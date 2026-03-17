Quién era Ali Larijani y por qué es tan importante el anuncio de su muerte

DUBAI.- En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, Israel anunció la muerte de una de las figuras más influyentes del régimen iraní: Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad a quien el líder supremo, Ali Khamenei, le había encomendado las negociaciones con Estados Unidos antes del ataque del 28 de febrero en Teherán, que derivó en la muerte del ayatollah.

Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, Larijani murió durante una serie de bombardeos nocturnos, en paralelo a un ataque iraní con misiles y drones dirigido contra Tel Aviv y otros países árabes del Golfo. En la misma línea, el gobierno de Benjamin Netanyahu aseguró haber abatido también al jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria, el general Gholam Reza Soleimani.

Larijani y Soleimani “se han unido en las profundidades del infierno a [Alí] Khamenei”, señaló Katz, agregando que él mismo y el primer ministro Netanyahu, han dado instrucciones al ejército “de perseguir sin descanso a los dirigentes del régimen de terror y de opresión de Irán”.

🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Si bien los medios iraníes no confirmaron de inmediato ninguna de las dos muertes, aseguraron que un mensaje de la oficina de Larijani se publicaría en breve. El anuncio se produjo después de que el Ejército israelí comunicara que había llevado a cabo una “oleada de ataques de gran escala” en Teherán y que también estaba intensificando los ataques contra los milicianos de Hezbollah, respaldados por Irán, en el Líbano.

La muerte de Larijani representa un golpe para el régimen iraní, ya que si bien el funcionario no formaba parte del triunvirato que asumió de forma interina las funciones de Khamenei, su figura se había visto aún más realzada, en las últimas semanas, según indicaron algunos expertos.

Ali Larijani

La muerte elimina a una de las voces más prominentes del régimen iraní, pero también a un pragmático influyente que se consideraba capaz de negociar con Estados Unidos.

Larijani, de 68 años, supo ocupar a lo largo de su carrera política puestos clave dentro del régimen. Fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

De hecho, en las últimas semanas el ayatollah Khamenei le había otorgado la responsabilidad de gestionar las negociaciones con Estados Unidos, pasando por encima del presidente, Masoud Pezeskhian.

Matemática, filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), Larijani provenía de una de las familias políticas más famosas de Irán y contaba con una vasta red de contactos internacionales. Incluso, durante varios años fue el máximo representante iraní en las negociaciones con Occidente sobre el programa nuclear iraní.

Es tal el nivel de infuencia que ostentaba Larijani que previo a su muerte Khamenei le había otorgado en las últimas semanas la responsabilidad de gestionar las negociaciones con Estados Unidos, pasando por encima del presidente, Masoud Pezeskhian.

Fue el Larijani quien descartó que Teherán estuviera interesado en negociar bajo el asedio de las bombas, como había asegurado el presidente norteamericano, Donald Trump, al comienzo del conflicto. “A diferencia de Estados Unidos, Irán se ha preparado para una larga guerra”, sentenció en aquel entonces.

Ali Larijani ANWAR AMRO - AFP

Larijani había amenazado la semana pasada a Trump. “A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación y no lo consiguieron. ¡Cuidese usted de no ser eliminado!“, advirtió Larijani días atrás desde su cuenta de X en respuesta a declaraciones previas del líder republicano.

El funcionario iraní había dicho que su país estaba preparado para una “larga guerra”. De hecho, el viernes pasado apareció en una concentración en Teherán, junto con otros mandos, y desestimó los últimos ataques efectuados por Israel y Estados Unidos como un acto de “desesperación”.

Vinculaciones con AMIA

Asimismo, fue el responsable de la amenaza contra el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, en junio pasado, durante la guerra de los 12 días.

El nombre de Larijani también aparece relacionado a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Para ese entonces ya integraba la estructura política de la República Islámica, si bien todavía no formaba parte del círculo más reducido de poder que, de acuerdo a la justicia argentina, habría tomado la decisión de llevar adelante los ataques.

Carrera política

Ali Larijani nació en 1958 en Najaf, Irak, adonde su familia se había trasladado por el exilio de su padre, un influyente religioso chiita enfrentado al sha. Siendo aún niño volvió a Irán, donde desarrolló su formación académica: primero en áreas técnicas como Matemáticas e Informática, y luego en el campo de la Filosofía, disciplina en la que se doctoró en la Universidad de Teherán con un trabajo centrado en Immanuel Kant.

Ali Larijani

Su ingreso a la vida pública se produjo tras la Revolución Islámica de 1979. En ese contexto, y en paralelo al conflicto bélico con Irak, se sumó a la Guardia Revolucionaria, donde forjó experiencia en el ámbito militar y alcanzó posiciones de mando. Con el correr de los años, fue desplazando su actividad hacia la política, ocupando en los años 90 cargos vinculados a la gestión cultural y a las estructuras institucionales del régimen.

El vínculo con el líder supremo, Ali Khamenei, resultó clave en su proyección. Bajo su órbita, Larijani fue designado en 1994 como responsable de la radiodifusión estatal, un rol estratégico en la construcción del discurso oficial. Más adelante, dio un nuevo salto al quedar al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, desde donde tuvo un papel central en las negociaciones nucleares con potencias occidentales.

En el plano legislativo, consolidó su peso propio: en 2008 accedió a una banca por la ciudad de Qom y ese mismo año asumió la presidencia del Parlamento, cargo que retuvo durante más de una década. Sin embargo, su recorrido también incluyó tropiezos, especialmente en su intento por llegar a la presidencia. En 2005 obtuvo un resultado marginal y, años después, el Consejo de Guardianes bloqueó sus candidaturas en 2021 y 2024, dejándolo fuera de la contienda electoral.

Biografía de Larijani

Nació en Nayaf, Irak, en 1957, y era hijo de un destacado clérigo chiita cercano al fundador de la República Islámica

Desempeñó un papel fundamental antes de la guerra, tanto en la política nuclear como en la diplomacia

Gozaba de la confianza del difunto Khamenei, tras una larga carrera en el Ejército, los medios de comunicación y el poder legislativo.

En 2025 fue nombrado jefe del máximo órgano de seguridad iraní, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Viajaba a países del Golfo como Omán y Qatar mientras Teherán participaba con cautela en negociaciones nucleares

Algunos de sus familiares fueron objeto de acusaciones de corrupción a lo largo de los años, que ellos negaron

Obtuvo un doctorado en Filosofía Occidental por la Universidad de Teherán

Fue veterano del cuerpo de los Guardianes de la Revolución durante la guerra entre Irán e Irak

Dirigió la radiotelevisión estatal IRIB durante una década a partir de 1994, antes de ocupar el cargo de presidente del Parlamento entre 2008 y 2020

En 1996, fue nombrado representante de Khamenei en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Se presentó en las elecciones presidenciales de 2005 pero perdió frente al candidato populista Mahmoud Ahmadinejad, con quien más tarde tuvo desacuerdos sobre la diplomacia nuclear.

Agencias AP y AFP