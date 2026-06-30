Rescatan a un niño de tres años que sobrevivió seis días bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

Un equipo internacional de rescate de Jordania salvó a un niño de tres años que había quedado sepultado bajo los escombros por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.

Según el gobierno venezolano, el pequeño hallado seis días después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 recibió los primeros auxilios y fue trasladado a un hospital.

Niño de tres años fue rescatado en sexto día de terremotos de Venezuela

La operación de rescate, que se extendió varias horas, utilizó tecnología de imagen avanzada para monitorear el estado del niño y extraerlo de forma segura.

La presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, difundió la noticia a través de su cuenta de Instagram. En la publicación precisó que el chico se llama Klieber Morán y que su rescate ocurrió en la madrugada de este martes 30 de junio en el edificio Los Corales Garden 1, en el estado La Guaira.

“¡La vida de Klieber es esperanza para nuestro pueblo!”, escribió la mandataria en esa red social en momentos en los que expertos calculan una ventana de 72 horas para lograr extraer con vida a las personas sepultadas tras el sismo.

En las imágenes difundidas por las autoridades jordanas se puede ver al niño exánime extraído de los escombros por los socorristas y llevado rápidamente cubierto por una manta a una ambulancia.

Posteriormente, el pequeño fue trasladado en ambulancia por personal de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del estado Sucre, con el fin de recibir la atención médica necesaria.

Cifras del doble terremoto

Según el parte oficial del gobierno de Venezuela, este martes solamente se registró ese rescate. El lunes habían sido sacadas con vida de entre las ruinas cuatro personas, frente a 2.407 el primer día en el estado de La Guaira, zona cero de los sismos ubicada a unos 40 km de Caracas.

Un hombre se sienta entre los escombros dejados por los sismos en La Guaira, Venezuela, el lunes 29 de junio de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix) Matias Delacroix - AP

De acuerdo con el balance más reciente, son atendidas 75.238 familias afectadas por los sismos. Actualmente, las operaciones incluyen el trabajo de más de 3.300 rescatistas extranjeros, 45 delegaciones internacionales, 140 perros, 49 vehículos de apoyo y el suministro de más de 700 mil toneladas de ayuda humanitarias.

Más de 1.900 personas murieron y 5.000 resultaron heridas tras el doblete sísmico. El número de desapariciones ronda los 50.000.