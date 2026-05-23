El Pentágono publicó 50 nuevos videos de ovnis en medio de un proceso de transparencia impulsado por Donald Trump

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos dio a conocer este viernes una segunda tanda de archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), anteriormente conocidos como ovnis. Este nuevo conjunto de material, que se suma a los 162 documentos liberados el pasado 8 de mayo, incluye 51 videos, varias grabaciones de audio y diversos documentos de texto que abarcan registros de hasta 80 años de antigüedad. La iniciativa forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con FANI (PURSUE), impulsado por la administración de Donald Trump, quien tras la publicación animó a la ciudadanía a explorar el contenido bajo la premisa de cuestionar qué es lo que realmente sucede en el espacio aéreo.

El material publicado es diverso y abarca décadas de reportes, mientras que entre los documentos destaca un informe de 116 páginas del Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas, fechado entre 1948 y 1950, que documenta 209 avistamientos cerca de la base de Sandia, en Nuevo México. Según la documentación oficial recopilada por la BBC, los testigos relataron que vieron “esferas verdes, discos y bolas de fuego” que realizaban maniobras complejas, como desplazamientos a alta velocidad, desapariciones súbitas y hasta explosiones en pleno vuelo. A su vez, el archivo incluye el testimonio de un alto oficial de inteligencia que, desde un helicóptero militar en el oeste de los Estados Unidos en 2025, describió que vio “innumerables esferas naranjas pululando en todas direcciones”.

El archivo contiene 116 páginas de documentación relativas a una serie de avistamientos e investigaciones entre 1948 y 1950 U.S. Department of War

El agente, cuyo nombre no fue revelado, detalló su experiencia durante un vuelo de investigación: “Tenían forma ovalada, eran de color naranja con el centro blanco o amarillo, y emitían luz en todas direcciones”. Según su relato, los objetos formaron un triángulo definido antes de desaparecer, sin que él pudiera capturar imágenes debido a que su prioridad era evaluar si los objetos representaban una amenaza para la seguridad nacional. Por otro lado, la documentación también incluye un reporte de la misión Apolo 12 de 1969, donde los astronautas reportaron destellos luminosos durante sus periodos de descanso, fenómeno que la NASA atribuyó posteriormente a la radiación cósmica.

En cuanto al material audiovisual reciente, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) explicó que muchos de los clips contienen imágenes granuladas capturadas por sensores infrarrojos entre 2018 y 2023. Un caso particular es el registro del derribo de un objeto sobre el lago Hurón en febrero de 2023, cuya destrucción ocurrió en un contexto de alta tensión diplomática tras la detección de un globo de vigilancia chino. Al respecto, el Pentágono advirtió que varios de estos archivos carecen de una “cadena de custodia comprobada”, por lo que no se descarta la posibilidad de que los archivos pudieran ser manipulados tecnológicamente antes de su ingreso en los registros oficiales.

Los avistamientos no confirman la existencia de alienígenas, sino que se pretende que cada uno saque su conclusión U.S. Department of War

El congresista republicano Tim Burchett, uno de los principales defensores de la apertura informativa, agradeció la medida y alentó a continuar con las investigaciones mediante redes sociales. Sin embargo, diversos sectores expresaron escepticismo y sugirieron que la difusión de estos archivos podría funcionar como una maniobra distractiva ante la compleja coyuntura política y los desafíos que enfrenta actualmente el gobierno estadounidense. Por su parte, la administración sostiene que los documentos no pretenden ofrecer una verdad absoluta sobre vida extraterrestre, sino que el objetivo es garantizar la transparencia y permitir que la sociedad civil analice la información por cuenta propia.

Desde el lanzamiento del portal oficial, la plataforma registró más de mil millones de visitas, lo que refleja un interés global inusitado por los fenómenos no identificados. El Departamento de Guerra informó que, en coordinación con agencias como la NASA y el FBI, ya se encuentra en pleno trabajo para una tercera entrega de archivos, los cuales serán liberados de forma gradual en el futuro cercano. Esto reafirma que este proceso de desclasificación no tiene, por el momento, una fecha de finalización determinada ni conclusiones definitivas sobre la naturaleza de los objetos registrados.