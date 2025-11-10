Quién es el “hombre más aburrido del mundo” al que los líderes más poderosos quieren conocer

WASHINGTON.- Aproximadamente a la hora del almuerzo del día en que nos conocimos, Fatih Birol, un economista energético turco de voz suave, se retiró a su habitación de hotel para devorar dos huevos duros y una banana frente a su computadora.

Birol, con su habitual humildad, se preparaba para una reunión con consecuencias potencialmente trascendentales. La organización que él había liderado desde el anonimato durante la última década, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), acababa de ser objeto de un duro ataque por parte del gobierno de Trump.

Estaba a punto de reunirse con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien acababa de criticar públicamente a la AIE, calificándola de “absurda” por predecir que la demanda mundial de combustibles fósiles pronto comenzaría a disminuir. Los republicanos amenazaban con recortar la sustancial financiación del gobierno estadounidense a la AIE si esta no cambiaba de postura.

El mero hecho de que se celebrara la reunión demuestra la enorme influencia que la AIE ha adquirido durante la gestión de Birol. Hace una década, me comentó, probablemente se habría reunido con el asistente del asistente de Wright. Ahora, se enfrascaba en una disputa verbal con el gobierno estadounidense.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, habla durante la conferencia de prensa de clausura de la reunión de ministros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el jueves 24 de marzo de 2022 en París

A Birol le gusta bromear diciendo que es “el hombre más aburrido del mundo”. Ciertamente, irradia una sencillez burocrática. Pero también ha dirigido con destreza la AIE durante una década en la que la energía ha resurgido como arma geopolítica. El debate sobre cómo abordar el cambio climático está transformando las relaciones económicas y diplomáticas en todo el mundo, justo cuando la administración Trump trabaja para revertir el impulso global hacia la transición a las energías renovables mediante la producción, el consumo y la exportación de la mayor cantidad posible de combustibles fósiles.

Por su parte, Birol lanzó repetidamente una advertencia a la industria de los combustibles fósiles del tipo “adaptarse o fracasar”, especialmente a medida que la energía solar crece a un ritmo que incluso la AIE subestimó.

Tanto si se está de acuerdo con la AIE como si no, su incesante flujo de informes basados ​​en datos agita habitualmente los mercados, influye en miles de millones de dólares de inversión y suscita admiración y desdén entre políticos, ejecutivos del sector energético y activistas climáticos que están pendientes de cada palabra de Birol.

Más de una docena de países condecoraron Birol con distinciones estatales. Posee la Orden del Sol Naciente de Primera Clase de Japón, la máxima condecoración estatal otorgada a laicos, así como la Orden de Zayed, concedida por los Emiratos Árabes Unidos en honor a su fundador. (La Orden de Zayed incluye un collar de oro puro compuesto por 14 anillos grabados).

Birol ahora aparece regularmente en las fotos junto a los líderes más poderosos del mundo en sus lujosas cumbres de alto riesgo.

“Cuanto más importantes nos volvemos, más gente quiere que les demos la razón”, dijo Birol refiriéndose a la atención que recibe de personas de todo el espectro político y económico. “Pero nuestra razón de ser son los datos. Los datos siempre ganan”, afirmó.

Fatih Birol es un economista turco y experto en energía, que se ha desempeñado como director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía desde el 1 de septiembre de 2015 TAKASHI AOYAMA - POOL

Sin embargo, recopilar datos brutos de sus decenas de estados miembros es solo una parte de la labor de la AIE. Bajo la dirección de Birol, la AIE se ha convertido en una organización que esboza diferentes caminos que el mundo podría tomar en materia de uso de la energía y ofrece hojas de ruta para alcanzarlos.

Los miembros de la organización, en su mayoría países occidentales, recurrieron cada vez más a ella en busca de orientación, incluso si la AIE se pudo haber equivocado ocasionalmente en algunas de las cuestiones más importantes, como la velocidad de crecimiento de la energía solar o la rapidez con que disminuiría el uso del carbón. Quizás la pregunta más importante de todas —si el mundo se acerca o no al pico de demanda de combustibles fósiles— es una sobre la que la AIE revisado su respuesta en numerosas ocasiones.

El mero hecho de que la AIE haga tal predicción generó fricciones entre la agencia y la administración Trump, que desmanteló prácticamente toda la política climática estadounidense. Estados Unidos aporta alrededor del 14 % del presupuesto de la AIE. Los republicanos acusaron a la agencia de publicar “información politizada para apoyar la defensa de políticas climáticas”.

Fatih Birol, junto al entonces premier alemán Olaf Scholz picture alliance - picture alliance

Muchos en la industria de los combustibles fósiles comparten una visión pesimista de la AIE. El presidente de la OPEP, el bloque productor de petróleo, afirmó este año que la AIE tenía una “narrativa antipetróleo” y que sus hojas de ruta eran “poco realistas”.

Pero Birol afirma que no le está diciendo a nadie qué hacer, solo lo que probablemente sucederá. Y, por ahora, ha persuadido a Washington de que no imponga sanciones. Mientras tanto, la organización se prepara para dar la bienvenida a dos nuevos miembros que son actores clave en el sector energético: India y Brasil.

El embajador de la India en Francia entre 2020 y 2024, Jawed Ashraf, quien conoce bien a Birol, dijo que los pronósticos de la AIE eran particularmente importantes para los países que intentan equilibrar el crecimiento económico con sus compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Lo que ha hecho Fatih es aplicar todo el peso de la recopilación de datos y la modelización a un nivel granular, lo que da una idea clara del tipo de esfuerzo que se necesitará para alcanzar los objetivos climáticos”, dijo Ashraf. “En cierto modo, esto es más relevante que las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas. La AIE las informa, en lugar de al revés”.

La labor de la Agencia Internacional de Energía

La Agencia Internacional de la Energía fue creada por Henry Kissinger, entonces secretario de Estado, en la década de 1970, cuando el cambio climático no formaba parte del discurso político. El mandato original de la agencia era supervisar el suministro mundial de petróleo y ayudar a los países a coordinarse para prevenir crisis energéticas. En 1973, un grupo de productores de petróleo árabes bloqueó las exportaciones de crudo a Estados Unidos y otros países en protesta por su apoyo a Israel. Esto provocó un alza vertiginosa de los precios, escasez de combustible y un período de recesión económica conocido como estanflación.

Birol era un joven estudiante de cine en Viena cuando la AIE estaba en sus inicios. Tenía predilección por el surrealismo. Según él, solo se conserva una obra cinematográfica suya. Fue filmada en formato de ocho milímetros, dura 18 minutos y se titula “Un asesinato de amor lírico”. La película no tiene diálogos y su banda sonora es la lúgubre Sinfonía n.° 6 en si menor de Chaikovski. “No es una historia feliz”, comentó Birol.

Pero se había casado a los 18 y había tenido un hijo a los 19, y el cine no le daba para vivir. Se pasó a la economía energética y consiguió un trabajo a tiempo parcial en un mercado de frutas y verduras. Tras graduarse, se convirtió en analista de datos en la OPEP.

Se incorporó a la AIE y, tras dos décadas de ascenso profesional, fue elegido director ejecutivo en 2015. Las fuentes de energía alternativas, como la solar, la eólica y el gas natural extraído mediante fracturación hidráulica, estaban a punto de experimentar un crecimiento significativo. La agencia amplió su enfoque, pasando del petróleo al análisis sobre cómo podrían alimentar vehículos, centros de datos e industria pesada. El cambio climático comenzó a emerger como un tema político candente a medida que se hacía más evidente la relación científica entre sus causas y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión europea junto a Fatih Birol Alexandros Michailidis - Shutterstock

Poco después de asumir el cargo, Birol impulsó un cambio radical en la forma en que la organización realizaba sus predicciones. Anteriormente, la agencia solo había pronosticado qué sucedería con la demanda mundial de combustibles fósiles si los países simplemente mantenían su rumbo actual. Dichos informes generalmente implicaban un crecimiento a largo plazo en el consumo de combustibles fósiles.

Pero en 2020, la agencia sustituyó ese escenario por uno que consideraba las políticas que los países tenían más probabilidades de implementar, basándose principalmente en sus compromisos de reducir las emisiones en el marco de las negociaciones climáticas mundiales. En aquel momento, Birol afirmó que ofrecía una visión más realista del futuro energético mundial. Sin embargo, también marcó el inicio de una ruptura entre la AIE y muchos defensores de los combustibles fósiles.

La AIE también publicó un denominado escenario de cero emisiones netas , que, en lugar de simplemente proyectar el futuro, estableció 400 hitos que el mundo podría alcanzar en su camino para dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera para 2050.

Un hito importante fue la eliminación de todas las inversiones en nuevos yacimientos de carbón, petróleo y gas. Esto se convirtió en un lema para los activistas climáticos, aunque Birol aclaró posteriormente que la AIE no prescribía un plan de acción, sino que simplemente afirmaba que eventualmente sucedería a medida que el mundo avanzara hacia la neutralidad de carbono.

Si bien el trabajo de la AIE ha atraído mayor atención y críticas, Birol ha mantenido su popularidad. Fue elegido por unanimidad por los Estados miembros de la organización para un tercer mandato de cuatro años que finalizará en 2027. Además, la propia agencia ha duplicado su tamaño bajo su liderazgo. Birol recordaba con orgullo que más de mil personas habían solicitado recientemente un puesto de nivel inicial similar al que él ocupó en la década de 1990.

Este año, ante la presión de Washington, la AIE recupera su escenario original de “políticas actuales” para complementar los demás. El informe anual, Perspectivas Energéticas Mundiales, se publicará esta semana.

Pero, como suele ocurrir al intentar contentar a todo el mundo, es posible que al final todos acaben disgustados. “Estoy aquí para que la gente piense en el futuro, para que lo imagine de verdad, lo cual es muy difícil”, dijo. “El cambio climático es un buen ejemplo de ello. La gente solo presta atención cuando hay una catástrofe. Pero necesitamos un plan para afrontarlo”.