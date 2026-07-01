Récord histórico en Inglaterra, más de 1000 muertes en España y alertas en Portugal

MADRID.– Inglaterra vivió el junio más cálido desde que iniciaron los registros en 1884 y España cerró el mes con una estimación provisional de 1029 defunciones atribuibles al exceso de temperatura, mientras Europa vive la ola de calor más intensa jamás registrada en el continente.

Durante las últimas dos semanas, la región ha sido azotada por temperaturas récord que en algunas zonas aún se espera que superen los 40°C y que, según los climatólogos del grupo World Weather Attribution, habrían sido prácticamente imposibles que se produjeran en esta época del año sin la influencia del cambio climático.

Calor histórico en Inglaterra

Inglaterra vivió su junio más cálido desde que hay registros, con una temperatura media de 17,1°C, informó este miércoles la agencia meteorológica británica.

Un joven se refresca saltando desde el puente peatonal del río Wey, cerca de Guildford, al sur de Londres JUSTIN TALLIS - AFP

Fue además el segundo mes de junio más cálido jamás registrado en el conjunto del Reino Unido, con unas temperaturas nocturnas excepcionalmente elevadas.

“Este calor excepcional fue provocado por una intensa ola de calor que batió récords a finales de mes“, señaló el Met Office en un comunicado.

La temperatura media superó el récord anterior de 16,9 °C de junio de 2025.

El récord de temperatura para un mes de junio se superó en varias ocasiones la semana pasada durante una ola de calor que alteró el funcionamiento de la red de transporte británica, afectó escuelas y hospitales, y también afectó a diversas zonas de Europa.

Personas disfrutan del clima cálido en la playa de Bamburgh, en Northumberland, Inglaterra Owen Humphreys - PA

Los expertos en clima instan al gobierno británico a adaptar sus infraestructuras a unos veranos cada vez más cálidos, en un contexto de fuerte aumento de la demanda de ventiladores y aparatos de aire acondicionado, todavía poco comunes en los hogares del Reino Unido.

La temperatura más alta jamás registrada en un mes de junio, todavía por confirmar, fue de 37,7°C y se alcanzó el viernes en Norfolk, en el este de Inglaterra.

Preocupación en España

España cerró junio con uno de los episodios de calor más intensos de su historia reciente, tras registrar el segundo junio más cálido desde 1961 según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet describió el pasado mes como un junio “extremadamente cálido”, con una temperatura media en la España peninsular de 23,2 °C, 3,2 grados por encima del promedio del período de referencia 1991-2020. Solo junio de 2025 fue más cálido desde el inicio de la serie histórica.

🌡️⬆️ En los próximos días sobrevolarán España masas de aire muy cálidas.



➡️ No es descartable que se registre una nueva ola de calor a partir del fin de semana. En cualquier caso, temperaturas diurnas y nocturnas otra vez muy altas durante varios días.



ℹ️ Seguiremos informando. pic.twitter.com/2sTCaXIk0d — AEMET (@AEMET_Esp) June 30, 2026

La primera ola de calor del verano en curso, registrada entre el 20 y el 24 de junio, fue especialmente intensa en el norte del país. Según el análisis preliminar de la Aemet, los días 22 y 23 de junio fueron los más cálidos registrados para ese mes en España desde al menos 1950.

Uno de los valores más destacados se alcanzó en el aeropuerto de Bilbao, donde el 24 de junio se registraron 42,7 °C, la temperatura más alta medida allí en un mes de junio.

El impacto sanitario también fue notable. El sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III estima 1029 defunciones atribuibles al exceso de temperatura durante junio, la cifra más alta para ese mes desde el inicio de la serie de este sistema en 2015.

Esta cifra no corresponde a un recuento individual de certificados de defunción por golpe de calor, sino a una estimación estadística. MoMo calcula las defunciones atribuibles al exceso de temperatura comparando las muertes esperadas por efecto del calor con una estimación base sin las variables de temperatura.

Portugal bajo alerta

Las regiones de Lisboa y Setúbal, en el sur de Portugal, estarán este jueves bajo alerta roja debido a las previsiones de temperaturas extremadamente elevadas, anunció el miércoles la agencia meteorológica nacional.

Una mujer utiliza un abanico para refrescarse junto al Templo de Diana en Évora, donde las temperaturas se acercaban a los 40°C HENRIQUE CASINHAS - AFP

Este nivel máximo de alerta se extenderá el viernes a los distritos de Leiria y Coímbra, en el centro del país, donde las temperaturas podrían alcanzar los 44°C en algunas zonas, precisó el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Ya desde el miércoles se declaró la alerta naranja en cuatro regiones del interior del país, entre ellas la de Évora, en el sureste, donde se esperaba que los termómetros alcanzaran los 41°C.

“Normalmente tenemos temperaturas como estas en agosto. Este año llegaron antes”, comentó José Bonifácio, un cantante callejero de 31 años, entrevistado por la AFP en una plaza del centro de la ciudad de Évora.

Las calles empedradas de esta ciudad histórica quedaron prácticamente desiertas con la llegada del calor de la tarde, mientras los turistas buscaban refugio en cafeterías o terrazas a la sombra, algunas de ellas refrescadas con ventiladores.

El viernes, la alerta naranja se ampliará a todas las regiones que no estén bajo alerta roja.

Una mujer utiliza un abanico para refrescarse en Évora, donde las temperaturas se acercaban a los 40°C HENRIQUE CASINHAS - AFP

Tras haberse librado en gran medida de la ola de calor que viene afectando a Europa, Portugal se verá ahora directamente golpeado por este nuevo episodio de temperaturas extremas.

El gobierno portugués hizo un llamado a la población para que siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias y pidió a los municipios que identifiquen instalaciones que puedan servir como “refugios climatizados” para acoger a las personas vulnerables identificadas por los servicios de salud.

Estos espacios podrían ser edificios públicos, pero también locales privados como iglesias, centros comerciales o hoteles, precisó este miércoles en rueda de prensa la secretaria de Estado de Salud, Ana Povo.

Tormenta e inundaciones en Rumania

Una fuerte tormenta que azotó la capital de Rumania durante la noche del martes al miércoles tras una intensa ola de calor causó la muerte de una persona y provocó inundaciones en 20 condados.

La tormenta torrencial golpeó 60 localidades, y los servicios de emergencia extrajeron agua de más de 350 viviendas y 100 calles, según el Inspectorado General para Situaciones de Emergencia, o IGSU.

Una sección de una avenida principal, con un carril inundado, está cerrada al tráfico por la policía debido al riesgo de derrumbe de techos, en Bucarest, Rumania Andreea Alexandru - AP

Las zonas más afectadas fueron el municipio de la capital, Bucarest, y el vecino condado de Ilfov, donde una persona murió cuando un árbol cayó sobre su automóvil. Los servicios de emergencia recibieron más de 2200 solicitudes de ayuda. Se desplegaron rescatistas y recursos como camiones, bombas de agua y motosierras desde otros condados.

Durante la tormenta cayeron 988 árboles y 495 automóviles resultaron dañados, señaló el IGSU.

La Administración Nacional de Meteorología advirtió el miércoles que la “inestabilidad atmosférica” traería lluvias torrenciales y tormentas eléctricas a las zonas occidentales y meridionales del país.

Agencias AFP, Reuters y Xinhua