Un video captó el momento exacto en el que un rayo impactó la Torre Eiffel mientras una tormenta azotaba París

PARÍS.– Un rayo alcanzó la icónica Torre Eiffel el sábado por la noche mientras se desataba una tormenta eléctrica sobre los cielos de París que, al igual que otras capitales europeas, lleva días sufriendo temperaturas sofocantes.

El llamativo incidente, registrado en redes sociales, se produjo en el punto álgido de la ola de calor que está batiendo récords en el continente y que dejó en Francia un exceso de mortalidad de unas 1000 personas la semana pasada.

La Torre Eiffel es alcanzada por un rayo

La agencia nacional de salud pública francesa precisó que la incidencia afecta principalmente a los mayores de 65 años y destacó que se contabilizó además un aumento del 40% de las muertes ocurridas en el domicilio.

En este contexto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que Europa es ahora el continente que más rápido se calienta y que más necesita hacer para proteger a sus población.

Récord y amenaza para Francia

Hubo más de 1200 muertes el miércoles, cuando Francia se cocía con las temperaturas más altas jamás registradas, cifra que aumentó a más de 1400 muertes en cada uno de los dos días siguientes, indicó Salud Pública Francia. En abril y mayo, antes de la ola de calor, la tasa de muertes en Francia rondaba entre 900 y 1000 por día, señaló el organismo.

La agencia concluyó que Francia registró un exceso de mortalidad total de al menos 1000 personas apenas en esos tres días, una estimación que advirtió probablemente aumentará a medida que se recopilen más datos, incluidos los de fallecimientos en el hogar.

El jefe del servicio de urgencias del Hospital Pompidou –uno de los principales centros hospitalarios de París– Philippe Juvin, declaró el domingo que probablemente el balance tras el fin de semana sea “muy, muy grave”.

La Torre Eiffel es alcanzada por un rayo

El médico advirtió que a partir del lunes, las empleadas domésticas y los cuidadores de ancianos volverán al trabajo y que teme que se encuentren a personas “en muy, muy mal estado en sus casas, que no han bebido desde hace tres días, que están expuestas al calor o que fallecieron”.

El incremento de muertes fue más pronunciado en las zonas bajo alertas rojas por calor extremo, indicó. Esas alertas cubrieron cerca de tres cuartas partes del país en el pico de la ola de calor. La agencia señaló que el 85% de las muertes correspondió a personas de 65 años o más.

Para el lunes ningún departamento francés estará bajo alerta roja, aunque 22 permanecerán en el nivel naranja, un alivio para los millones de franceses afectados por la racha de calurosas noches, con temperaturas superiores a los 20 °C.

Inédita ola de calor en Europa

Al mismo tiempo, el fin de semana también se rompieron récords de temperatura en varios otros países, provocando incendios forestales en Alemania y obligando a la policía de Berlín a usar cañones de agua para refrescar a la multitud.

El país marcó récord por tercer día consecutivo con 41,7 °C en Neissemünde, cerca de la frontera con Polonia. República Checa también vivió su día más caluroso jamás registrado con 41,1 ºC.

Un nuevo estudio de World Weather Attribution, una colaboración de científicos con sede en Europa, informó el viernes que el calor y la humedad récord en Europa esta semana no habrían sido posibles sin el cambio climático.

Personas utilizan mantas de emergencia para protegerse del calor mientras llegan al estadio olímpico para un concierto, el 28 de junio de 2026, en Berlín RALF HIRSCHBERGER - AFP

El estudio rápido concluyó que ese calor habría sido prácticamente imposible hace apenas cinco décadas, y que hoy es 200 veces más probable que hace 20 años.

“Europa es el continente que se calienta más rápido en la Tierra, calentándose al doble del promedio mundial”, dijo el domingo en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ahora mismo 150 millones de personas viven bajo calor extremo, cientos han muerto, las escuelas están cerradas, las redes eléctricas están cediendo”, agregó el funcionario.

Impulsada por el cambio climático y el calentamiento global, la ola de calor que antes era “una vez por generación” ahora ocurre casi todos los años, estimó Tedros, y añadió que desde el 21 de junio se han registrado más de 1300 muertes en exceso vinculadas a las altas temperaturas en Europa.

Europe is the fastest-warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat, hundreds have died, schools are shut, grids are buckling.



Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2026

“El estrés por calor a menudo se llama el ‘asesino silencioso’, y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para estas temperaturas”, advirtió el funcionario al pedir a los países europeos que implementen planes de acción.

Tedros dijo además que deberían centrarse en la preparación, la prevención y respuestas más sólidas de los sistemas de salud.

El lunes, la ola de calor se desplazaba lentamente hacia las zonas orientales del continente.

Agencias AP y AFP