¿Quién va ganando las elecciones en Israel? Así miden las encuestas y los pronósticos hoy, martes 27 de octubre

Israel celebra este martes 27 de octubre unas elecciones que pueden definir el futuro político de Benjamin Netanyahu, el primer ministro que más tiempo permaneció en el cargo. La votación se desarrolla en un país atravesado por las consecuencias del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, tres años de guerra en Medio Oriente y profundas divisiones internas.

Aunque las encuestas anticipan una caída del Likud, el partido de Netanyahu, el escenario sigue abierto: la oposición encabezada por el centrista Gadi Eisenkot tampoco tiene garantizada una mayoría parlamentaria para desplazar al primer ministro. La información disponible no precisa porcentajes de intención de voto ni una proyección de escaños para cada fuerza.

El resultado dependerá no solo de qué partido consiga más votos, sino también de las alianzas que puedan construirse después de la elección. En el sistema parlamentario israelí, la fuerza más votada no necesariamente logra formar gobierno.

Israel vota en medio de la tensión y guerra

Qué dicen las encuestas y los pronósticos sobre las elecciones en Israel

Los sondeos previos a la votación prevén que el Likud pierda apoyo, en un contexto marcado por el desgaste de Netanyahu tras el ataque de Hamas, las divisiones internas y las acusaciones de corrupción que enfrenta ante la Justicia.

Sin embargo, esa caída no alcanza por sí sola para anticipar un cambio de gobierno. La oposición, liderada por Eisenkot, todavía debe demostrar que puede reunir una mayoría parlamentaria alternativa. Netanyahu, por su parte, conserva una base electoral sólida y cuenta con aliados dispuestos a sostenerlo.

A sus 77 años, el primer ministro aspira a un séptimo mandato. Su continuidad estará atada tanto al desempeño de su partido como a los resultados de las fuerzas que podrían acompañarlo en una nueva coalición.

Netanyahu denunció que quieren “robar las elecciones”

En medio de la jornada electoral, Netanyahu denunció este martes que “tres altos funcionarios” de un partido de mayoría árabe “están tratando de robar las elecciones”.

Según el primer ministro israelí, los tres fueron detenidos en el sur del país con sobres llenos de dinero. Las autoridades electorales precisaron que los arrestos se produjeron cerca de los domicilios de los implicados, que “aún no habían llegado a los centros de votación”, y que se trata de un “caso aislado” bajo investigación. La policía lo describió como un intento de soborno electoral.

Benjamin Netanyahu convocó a los votantes en el día de las elecciones

Por qué el partido más votado no necesariamente gobernará

Una vez conocidos los resultados, los partidos deberán negociar para formar una coalición capaz de reunir una mayoría parlamentaria. Netanyahu podría volver a apoyarse en fuerzas ultraortodoxas y de la derecha más radical, mientras que Eisenkot buscaría el respaldo de sectores centristas y de centroderecha, además de la izquierda. Los partidos árabes israelíes también podrían resultar decisivos.

La fragmentación política agrega incertidumbre al desenlace. Incluso si el primer ministro sufre una derrota electoral, su salida podría no ser inmediata: unas negociaciones prolongadas podrían mantenerlo al frente de un gobierno interino durante semanas o meses.

Quién es Gadi Eisenkot, el principal rival de Netanyahu

Gadi Eisenkot es un exjefe del Estado Mayor israelí que busca capitalizar el desgaste del primer ministro. Su trayectoria militar y su imagen de dirigente directo y menos confrontativo le permiten presentarse ante una parte del electorado como una alternativa que mantiene entre sus prioridades la seguridad de Israel.

El dirigente, cuyo hijo murió mientras combatía en Gaza, reclama responsabilidades por las fallas que permitieron el ataque del 7 de octubre de 2023. Aquel día, la ofensiva de Hamas dejó unos 1200 muertos y 251 secuestrados.

Netanyahu rechazó asumir la responsabilidad por las fallas de seguridad y se resistió a los reclamos de una investigación independiente. Sus adversarios consideran que las elecciones ofrecen una oportunidad para exigir cuentas por la tragedia.

Gadi Eisenkot, líder del partido opositor, vota junto a su nieto, Noam Ben Horin, quien lució una camiseta de la selección argentina Ariel Schalit - AP

Irán y la seguridad, en el centro de la campaña

En los últimos días de campaña, Netanyahu reforzó sus advertencias sobre Irán, al que presenta como una amenaza existencial para Israel. El domingo publicó en X una imagen de una nube nuclear sobre Tel Aviv y evocó el riesgo de un “segundo Holocausto” si perdía las elecciones.

El primer ministro también advirtió sobre una posible interferencia iraní en los comicios, aunque no ofreció públicamente detalles de la información de inteligencia que citó. La oposición, en tanto, lo acusó de utilizar la seguridad nacional para mejorar sus posibilidades electorales.

Eisenkot le pidió que no antepusiera sus intereses políticos a la seguridad del Estado. Netanyahu, por su parte, sostiene que solo su liderazgo puede garantizar la derrota de las amenazas regionales y acusa a su rival de estar dispuesto a abrir la puerta a un Estado palestino y a una alianza con los partidos árabes israelíes, señalamientos que el dirigente opositor rechaza.

Netanyahu publicó una imagen con IA que muestra un hongo nuclear sobre Tel Aviv

El reclamo de las familias de los rehenes

La elección es la primera oportunidad para que los israelíes se expresen en las urnas sobre el ataque de Hamas y las guerras que siguieron en Gaza, el Líbano e Irán. Las familias de los rehenes, que encabezaron protestas contra el gobierno durante años, mantienen el reclamo de responsabilidades, aun después de que los últimos cautivos fueran liberados en virtud de una tregua negociada por Estados Unidos.

“No veo ninguna razón legítima por la que este gobierno se presente de nuevo a las elecciones”, afirmó Ofri Bibas, cuyos sobrinos, de cuatro años y nueve meses, fueron asesinados mientras estaban cautivos en Gaza junto con su madre.

El sábado, miles de israelíes se manifestaron en la Plaza de los Rehenes. Allí habló Danielle Alony, secuestrada en Nir Oz junto con su hija de cinco años y liberada semanas más tarde durante una breve tregua. “Vayan a votar”, pidió a la multitud. “En tres días podemos empezar a escribir un nuevo capítulo para nuestros hijos”, concluyó.