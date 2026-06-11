Recrudecen los ataques israelíes sobre el Líbano: 12 muertos

BEIRUT.– Mientras las negociaciones para una tregua entre Israel y el Líbano se encuentran estancadas, al menos 12 personas murieron el miércoles en el sur libanés en ataques israelíes, indicó una fuente médica libanesa.

“El número de mártires por los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Tayr Diba es de ocho. En Deir Qanun al Nahr son cuatro”, dijo la fuente, que pidió anonimato.

En tanto el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que “Israel se muestra intransigente en las negociaciones y no presenta un plan claro”. “Estamos decididos a continuar con una nueva ronda de negociaciones”, afirmó Aoun, que subrayó que “si fracasan, la responsabilidad recaerá sobre Israel”.

El presidente agregó que Beirut está “en contacto con Arabia Saudita y Qatar para alcanzar un alto el fuego, dadas sus relaciones con Irán.

El presidente libanés, Joseph Aoun - - Lebanese Presidency

La agencia nacional de noticias libanesa (NNA) informó el miércoles de ataques israelíes contra más de 30 sitios en el sur y el este de Líbano, entre ellos Tayr Dibba y Deir Qanun al Nahr.

También informó de un ataque con drones israelíes contra un vehículo en la ciudad costera de Sidón.

”Un corresponsal de la agencia AFP escuchó este jueves una explosión allí antes de ver un auto en llamas y a los equipos de rescate sacando a dos personas del vehículo.

Por su parte, el ejército israelí dijo haber capturado a dos personas en el sur de Líbano, un sector que ocupa actualmente.

Ghada Hussein (C) llora sobre la tumba de su hijo Mohammed Tufayli, un combatiente de Hezbollah que fue asesinado durante la guerra en curso, en un cementerio temporal en la ciudad libanesa de Sidón, en la costa sur del Líbano ANWAR AMRO - AFP

Los dos individuos fueron llevados a territorio israelí, para ser interrogados.

“Los soldados identificaron a dos sospechosos que se acercaron a la zona en que el ejército opera en el sur de Líbano“, indicaron a AFP las fuerzas armadas israelíes.

La NNA indicó que “una patrulla israelí se llevó al concejal de Kfarshuba, Mohammad Hassan al Hajj, y al trabajador Ahmad Salah Diab, trasladándolos a un lugar desconocido”.

“Los dos hombres estaban trabajando en el bombeo de agua a la localidad de Kfarshuba cuando la patrulla israelí los detuvo”, añadió.

Esta localidad, de mayoría sunnita, es una de las pocas aldeas del sur -la mayoría de ellas cristianas- cuyos habitantes decidieron quedarse pese a la guerra y las órdenes de evacuación israelíes.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Medio Oriente el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbollah disparó cohetes contra Israel, que respondió con una campaña de bombardeos e invasión terrestre que ha matado a más de 3600 personas.

Los enfrentamientos no han cesado pese a dos supuestas treguas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó el miércoles a los libaneses a unirse a la lucha contra Hezbollah.

“Israel no está en guerra contra ustedes. Estamos en guerra contra Hezbollah, que tomó su país como rehén (...) Anhelamos la paz con ustedes, con el Líbano“, declaró Netanyahu en un video en inglés difundido por su oficina.

رسالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الشعب اللبناني:



إسرائيل ليست في حالة حرب مع لبنان، بل نحن في حالة حرب مع حزب الله، الذي احتجز بلدكم رهينة، والذي ينفذ أوامر إيران، والذي يستخدم أراضيكم لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل.

بمجرد تفكيك حزب الله، ستكون الاحتمالات لا حصر لها. pic.twitter.com/BObY6hBr53 — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 10, 2026

“Tomen el control de su futuro. Únanse a Israel. Construyamos la seguridad y la prosperidad para todos nuestros hijos. Y, una vez que Hezbollah sea desmantelado, las posibilidades serán infinitas, el cielo será el único límite”, añadió.

Agencia AFP y ANSA