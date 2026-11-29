BARCELONA.- Tras un largo y tortuoso camino, Alberto Núñez Feijóo se halla a las puertas de un anhelo que no siempre pareció anidar: la presidencia del Gobierno español. Su único obstáculo es un pacto de legislatura con VOX y, aunque pocos dudan que se acabará fraguando, como ya ha sucedido en los gobiernos de varias comunidades autónomas, es probable que las exigencias de un Abascal envalentonado por su buen resultado en las urnas no se lo pongan fácil.

Así, su presidencia podría parecerse más al viaje en aguas procelosas de los últimos tres años que al plácido paseo que representaron sus trece años al frente de la Xunta de Galicia.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, emite su voto en las elecciones generales de España en un colegio electoral de Madrid, España, el domingo 29 de noviembre de 2026 Bernat Armangue - AP

Aunque su perfil pueda recordar al del último presidente del Partido Popular, también Mariano Rajoy era gallego, Feijóo presenta dos características inéditas desde la restauración de la democracia: será el primero crecido en un ámbito rural, en la aldea de Os Peares, de 300 habitantes, en la frontera entre Orense y Lugo; y a sus 65 años, será el político más veterano en acceder al cargo, con las sienes ya bien plateadas.

Feijóo no ha dudado en transformar este último atributo en virtud, exhibiendo experiencia en la gestión. “Sé lo que es gobernar, he gobernado; sé lo que es gestionar, he gestionado. Y es lo que necesita España”, dijo el líder conservador en tono solemne en su debate con Pedro Sánchez.

Sin embargo, quizás será por sus orígenes o por su temperamento, pocos habrían vaticinado en su juventud que Feijóo llegaría a la presidencia del Gobierno. De hecho, de no haber sido por un traspié familiar -el despido de su padre, que trabajaba en una tienda de ultramarinos-,Feijóo sería hoy probablemente juez. Una situación económica familiar precaria le forzó a abandonar las difíciles oposiciones a la judicatura y optar por otras más fáciles de funcionario. “Mi padre daba muchísima importancia al estudio, era algo obsesivo”, explicó el propio Feijóo en el podcast El sentido de la birra, en una entrevista grabada al inicio de la campaña. Era tal la obsesión que llegó a anotarlo a un internado de bien pequeño, pasando la mayor parte del año lejos de su familia.

De izquierda a derecha, el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, el presidente del Gobierno español y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, posan para una foto al inicio de un debate televisado en directo en Madrid, España, el jueves 26 de noviembre de 2026 Manu Fernandez - AP

Una vez en la administración de la Xunta, sus superiores vieron en él madera de buen gestor y empezó a ascender escalafones. Pero no fue hasta 2002, pasados los cuarenta años, que se afilió al PP e inició su carrera política. También la paternidad le llegó tarde, a los 55 años, tras su matrimonio con Eva Cárdenas, entonces una ejecutiva de la empresa de moda Zara bastante más joven que él. No es de extrañar pues que Feijóo sea un hombre con fama de paciente.

Sus cuatro aplastantes mayorías absolutas en Galicia lo situaron en una posición privilegiada en la parrilla de aspirantes a relevar a Mariano Rajoy. No obstante, dejó pasar sus dos primeras oportunidades para liderar el PP. En el momento de la verdad, dudó a la hora de dar un paso al frente, algo que muchos no entendieron. A la tercera, en primavera del 2022, sí actuó con determinación y no tuvo reparos en liquidar a su predecesor como Secretario General del partido, Pablo Casado.

Como buen gallego, no es fácil leer a un Feijóo que a veces puede resultar inescrutable, e incluso suscitar opiniones contrapuestas. Antes de dar el salto a la política española, tenía una imagen de político moderado y dialogante. Probablemente, por eso logró recabar más apoyos que Isabel Díaz Ayuso, de un talante más agresivo, en la lucha por liderar el PP. “Es un buen gestor, un político templado y pragmático. Lo definiría como un reformista liberal”, decía un dirigente del PP gallego que lo conoce muy bien.

Alberto Nunez Feijoó OSCAR DEL POZO - AFP

Sin embargo, tras las elecciones de 2023, en las que fue el candidato más votado pero no pudo formar gobierno, efectuó una mutación de piel. Desde el inicio de la legislatura, apostó por una estrategia de acoso y derribo y acusó a Pedro Sánchez de ser “un presidente ilegítimo”. Ese estilo ácido fue el que gastó en su cara a cara con el presidente socialista hace poco más de una semana, dejando a Sánchez noqueado. Su actuación le granjeó muchas alabanzas entre los medios de la derecha, incluso aquellos más radicales y que alguna vez se mostraron críticos con él. Cayetana Álvarez de Toledo, del sector más conservador del partido, declaró entonces “Feijóo tiene de tibio lo que Sánchez tiene de decente”.

Ahora bien, sus adversarios políticos en Galicia no creen que Feijóo haya experimentado ningún cambio tras su traslado a Madrid, y recuerdan que ya en 2009 logró desbancar al PSOE de la Xunta a través de un campaña “muy bronca”, utilizando incluso a veces “malas artes”. En esta campaña, ha recibido esta misma acusación por haberse inspirado en el manual de Donald Trump y sembrar dudas sobre posibles irregularidades en el voto por correo. Viniendo de él, la idea resulta sorprendente, ya que fue director de Correos durante el gobierno de José María Aznar y sabe bien que el sistema de voto español es muy garantista.

Un simpatizante sostiene un cartel con la palabra "Cambio" durante el último mitin de campaña electoral del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en Sevilla, el 27 de noviembre de 2026 JORGE GUERRERO - AFP

Los próximos meses y años permitirán a los españoles conocer mejor a Feijóo, y saber cuál de todas estas caras es la que más le representa. Su primer reto llegará pronto con las negociaciones para la formación de Gobierno con Vox.

Durante los últimos años, las relaciones entre PP y VOX en algunas autonomías han sido muy tensas, e incluso el partido de extrema derecha ha llegado a romper algún pacto saliéndose del Ejecutivo. “Feijoo es un hombre paciente, que mide muy bien sus pasos”, comenta el politólogo gallego Antón Losada, que ha seguido su carrera desde sus inicios. Las próximas semanas deberá medirlos muy bien.

Ahora, ya no hay marcha atrás. Por fin ha llegado su hora.