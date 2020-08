El domingo pasado un oficial blanco baleó por la espalda a un hombre negro y desató de nuevo las marchas en el país Fuente: AFP

KENOSHA.- Ayer, por tercera noche consecutiva, los habitantes de Kenosha, Wisconsin, salieron a la calles a protestar una vez más, como ocurrió en mayo pasado en Minneapolis tras la muerte de George Floyd, contra la violencia policial y el racismo que aún persiste en el país, luego de conocerse un nuevo ataque brutal de un policía blanco a un hombre negro, Jacob Blake. Por los enfrentamientos registrados en la movilización, al menos dos personas murieron y una tercera resultó herida.

En medio de la pandemia por coronavirus, que tiene al país como el más golpeado (más de 5 millones de casos), cientos de vecinos marcharon por el ataque al afroamericano, que recibió siete disparos por la espalda por parte de un policía blanco y que debido a ello quedó paralitico.

Según lo publicado por el diario The New York Times, se registraron dos fallecimientos luego de que la fuerza de seguridad abriera fuego contra la multitud. David Beth, sheriff en el condado de Kenosha, afirmó que tres personas recibieron disparos. En redes sociales, pueden verse imágenes y videos de gente corriendo por las calles mientras se oían disparos. Asimismo se ve a un hombre quieto, que yace sobre una vereda.

Ahora la Policía investiga si los disparos "se debieron a un conflicto entre una milicia que vigilaba una gasolinera y manifestantes". Es que de acuerdo con varios medios, anoche pudieron verse varios civiles armados por las calles de Kenosha, pese a que en la localidad solo había una reducida presencia policial cerca del tribunal de justicia. Durante las protestas, también se produjeron enfrentamientos entre los oficiales y los vecinos, que lanzaron fuegos de artificio a las fuerzas de seguridad, que respondieron con balas de goma.

Blake, de 29 años, recibió siete tiros el domingo por la tarde, luego de ser reducido por un grupo de cuatro agentes por razones que aún no se conocen con claridad. En un video grabado con celular, se ve al hombre negro caminar lento hasta su camioneta, rodeado de familiares, al tiempo que los oficiales lo siguen por detrás y le hablan. En un momento, cuando Blake quiere meterse en la camioneta que estaba estacionada en el lugar, donde estaban sentados sus tres hijos, lo balearon a quemarropa.

Milagro

Tras el ataque, Jacob Blake quedó paralizado y, de acuerdo con declaraciones de su abogado, Ben Crump, "se necesitaría un milagro" para que pueda volver a caminar. Asimismo el letrado informó que su cliente fue sometido a una nueva operación y que las balas cercenaron la médula espinal y destrozaron vértebras.

Por su parte el padre de Blake aseguró: "Ellos balearon a mi hijo siete veces, siete veces, como si no importara. Pero mi hijo importa. Es un ser humano y él importa". Y su madre, Julia Jackson, llamó a terminar con los disturbios y aseveró que los daños en la ciudad no reflejan lo que quiere su familia y que si su hijo pudiera verlo, estaría "muy disgustado". Además comentó que lo primero que expresó su hijo cuando la vio fue que lo sentía. "Dijo: 'No quiero ser una carga para ustedes'", declaró la mujer.

El equipo legal planea presentar una demanda en contra del departamento de Policía. La fuerza no declaró mucho sobre lo sucedido pero confirmó que los agentes fueron al lugar porque respondían a una disputa doméstica. Los oficiales involucrados aún no fueron identificados.

Ayer también el gobernador de Wisconsin, el demócrata Tony Evers, pidió calma y declaró un estado de emergencia bajo el cual se duplicó el número de agentes de la Guardia Nacional en Kenosha, de 125 a 250. "No podemos permitir que continúe el ciclo de racismo sistémico e injusticia", dijo Evers, que enfrenta crecientes presiones de los republicanos por su manejo de las protestas. "Tampoco podemos seguir por este sendero de daño y destrucción".

Agencias Reuters y AFP