Un avión atropelló y mató a un peatón mientras despegaba en el aeropuerto de Denver

Una tragedia ocurrió este sábado en un aeropuerto de Denver, Estados Unidos, cuando un avión atropelló y mató a un peatón mientras despegaba y se generó un incendio en uno de los motores. La víctima había cruzado una valla perimetral e ingresó a la pista, donde la aeronave de la aerolínea Frontier comenzaba su viaje hacia Los Ángeles. Además, doce pasajeros resultaron heridos.

El vuelo 4345 inició el despegue cerca de las 23.19 (hora local), cuando el peatón ingresó a la pista 17L. El piloto dijo al controlador de tráfico aéreo que tenían 231 personas a bordo y que “un individuo estaba cruzando la pista”. El controlador de tráfico aéreo respondió que estaban “remolcando los camiones ahora”.

Dos minutos después, fue embestido por la aeronave. Según la aerolínea, el Airbus A321, con 224 pasajeros y siete tripulantes, chocó contra la persona y, segundos después, se registró humo dentro de la cabina. Ante ello, los pilotos decidieron abortar la maniobra de despegue.

Un avión atropelló a un peatón mientras despegaba en el aeropuerto de Denver y sufrió un incendio

En videos captados por los pasajeros se observa el momento en el que se siente una vibración en el avión y comienzan a verse destellos de llamas a través de la ventana. Luego se escuchó un sonido de una explosión y varias personas a bordo comenzaron a gritar. “Vamos a detenernos en la pista. Acabamos de chocar con alguien. Tenemos un incendio en el motor”, dijo el piloto a la torre de control.

Los pasajeros fueron evacuados mediante los toboganes de emergencia en medio de la oscuridad de la noche. Doce de ellos resultaron heridos y cinco de ellos fueron trasladados a hospitales locales.

Los pasajeros tuvieron que evacuar el avión en toboganes de emergencia

Otras imágenes también mostraron el momento en el que las azafatas indicaban a las personas a bordo cómo descender por el tobogán. La mayoría tomaron sus pertenencias y, con sus mochilas puestas, se deslizaron hasta llegar a tierra. En esas grabaciones se ven también daños en las aspas del motor y parte de la carcasa interna ennegrecida y rojiza.

Tras la evacuación, los pasajeros fueron trasladados en autobús hacia la terminal. Desde la aerolínea compartieron un comunicado sobre el incidente.

“La aeronave aparentemente golpeó a un peatón en la pista durante el despegue. Se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Estamos profundamente entristecidos por este hecho”, señalaron.

Más imágenes de la evacuación del vuelo en Denver

Luego, sumaron que están “investigando el incidente y recabando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad”.

El aeropuerto informó que cerró temporalmente la pista 17L y confirmó que la Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación sobre el episodio. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) también fue notificada.

Con información de AP y AFP