Los pasajeros del vuelo de Flydubai, que fue desviado a Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos, aterrizaron este miércoles a salvo en Tel Aviv. El vuelo original, con destino en Israel, tuvo que cambiar su recorrido cuando un copiloto apuñaló al piloto e intentó estrellar el avión con alrededor de 170 personas a bordo.

Los pasajeros aplauden tras aterrizar sanos y salvos en Tel Aviv

Los pasajeros filmaron el momento del aterrizaje en la capital israelí. La mayoría levantó los brazos, aplaudió y gritó con alivio tras una larga jornada de terror. Incluso, algunos videos que se viralizaron en redes sociales mostraron a pasajeros visiblemente emocionados.

Los involucrados llegaron al aeropuerto Ben Gurion esta noche (hora local), donde los esperaban sus familiares y allegados.

Al desembarcar, había una multitud de espectadores que tocaron música, cantaron, bailaron y ondearon banderas israelíes, algo que se registró en videos que se viralizaron en redes sociales. Una mujer sostuvo globos con las palabras “bienvenido” y “qué bueno tenerte de vuelta en casa”.

Muchos pasajeros fueron recibidos por sus seres queridos con abrazos conmovedores y entre lágrimas, ya que varios se quebraron en llanto por el miedo que sintieron.

Espectadores tocaron música y cantaron para los pasajeros

En la mañana del miércoles, el vuelo de Flydubai procedente de los Emiratos Árabes Unidos con destino a Tel Aviv se desvió su recorrido. Fue luego de que un copiloto apuñalara al piloto y, al parecer, intentar estrellar la aeronave. La mayoría de las 170 personas a bordo era de nacionalidad israelí.

Los pasajeros del vuelo de Flydubai aterrizaron en Israel y fueron recibidos con festejos y banderas

Tras momentos de terror, parte de los pasajeros y la tripulación redujeron al atacante. El aterrizaje exitoso en Tabuk, Arabia Saudita, fue posible gracias a que en el vuelo viajaban dos pilotos adicionales, que fueron incorporados ante un posible cambio de ruta regional, que podría haber alargado el viaje y hacer que la tripulación original superara las horas de servicio permitidas, según recogió The Jerusalem Post.

El terrorífico suceso llevó a las autoridades de Israel a desplegar aviones de combate, ante el temor de que se tratase de un secuestro.

Una mujer se muestra aliviada tras la llegada de los pasajeros de Flydubai Ariel Schalit - AP

Tras aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion, los pasajeros de Flydubai fueron dirigidos a una “zona de recepción habilitada” de acuerdo con una directiva de la ministra de Transportes, Miri Regev, reportó CNN.

Según la portavoz, equipos médicos se reunieron con los pasajeros y les realizaron exámenes. Magen David Adom, el servicio nacional israelí de emergencias médicas, también estuvo presente en el aeropuerto.

Los pasajeros del vuelo de Flydubai aterrizaron en Israel y fueron recibidos con festejos y banderas

“Al finalizar el proceso de recepción, los pasajeros se reunieron con sus familias en momentos emotivos, acompañados de abrazos, lágrimas y un gran alivio”, dijo la portavoz, según CNN. Las operaciones aéreas en el aeropuerto Ben Gurion continuaron con normalidad durante todo el día, añadió.

En tanto, un pasajero, un hombre de 50 años, fue trasladado a un hospital con una lesión en la parte superior del cuerpo y se encuentra en “estado leve”, según informó un portavoz de la Autoridad Aeroportuaria de Israel.

Gritos y aplausos tras el aterrizaje

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió a los pasajeros en el aeropuerto Ben Gurion tras su desembarque.

En particular, se reunió con Yaniv, el pasajero que irrumpió en la cabina de mando durante el vuelo para frenar la agresión del copiloto. En el video, Yaniv tenía su remera con manchas de sangre debido al ataque.