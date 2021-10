Repatriación a la neocelandesa: miles de varados y 14 días de aislamiento en hoteles custodiados por militares

“En Nueva Zelanda todos te dicen que no vayas, que no salgas del país, sin importar las razones que puedas tener”, dijo Silvia Dancose, que debió viajar a Canadá para asistir a su hija, quien padece de depresión, y ahora no puede regresar a Nueva Zelanda (Silvia Dancose via AP)

Silvia Dancose - Silvia Dancose