El hombre, sentado en el piso, permaneció con sus manos levantadas en el aire mientras el felino intentaba morderle la espalda. Luego se tiró al piso y el animal le pasó por arriba, para atacarlo de frente.

El hombre volvió a sentarse e intentó frenar las mordidas señalando al tigre y gritándole “¡No!”. Aunque el animal paró por unos segundos, no tardó mucho en reanudar los ataques hacia él. Otro video reveló el momento en el que el joven se encontraba ya acostado en el suelo, sin poder dar resistencia, y el felino mordía su espalda con intensidad.