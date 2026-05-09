Máxima tensión en Ormuz mientras EE.UU. e Irán siguen sin acercar posiciones para dar fin a la guerra

WASHINGTON.-A pesar del ultimátum de Estados Unidos a Irán, que exige una respuesta inmediata a su última oferta para dar fin a la guerra, las negociaciones de paz continúan estancadas mientras ambos países recrudecen su ofensiva en el estrecho de Ormuz, donde en los últimos días intercambiaron ataques que tensionan cada vez más el frágil alto el fuego.

Los combates en Ormuz se recrudecieron este viernes luego de que Estados Unidos informara que sus fuerzas habían inutilizado dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo norteamericano de los puertos de Irán.

Horas antes, el ejército indicó que frustró ataques contra tres buques de la Marina y bombardeó instalaciones militares iraníes en el estrecho. Aun así, y pese a las dudas en torno a la frágil tregua adoptada hace un mes, que Estados Unidos insiste en que sigue vigente, Washington redobló la presión sobre el régimen al asegurar públicamente que espera una respuesta de Teherán a su última propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y revertir el controvertido programa nuclear iraní.

Así lo manifestó el propio Trump al afirmar ayer que esperaba por una respuesta de los iraníes .“Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo se desarrolla todo”, aseguró el mandatario republicano en diálogo con la prensa.

Incluso, el viernes, el secretario de Estado Marco Rubio declaró desde Roma que Estados Unidos esperaba una respuesta ese mismo día, aunque un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que Teherán aún estaba sopesando su respuesta.

Enfrentamientos en Ormuz

Según informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars, el viernes continuaron los enfrentamientos esporádicos entre fuerzas iraníes y buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz. Posteriormente, la agencia Tasnim citó a una fuente militar iraní que afirmó que la situación se había calmado, pero advirtió que eran posibles nuevos enfrentamientos.

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) Amirhosein Khorgooi - ISNA

El ejército estadounidense informó que atacó a dos buques vinculados a Irán que intentaban entrar en un puerto iraní. Un avión de combate estadounidense impactó contra sus chimeneas, obligándolos a dar la vuelta.

Teherán ha bloqueado en gran medida el paso de buques no iraníes por el estrecho desde que comenzó la guerra con los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en Irán el 28 de febrero. Antes de la guerra, una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasaba por este estratégico paso marítimo.

Sin embargo, los enfrentamientos se extendieron más allá del canal. Los Emiratos Árabes Unidos informaron que sus defensas aéreas interceptaron dos misiles balísticos y tres drones procedentes de Irán el viernes, y que tres personas sufrieron heridas de gravedad moderada.

Irán ha atacado repetidamente a los Emiratos Árabes Unidos y a otros estados del Golfo que albergan bases militares estadounidenses.

Irán demora su respuesta

Mientras tanto, Teherán demora su respuesta y pone en duda la seriedad de la diplomacia de Estados Unidos en las negociaciones en curso para encontrar una salida al conflicto en Medio Oriente.

El jefe de la diplomaciairaní, Abás Araqchi, expresó este escepticismo durante una conversación telefónica con su homólogo turco, Hakan Fidan, al día siguiente de nuevos enfrentamientos. “La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en la diplomacia”, afirmó Araqchi, según reportó la agencia iraní ISNA.

Por su parte, Baghaei afirmó que el país no prestaba atención a los “plazos” y que Teherán continúa revisando la propuesta de la Casa Blanca relacionada con las negociaciones en curso, según la agencia noticiosa estatal IRNA.

El plan tiene tres puntos principales: el levantamiento del bloqueo estadounidense a los barcos y puertos iraníes, la apertura del estrecho al tráfico comercial y el fin de los combates.

Presión internacional

A medida que aumentan las tensiones, se ha producido una oleada de actividad diplomática en todo el mundo.

El Ministerio de Exteriores de Rusia dijo el sábado que, igual que Arabia Saudí, pide que continúen los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un “acuerdo sostenible y a largo plazo” que ponga fin a la guerra, según el propio ministerio ruso.

Los principales diplomáticos de Egipto y Qatar reiteraron también que la diplomacia es el único camino para encontrar una solución al conflicto, según el resumen de una llamada telefónica que mantuvieron el sábado el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, y su homólogo qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo que su país ha estado en contacto con Estados Unidos e Irán “día y noche” en un esfuerzo por extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo de paz.

Agencias Reuters, AP y AFP