República Dominicana anunció la postergación de la X Cumbre de las Américas por “profundas divergencias”

SANTO DOMINGO.– El Gobierno de la República Dominicana, del presidente Luis Abinader, anunció este lunes la postergación para el próximo año de la Décima Cumbre de las Américas, un foro que debía realizarse en diciembre y que se vio rodeado por crecientes tensiones diplomáticas en la región.

La decisión llega luego de semanas marcadas por la retirada del presidente colombiano Gustavo Petro, quien había rechazado participar tras la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba como países invitados, y por las fricciones entre Bogotá y Washington ante la presencia militar estadounidense en el Caribe.

A mediados de octubre, Petro comunicó que no asistiría a la cita en Santo Domingo porque “el diálogo no comienza con exclusiones”, en referencia a la decisión de mantener al margen a los tres países cuestionados por la OEA por su deriva autoritaria.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya había anunciado que no iría a la reunión multilateral Esteban Felix - AP

El mandatario colombiano —que ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC— había propuesto sin éxito a Estados Unidos un encuentro entre ambos bloques para discutir la integración económica regional.

En paralelo, Washington intensificó su despliegue naval y aéreo contra el narcotráfico en el Caribe, una operación que ya había dejado más de veinte muertos y que Bogotá calificó como una “agresión en una zona de paz”.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también anunció que no participaría del encuentro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de República Dominicana difundió el siguiente comunicado:

“Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas.

Esta medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave.

Asimismo, hemos consultado con los representantes de las principales instituciones internacionales involucradas en la organización de la Cumbre, como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Claudia Sheinbaum también había dicho que no estaría presente en la cumbre CARL DE SOUZA� - AFP�

Todos los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo, incluyendo las reuniones hemisféricas programadas en nuestro país.

En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas.

A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe.

República Dominicana propuso su candidatura para sede de la Décima Cumbre de las Américas durante la Novena, celebrada en Los Ángeles, California, EE.UU., en junio de 2022. La Asamblea General de la OEA la aprobó por aclamación ese mismo año, en Lima, Perú.

Desde aquel momento, el Gobierno dominicano ha venido trabajando arduamente para garantizar el éxito del evento. Este esfuerzo incluyó la coordinación logística con la OEA y todas las organizaciones involucradas. El país ha cumplido cabalmente con todos los requerimientos de este compromiso.

Esta posposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan.

Agradecemos todos los esfuerzos para apoyar la organización de este cónclave: países hermanos, organismos internacionales, representantes del sector privado, de la juventud, de la sociedad civil y las instituciones del Gobierno dominicano, cuyo compromiso y entusiasmo han sido esenciales.

República Dominicana reafirma su apuesta por el multilateralismo, la política de buena vecindad y las alianzas para impulsar la integración regional".