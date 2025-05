¿Quién mató a Valeria Márquez? Una pregunta que se diluye tras el asesinato de la influencer en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas Valeria Márquez, la influencer de belleza de 23 años, fue asesinada mientras hacía una transmisión en vivo de TikTok, comenzaron los rumores en México. Los comentarios en redes sociales la culpaban de su propia muerte: estaba involucrada en negocios turbios, su exnovio era narcotraficante, se lo merecía, decían.

Para el viernes, los medios y los políticos ya estaban pasando página. Márquez parece destinada a convertirse en una más de la larga lista de mujeres mexicanas cuyo asesinato conmociona brevemente la conciencia solo para recaer en un segundo plano hasta que ocurre el siguiente crimen horrendo.

“En cierto modo, refleja un nivel de saturación, un nivel de aceptación social de este tipo de asesinatos”, dijo Gema Kloppe-Santamaría, socióloga del University College Cork en Irlanda, que estudia la violencia de género en México. “Hay mucha revictimización que, creo, permite que la gente diga: ‘Sigamos adelante. Esto no nos va a pasar a nosotras. No les pasa a las chicas buenas. No les pasa a las mujeres mexicanas decentes’”.

Márquez, quien tenía casi 200.000 seguidores en Instagram y TikTok, era conocida por sus videos sobre belleza y maquillaje. El martes, agarraba un peluche y transmitía en vivo desde el salón de belleza donde trabajaba en el estado de Jalisco, cuando una voz masculina de fondo le preguntó: “¿Tú eres Vale?”.

“Sí”, respondió Márquez, justo antes de silenciar el sonido de la transmisión.

Momentos después, fue asesinada a tiros. Una persona pareció recoger su teléfono, y su rostro se mostró brevemente en la transmisión antes de que terminara el video.

Casi de inmediato, los medios locales se centraron en un hombre al que identificaron como el exnovio de Márquez, quien, según dijeron, era un líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles de la droga más notorios de México. Medios locales difundieron supuestos mensajes de texto entre la pareja que aparentemente mostraban al exnovio amenazando a Márquez porque ella lo ignoró.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la identidad del exnovio ni contactarlo para obtener comentarios. La familia de Márquez se negó a hablar con Reuters.

La Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que el asesinato de Márquez se investiga como un posible femicidio, pero se negó a confirmar si el exnovio de Márquez era sospechoso. También hablaron de la hipótesis de que el agresor haya sido un sicario, dado que no conocía a la víctima, según lo que se desprende de la transmisión.

“Cualquier persona relacionada con esta niña, ya sean amigos, familiares, conocidos o novios, está siendo investigada o entrevistada”, declaró Salvador González de los Santos, el fiscal del estado, en una conferencia de prensa el viernes.

Cómo sigue

Márquez es una de las innumerables niñas y mujeres asesinadas, cuyas muertes en los últimos años han desatado una oleada de indignación y protestas, solo para que el statu quo prevalezca.

Entre ellas: Ingrid Escamilla, de 25 años, quien fue apuñalada, desollada y mutilada en 2020; Fátima Cecilia Aldrighett, de 7 años, quien ese mismo año fue secuestrada de la escuela y su cuerpo fue encontrado posteriormente envuelto en una bolsa de plástico; y Debanhi Escobar, de 18 años, quien desapareció al borde de una carretera en 2022 y cuyo cuerpo fue encontrado en una cisterna 13 días después.

El novio de Escamilla fue declarado culpable y sentenciado por su asesinato. Dos personas fueron sentenciadas recientemente en el caso de Aldrighett. El caso de Escobar sigue sin resolverse tras una investigación plagada de errores y la destitución de dos fiscales por “omisiones y errores”, según un comunicado de la fiscalía. Una autopsia gubernamental inicialmente alegó que Escobar había caído en la cisterna, versión que fue contradicha por dos autopsias posteriores.

“Cada caso pasa por su ciclo mediático y luego hay otro”, declaró Anayeli Pérez, asesora legal del Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio. “Habla de una sociedad cuyo tejido social se está desmoronando”.

En 2023, México registró 852 femicidios, según el informe más reciente de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Tiene la cuarta tasa más alta de femicidios per cápita de la región, seguida por Honduras, República Dominicana y Brasil. Muchos defensores afirman que es probable que la cifra esté subestimada.

Jalisco se encuentra entre los estados más peligrosos de México, con 910 homicidios registrados desde el inicio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, según la consultora de datos TResearch.

Sheinbaum, quien hizo historia como la primera mujer líder de México, declaró el jueves que el poderoso gabinete de seguridad nacional estaba trabajando con la fiscalía estatal para investigar el asesinato de Márquez. Instó a la gente a no compartir la transmisión en vivo del asesinato de Márquez en redes sociales por respeto a Márquez y su familia.

Sin embargo, la retórica de Sheinbaum, y su género, solo han añadido una apariencia de competencia a lo que sigue siendo un sistema fundamentalmente fallido para abordar la violencia contra las mujeres, afirmó Pérez.

“Los fiscales siguen siendo negligentes, los expertos no tienen capacitación, la policía no tiene perspectiva de género”, afirmó.

Bajo presencia policial, Márquez fue enterrada el jueves, con un ramo de rosas blancas en su ataúd.

