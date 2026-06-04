Por qué le dicen All Whites a la selección de Nueva Zelanda en la que juega Tim Payne

La fiebre mundial por Tim Payne, el ignoto jugador que llegó a más de cinco millones de seguidores en Instagram por la iniciativa de un influencer argentino, puso en el ojo público a la selección de fútbol de Nueva Zelanda, comúnmente conocida como los “All Whites”. El mote, que busca hacer una analogía con los “All Blacks”, el famoso seleccionado de rugby, tiene una historia que se remonta a décadas atrás; sin embargo, en la actualidad estudian cambiar ese nombre.

La federación de fútbol de Nueva Zelanda estudia el posible retiro del apodo “All Whites” para su selección nacional. Esta medida surge como parte de una revisión profunda sobre la diversidad cultural que impulsa la entidad deportiva en el país. El sobrenombre, que significa “Todos Blancos”, genera críticas por su connotación racial, motivo por el cual los dirigentes evalúan alternativas que reflejen mejor los valores de inclusión actuales.

Tim Payne lanzó a la selección neozelandesa a la fama mundial (Foto: @timpayne__)

El origen del apodo data de la campaña clasificatoria para la Copa del Mundo de España 1982. En aquel entonces, el equipo adoptó un uniforme totalmente blanco, lo cual marcó un cambio respecto a su vestimenta previa, que combinaba camisetas blancas con pantalones negros. La elección estética buscó emular, de forma irónica o referencial, el estilo de los All Blacks, el emblemático seleccionado nacional de rugby que viste de negro.

Andrew Pragnell, director ejecutivo de la federación, explicó que la institución transita un proceso enfocado en el respeto a los principios del Tratado de Waitangi, el acta fundacional de Nueva Zelanda entre los indígenas maoríes y la corona británica. “La Federación de Fútbol de Nueva Zelanda se encuentra inmersa en un proceso de inclusividad cultural y de respeto a los principios”, declaró Pragnell sobre las reformas internas.

Aunque la organización evitó confirmar la eliminación definitiva del nombre, la búsqueda de recomendaciones entre sus asociados ya comenzó. El objetivo central de la entidad es convertir al fútbol en el deporte más inclusivo de Aotearoa, nombre maorí del país.

La federación de fútbol del país analiza el cambio de nombre (Foto: @timpayne__)

Pragnell subrayó la cautela durante esta etapa: “Es muy prematuro dentro del proceso para adelantar cuál será el resultado, pero este es un elemento importante del trabajo que iniciamos en procura de ser el deporte más inclusivo en Aotearoa (Nueva Zelanda)”. La federación mantiene el debate abierto; a la vez, ajusta su estrategia comunicacional ante la sociedad.

Mientras tanto, el seleccionado se prepara para enfrentar un nuevo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo de Tim Payne está en el Grupo G junto con Irán, Egipto y Bélgica, por lo que tendrá un duro andar para poder avanzar a la siguiente ronda.