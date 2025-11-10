Una potente explosión cerca de una de las principales atracciones turísticas de Nueva Delhi deja ocho muertos

NUEVA DELHI.– Al menos ocho personas murieron este lunes y otras 19 resultaron heridas tras una fuerte explosión ocurrida cerca de la estación de subte del Fuerte Rojo, una de las atracciones turísticas más emblemáticas de la capital india. La policía investiga las causas del estallido, que según las primeras versiones habría sido provocado por un coche bomba estacionado en las inmediaciones.

La detonación del auto modelo Hyundai i20 se produjo alrededor de las 19 horas (hora local) cerca de la puerta número uno de la estación, en una zona densamente poblada del casco antiguo. “Ocho de ellos fallecieron antes de llegar al hospital. 19 resultaron heridos. Uno se encuentra en condición estable”, informó el superintendente médico del Hospital Lok Nayak Prakash Narayan a la agencia ANI.

El Departamento de Bomberos de Delhi recibió una llamada minutos después del estallido. “Entre tres y cuatro vehículos se incendiaron y sufrieron daños. Enviamos siete camiones de bomberos para controlar el fuego”, explicó un vocero de la institución. Las llamas fueron controladas tras casi una hora de trabajo, pero las imágenes transmitidas por los canales locales mostraron una escena de devastación: autos calcinados, vidrios rotos y una columna de humo que se elevaba sobre el Fuerte Rojo.

El vocero de la Policía de Delhi, Sanjay Tyagi, afirmó a The Associated Press que “la causa de la explosión está siendo investigada” y que las autoridades no descartan ninguna hipótesis, desde un accidente mecánico hasta un atentado planificado.

Tras el estallido, tan intenso que rompió las ventanas de vehículos estacionados a varios metros de distancia y se escuchó en los edificios aledaños, se declaró alerta máxima en la capital. Equipos de la Unidad Especial de la Policía fueron desplegados en la zona, mientras se reforzó la seguridad en templos, estaciones de transporte y puntos turísticos. “Por el momento, no puedo decirles nada. Se está llevando a cabo una investigación”, señaló un oficial a The Times of India.

El impacto de la explosión se sintió en varios barrios cercanos. “Nunca había oído una explosión tan fuerte. Me caí tres veces por la onda expansiva. Sentí que íbamos a morir todos”, relató a ANI Rajdhar Pandey, un residente local. Otro testigo, un comerciante que estaba a pocos metros del lugar, contó: “Vi las llamas desde mi casa y bajé rápidamente para ver qué había pasado. Cuando llegamos, había restos humanos esparcidos por la calle. Nadie podía entender qué había ocurrido. Varios autos estaban destruidos”.

Las escenas descritas por los vecinos fueron estremecedoras. “Cuando vimos una mano suelta en el piso, nos quedamos completamente impactados. No tengo palabras para describirlo”, dijo otro hombre que presenció el momento posterior a la detonación.

Según el subjefe de bomberos de Delhi, al menos seis autos y tres autorickshaws –los típicos vehículos de tres ruedas de la ciudad– se incendiaron. “Oímos un gran ruido, nuestras ventanas temblaron”, contó a NDTV un residente que prefirió no dar su nombre.

El 10 de noviembre, los bomberos indios informaron de heridos tras un incendio que afectó a varios vehículos cerca del emblemático Fuerte Rojo de la capital, pero aún no se ha confirmado la causa del siniestro

El Fuerte Rojo, conocido en India como Lal Qila, es una fortaleza del siglo XVII construida durante el imperio mogol. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es uno de los lugares más visitados de Nueva Delhi y un símbolo histórico del país.

La policía desalojó la multitud que se agolpó en torno al lugar y acordonó el área, mientras los peritos recolectaban restos del vehículo que habría originado la explosión. No se registraron extranjeros entre las víctimas, pero las embajadas occidentales recomendaron a sus ciudadanos evitar la zona.

Personal de seguridad permanece junto a vehículos carbonizados en el lugar de la explosión ocurrida cerca del Fuerte Rojo en el casco antiguo de Delhi el 10 de noviembre de 2025 SAJJAD HUSSAIN� - AFP�

Hasta el momento ninguna organización se atribuyó la autoría del hecho. Sin embargo, fuentes policiales indicaron que se investigan posibles vínculos con grupos extremistas que han operado en la región en los últimos años.

La explosión ocurre en un momento de tensión política y conmemoraciones religiosas, cuando las autoridades de seguridad habían advertido sobre un posible aumento del riesgo de ataques en la capital india.

