Qué se sabe de la situación en Venezuela tras los sismos: nueva réplica, rescates contrarreloj y las últimas noticias de la catástrofe

Tres días después de los dos terremotos que devastaron el norte de Venezuela, las tareas de rescate continúan en condiciones cada vez más complejas. La emergencia sigue marcada por las réplicas, la destrucción de infraestructura y la incertidumbre sobre el destino de miles de personas que permanecen desaparecidas.

Mientras el tiempo corre en contra de quienes podrían seguir con vida bajo los edificios colapsados, vecinos, voluntarios y brigadas internacionales concentran sus esfuerzos en las zonas más afectadas. Al mismo tiempo, organizaciones humanitarias advierten sobre la necesidad de mejorar la coordinación de la asistencia y garantizar que la respuesta se centre en salvar vidas.

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Continúan los rescates mientras crece el balance de víctimas

Las autoridades informaron que la cifra oficial de fallecidos asciende a 1450 personas, mientras que los heridos ya superan los 3150. Además, se estima que unas 50.000 personas continúan desaparecidas, un número que podría modificarse a medida que avanzan las tareas de búsqueda.

A ese panorama se sumó una nueva réplica, que volvió a generar temor entre los habitantes de las zonas afectadas y obligó a interrumpir momentáneamente algunas operaciones de rescate. Los movimientos posteriores al sismo principal mantienen en alerta permanente a rescatistas y vecinos.

Las autoridades también confirmaron que 189 edificios sufrieron colapsos totales, mientras que cientos de estructuras presentan daños que todavía deben ser evaluados por especialistas.

Voluntarios trabajan con sus propios recursos ante la falta de organización

Durante las primeras horas posteriores a la tragedia, miles de venezolanos llegaron espontáneamente a las zonas más golpeadas para colaborar en la remoción de escombros. Con picos, palas, linternas, herramientas eléctricas e incluso pequeños generadores, muchos intentan suplir la falta de recursos disponibles.

La solidaridad se convirtió en uno de los principales motores de la emergencia, aunque sobre el terreno también comenzaron a evidenciarse problemas de coordinación. Según testimonios de personas que participan en los operativos, el ingreso masivo de vehículos cargados con donaciones terminó congestionando los accesos y dificultando el paso de ambulancias y equipos especializados.

Los especialistas recuerdan que las primeras 48 a 72 horas posteriores a un terremoto son decisivas para encontrar personas con vida bajo los escombros, aunque ese margen puede extenderse si las víctimas logran acceder a agua o alimentos.

Un camión cargado de suministros circula por una zona afectada por un terremoto en Caraballeda, estado La Guaira, Venezuela JUAN BARRETO - AFP

Equipos internacionales se suman a las tareas de emergencia

En las últimas horas comenzaron a llegar brigadas especializadas provenientes de distintos países para reforzar las tareas de rescate.

Funcionarios venezolanos informaron que 17 vuelos transportaron a más de 1600 integrantes de equipos internacionales, entre ellos especialistas de México y Francia entrenados para intervenir en catástrofes de gran magnitud.

Rescatistas de México llegan a Venezuela

Miles de personas permanecen sin hogar

La destrucción dejó barrios enteros inhabitables. Muchas familias pasaron las últimas noches en la calle, en canchas deportivas o debajo de refugios improvisados con lonas, mientras esperan asistencia.

En paralelo, comenzaron a registrarse algunos episodios de saqueos, una situación que agrega tensión a un escenario ya marcado por la escasez de recursos y la incertidumbre.

A medida que avanzan las horas, las tareas de búsqueda de sobrevivientes empiezan a convivir con la recuperación de cuerpos, una de las etapas más dolorosas para familiares y rescatistas.

Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están preparando la ayuda humanitaria para las personas afectadas tras dos terremotos ocurridos en Caracas, Venezuela [e]MARCOS SALGADO - XinHua

El aeropuerto opera de manera limitada

El aeropuerto internacional de Maiquetía, ubicado en La Guaira y considerado la principal puerta de entrada aérea del país, reabrió parcialmente para recibir vuelos con ayuda humanitaria internacional.

Sin embargo, distintas evaluaciones técnicas advierten que varias de sus pistas presentan fracturas y deformaciones provocadas por los terremotos, por lo que las operaciones continúan con restricciones, especialmente para aeronaves de gran porte.

El aeropuerto de Maquetía sufrió destrozos

Las autoridades estiman que la normalización completa podría producirse en los próximos días, aunque todavía restan inspecciones para determinar el alcance de los daños estructurales.

Por qué Venezuela registra terremotos de gran magnitud

Expertos explican que Venezuela se encuentra atravesada por importantes sistemas de fallas geológicas, entre ellas El Pilar, San Sebastián y Boconó, cuya interacción aumenta la probabilidad de registrar terremotos de elevada magnitud.

Andres Folguera, geologo

Tras el devastador sismo de Caracas de 1967, el país incorporó normas de construcción antisísmicas que modificaron los criterios para nuevas edificaciones. Sin embargo, gran parte de los edificios construidos con anterioridad nunca fue adaptada, ya que la legislación no obligó a realizar refuerzos estructurales.

Ingenieros especializados sostienen que esa situación, sumada a deficiencias en los controles de construcción y mantenimiento, podría explicar parte del elevado número de estructuras colapsadas durante esta tragedia.