Quién es Iliana Lick, la argentina que trabaja como niñera en EE.UU. y fue arrestada por el ICE

Hace tres semanas una argentina de 30 años, que trabaja como niñera en Estados Unidos, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto internacional de Filadelfia, en Pensilvania. Fue antes de abordar un vuelo para ir a Kansas City a ver el partido de la selección argentina contra Suiza. Desde entonces, su novio lucha por su liberación y denuncia que la joven ingresó de forma legal al país tras obtener una visa de viaje.

Lick es oriunda de Buenos Aires, y su familia y pareja aseguran que ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa en septiembre de 2024, cuando se asentó en Filadelfia. Actualmente vive con su novio Stephen Melchiorre, con quien tiene una relación de más de dos años, y trabaja como niñera para dos familias en el barrio South Philadelphia. Allí cuida a Aiden, de cuatro años; y a Avery y Noah, de un año.

Iliana Lick, la niñera argentina que fue arrestada por el ICE en Estados Unidos Facebook

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que la joven entró al país el 17 de marzo de 2023, donde permaneció “más allá del tiempo permitido por su visa”. “Lick permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de la resolución de su proceso migratorio. Cabe aclarar que la autorización de trabajo o una solicitud en trámite no confieren estatus legal en Estados Unidos”, añadieron desde el ente federal.

En una entrevista con CBS News, Melchiorre sostuvo que su novia siempre fue una persona que respetó la ley. “Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran”, detalló.

Iliana Lick junto a su novio Stephen Melchiorre Facebook

En paralelo, en una publicación que realizó en su perfil de Facebook, Melchiorre destacó que Lick es enormemente querida en su comunidad, donde logró construir un nombre y reputación.

“Todo cambió con un vuelo. La mujer que amo, Iliana, se encuentra arrestada en un centro de detención de ICE mientras su proceso migratorio continúa. Durante los últimos dos años, la vi construir amistades significativas, cuidar a familias locales como niñera y convertirse en una pieza importante de nuestra comunidad. Ahora está a cientos de kilómetros de distancia de todos los que la aman”, lamentó.

La campaña de recaudación para Iliana Lick

Melchiorre y la familia de Lick crearon una iniciativa en la plataforma digital GoFundMe, que permite reunir dinero para distintas causas. Allí remarcaron estas mismas cualidades de la joven: “Para estos niños [a los que cuida como niñera], Iliana no es solo una cuidadora. Ella forma parte de su familia. Iliana es un miembro de confianza de nuestra comunidad y ha establecido vínculos significativos con todas las personas que la conocen y la aprecian. Cabe destacar que Iliana no tiene antecedentes penales. Es una persona pacífica y cariñosa, con fuertes lazos en la comunidad de Filadelfia. Su ausencia se siente profundamente entre las familias y los amigos cuyas vidas ella ha marcado”.

Lick fue detenida en un puesto de seguridad del aeropuerto cerca de las 7 de la mañana del pasado 11 de julio.

Lick fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto internacional de Filadelfia Imagen ilustrativa generada con IA

Los agentes la trasladaron por distintos centros de arresto operados por la agencia federal hasta llegar al Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en el estado de Nuevo México, donde se encuentra actualmente.

Por el momento, Lick se encuentra a la espera de su próxima audiencia, donde se decidirá sobre la posibilidad de su libertad bajo fianza. Sin embargo, la familia de la joven y su novio informaron que fue reprogramada por motivos desconocidos para el próximo viernes.

Steven Melchiorre con Iliana Lick en una imagen publicada en sus redes sociales

“No vamos a ocultar que esta noticia fue muy difícil de recibir. Después de más de tres semanas de espera y de prepararnos para este día, es muy triste y frustrante enfrentar otra demora sin una explicación. Cada día adicional significa más tiempo para Iliana lejos de su familia, de sus amigos y de todas las personas que la quieren”, expresaron.

Sin embargo, remarcaron que Lick “sigue manteniendo la esperanza”. “Su fortaleza y su actitud positiva nos inspiran todos los días, y seguimos teniendo fe en que vamos a superar este momento”, sumaron.

El arresto de Lick se produjo en un momento de especial intensificación de la campaña de arrestos de migrantes ilegales que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump, uno de los principales ejes de su campaña para las elecciones presidenciales de 2024.