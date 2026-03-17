Israel afirma haber matado al jefe de seguridad iraní Ali Larijani

DUBAI (AP).— El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este martes que un ataque israelí mató a Ali Larijani, un importante funcionario de seguridad iraní, en medio de la guerra en Medio Oriente que comenzó el 28 de febrero. El gobierno de Benjamin Netanyahu también afirmó haber abatido a jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Gholam Reza Soleimani.

Según Israel, ambos murieron en ataques durante la noche, en un golpe al liderazgo del país, mientras Teherán disparaba misiles y drones contra Tel Aviv y sus vecinos árabes del Golfo.

Los medios estatales iraníes no confirmaron de inmediato ninguna de las dos muertes. Sin embargo, dijeron que un mensaje de la oficina de Larijani se publicaría en breve. El anuncio se produjo después de que el ejército israelí comunicara que había llevado a cabo una “oleada de ataques de gran escala” en toda la capital de Irán y que también estaba intensificando los ataques contra los milicianos de Hezbollah, respaldados por Irán, en el Líbano.

De 68 años, Larijani ocupó a lo largo de su carrera política puestos clave del régimen. De hecho, en las últimas semanas el ayatollah Khamenei le había otorgado la responsabilidad de gestionar las negociaciones con Estados Unidos, pasando por encima del presidente, Masoud Pezeskhian. Provenía de una de las familias políticas más famosas de Irán.

Soleimani, por su parte, era el jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní, un cuerpo utilizado para reprimir manifestaciones en la República Islámica, que el ejército israelí calificó como parte del “aparato armado del régimen terrorista iraní“.

“Durante las protestas internas en Irán, particularmente en períodos recientes a medida que se intensificaron las manifestaciones, las fuerzas Basij bajo el mando de Soleimani encabezaron las principales operaciones de represión, empleando violencia severa, arrestos generalizados y el uso de la fuerza contra manifestantes civiles”, dijo el ejército israelí en su comunicado.

🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Soleimani nació en 1965. Había sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones por su papel en ayudar a reprimir la disidencia durante años a través del Basij.

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