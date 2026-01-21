Cuatro ataques de tiburones en menos de 48 horas encendieron las alarmas en Australia

Una serie de incidentes sin precedentes, según las autoridades australianas, puso en alerta máxima la costa este del país. En tan solo 48 horas, se registraron cuatro ataques de tiburón, la mayoría en la región de Sídney, la ciudad más grande de Australia. Dada la inusual frecuencia y gravedad de los incidentes, se cerraron decenas de playas como medida preventiva y se recomendó a la población evitar el mar.

Tres de los ataques ocurrieron frente a la costa de Sídney, una zona muy frecuentada por surfistas y bañistas, mientras que el cuarto se registró más al norte, cerca de la playa de Point Plomer, a unos 320 kilómetros de la ciudad. En el norte de Sídney, playas populares como Manly y Palm Beach fueron cerradas temporalmente, al igual que otros lugares cercanos al lugar del ataque, fuera del área metropolitana.

La serie de incidentes comenzó el domingo 18 por la tarde, cuando un niño de 12 años estaba en el mar con amigos en el este de Sídney y fue mordido en las piernas por un tiburón.

Gravemente herido, los equipos de rescate lo describieron como alguien que “luchaba por su vida”. Al día siguiente, el lunes 19, se produjo un segundo ataque cuando un niño de 11 años estaba en plena actividad de surf y el animal mordió su tabla. A pesar del susto, salió ileso.

Los tiburones no suelen atacar a las personas, por eso estos cuatro consecutivos encendieron las alarmas en Australia

También el lunes por la noche, un surfista, André de Ruyter, de 27 años, fue atacado en la playa de Manly, una de las más conocidas de Sídney. El tiburón le mordió la pierna, y las personas que se encontraban en la arena le brindaron primeros auxilios hasta que llegó el equipo de rescate. Fue trasladado al hospital con lesiones graves y posiblemente permanentes.

El cuarto ataque ocurrió el martes 20 por la mañana, cuando un surfista de 39 años fue derribado de su tabla por un tiburón cerca de Point Plomer. En este caso, las lesiones fueron leves y la hospitalización fue breve.

Playas cerradas

En respuesta a la serie de incidentes, Surf Life Saving New South Wales, la organización responsable del rescate marítimo, ordenó el cierre de docenas de playas y recomendó a la gente evitar nadar al norte de Sídney durante al menos 48 horas. El director de la organización calificó la situación de “sin precedentes”, con énfasis en la rareza de tantos ataques en tan poco tiempo.

Los científicos sugieren que los ataques probablemente involucraron tiburones toro, también conocidos como tiburones planos, una de las especies de tiburones más peligrosas del mundo.

Las condiciones ambientales de la semana anterior habrían favorecido la aproximación de estos animales a la costa, con temperaturas oceánicas superiores a la media y lluvias intensas que arrastraron a sus presas naturales mar adentro. La capacidad de esta especie para nadar tanto en agua salada como dulce amplía significativamente sus zonas de caza, ya que incluye regiones cercanas a las desembocaduras de los ríos.

Surf Life Saving New South Wales compartió mucha información importante en sus redes sociales Instagram (@slsnsw)

Aunque los ataques de tiburón se consideran poco frecuentes en Australia, la conmoción se acentuó debido a que los incidentes ocurrieron poco después de un ataque mortal en septiembre en la misma región. El alcalde local recordó que la comunidad aún lamentaba la muerte de Mercury Psillakis, víctima del ataque anterior, lo que aumentó la conmoción y el miedo entre los residentes y los bañistas.

El país es uno de los mayores inversores en medidas preventivas, ya que combinan redes de protección -criticadas por su impacto ambiental-, monitoreo aéreo mediante drones y las llamadas smart drumlines, trampas inteligentes que capturan temporalmente a los tiburones y alertan a las autoridades, lo que permite liberar a los animales lejos de las zonas de baño.