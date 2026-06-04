Tim Payne alcanzó los 5 millones de seguidores en Instagram y va por más

Tim Payne no para. El furor por él tampoco. El defensor de la selección de Nueva Zelanda alcanzó este jueves 4 de junio los cinco millones de seguidores en Instagram. Así logró un récord inédito: pasar de 4.715 seguidores a los 5 millones en una sola semana. Todo esto gracias al influencer argentino Valentín Scarsini que propuso hacer famoso al futbolista “menos conocido” del Mundial 2026, que arranca el próximo jueves 11 de junio.

Tim Payne alcanzó los 5 millones de seguidores en Instagram

Tim, de 32 años, pasó de ser un desconocido a convertirse en el protagonista de la Copa del Mundo. Cada día es noticia por algo, aunque no siempre sea por el fútbol. Este jueves superó la barrera de los 5 millones de seguidores en Instagram y demostró que el fenómeno no tiene techo.

El posteo del influencer argentino para festejar que Tim Payne alcanzó los 5 millones de seguidores en Instagram

“Tim Payne llegó a los 5 millones. Ya era imposible levantar las copas solo y vino Tim a darnos una mano. Gracias a todos por esta locura, tanto Tim como yo estamos muy contento y agradecidos con lo que nos está pasando, en estos días ya arranca el Mundial. Esto recién empieza, no Payne no Gain”, escribió Valentín en su cuenta de Instagram junto a los festejos que tuvo junto al mismísimo jugador.

El récord de Tim Payne

El miércoles justamente fueron noticia ambos porque finalmente se conocieron cara a cara y dejaron todo registrado en las redes sociales.

Tim Payne realizó una publicación en conjunto con el influencer argentino y la cuenta de su selección Captura Instagram (@timpayne__)

Junto con el video, Tim Payne escribió: “La última semana fue una locura, pero gracias a @elscarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés. Fue un placer conocerte en persona hoy, amigo”. Con estas palabras, evidenció su cariño genuino luego de quedar en el foco de los portales durante varios días.

Tim Payne se encontró con el argentino que le cambió la vida: el desencuentro de idiomas y el abrazo más especial

La conversación comenzó con un intercambio de inglés y español, donde el neozelandés aseguró que habla “poquito” de nuestro idioma. Tras esta breve introducción, el influencer llamó a un traductor que llevó al predio para que la conversación pueda fluir. “Es una locura, gracias por todo. No sabía qué sentir cuando empezaron a subir mis seguidores, fue muy raro. Todavía lo estoy procesando, pero es increíble y te agradezco que hayas hecho eso por mí”, expresó Payne en un primer lugar.

Tim Payne alcanzó los 5 millones de seguidores en Instagram y no para

Al momento de mencionar cómo comenzó todo, el lateral derecho de Nueva Zelanda dijo: “Recuerdo que me etiquetó en la publicación, lo vi y a la mañana siguiente no podía entender qué había pasado. ¡Y no dejó de subir nunca!”. Incluso, al final del video se pudo observar que se tomaron una selfie con cinco copas, para anticiparse al festejo de hoy por los cinco millones de seguidores.

Superó a los All Blacks en Instagram

Lo de Tim Payne es tan increíble que superó en cuanto a seguidores a la cuenta de Instagram de los All Blacks, el equipo de rugby de Nueva Zelanda que es muy importante en ese país.

Los All Blacks tienen 2,8 millones de seguidores y Tim Payne ya superó la barrera de los cinco.

Los All Blacks tienen 2,8 millones de seguidores y Tim ya alcanzó los cinco

Por ejemplo, por otro lado, los All Whites, la cuenta de Instagram de la selección de fútbol de Nueva Zelanda, tiene apenas 123 mil seguidores. Y Wellington Phoenix, equipo en el que juega Tim a nivel de clubes, no llega a los 100 mil.