Reino Unido envía un destructor a Medio Oriente y advierte sobre una futura misión en el estrecho de Ormuz

LONDRES.- Mientras las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se encuentran estancadas a la espera de una respuesta del régimen a la última propuesta de Washington para dar fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, Reino Unido anunció este sábado que desplegará un buque de guerra en Medio Oriente ante una eventual operación internacional destinada a proteger la navegación en el paso marítimo.

El HMS Dragon, un destructor de defensa aérea, fue enviado al Mediterráneo oriental en marzo, poco después del inicio de la guerra con Irán, para ayudar a defender Chipre.

Su traslado a Medio Oriente se produce tras la decisión de Francia de desplegar su grupo de ataque de portaaviones nuclear Charles de Gaulle en el sur del mar Rojo, ya que ambos países colaboran en un plan defensivo destinado a restablecer la confianza en la ruta comercial.

El HMS Dragon de la Marina Real apoyaría las labores de desminado y protegería a los buques como parte de un plan estrictamente defensivo, según informó el Ministerio de Defensa británico.

“El posicionamiento previo del HMS Dragon forma parte de una planificación prudente que garantizará que el Reino Unido esté preparado, como parte de una coalición multinacional liderada conjuntamente por el Reino Unido y Francia, para asegurar el estrecho cuando las condiciones lo permitan”, declaró un portavoz del ministerio.

Plan franco-británico

En momentos en que Estados Unidos e Irán intercambian ataques en el estrecho de Ormuz, pese a la frágil tregua, y cuando avanzan lentamente hacia una posible salida de su guerra de diez semanas, Francia y el Reino Unido han estado trabajando en una propuesta para sentar las bases de un tránsito seguro por el paso marítimo una vez que la situación se estabilice.

Una fotografía distribuida por la Marina Nacional francesa el 6 de mayo de 2026 muestra al Grupo de Ataque de Portaaviones de la Armada francesa, que incluye al portaaviones insignia Charles de Gaulle (no visible) y su escolta, transitando por el Canal de Suez en ruta hacia el sur del Mar Rojo HANDOUT - Marine Nationale

El plan requeriría la coordinación con Irán y una docena de países han manifestado su disposición a colaborar.

En esta línea se expresó el coronel Guillaume Vernet, vocero del jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas francesas, luego de darse a conocer esta semana que Francia trasladaría su portaaviones Charles de Gaulle hacia el mar Rojo, a fines de una posible misión futura vinculada al plan franco-británico para el estrecho de Ormuz.

Vernet subrayó que la coalición general para Ormuz, integrada por Francia, Reino Unido y más de 50 países, no comenzará a operar hasta que se superen dos umbrales: debe disminuir la amenaza a la navegación y la industria marítima debe sentirse lo suficientemente tranquila como para utilizar el estrecho. Incluso entonces, añadió, cualquier operación requeriría el acuerdo de los países vecinos.

“Hoy, el estrecho de Ormuz está bloqueado por la amenaza, y las primas de seguro son muy altas. Ni un solo barco pondrá en riesgo su viaje o irá allí”, afirmó.

La operación francesa es distinta de “Proyecto Libertad”, la misión de escolta que Estados Unidos puso en marcha el domingo y que ya ha provocado fuego iraní y amenazas a la tregua del 8 de abril.

“Es una misión distinta de la misión de Estados Unidos”, indicó Vernet, quien dijo que el plan franco-británico es de carácter defensivo y acorde con el derecho internacional.

Estrecho de Ormuz

La casi obstrucción de esa vía, por la que transitaba antes del conflicto el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, se ha convertido en un quebradero de cabeza a nivel mundial, causando problemas de suministro de carburante en Asia, penurias para compañías aéreas, e inflación en Europa. Irán tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el tránsito a través del estrecho de Ormuz, un extremo al que se opone firmemente Estados Unidos en nombre de la libertad de navegación.

La república islámica bombardeó a buques en la zona en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense. La obstrucción es doble, ya que Washington aplica además desde el 13 de abril un bloqueo naval a los puertos iraníes, para que no exporten petróleo desde allí.

Agencia AP y AFP