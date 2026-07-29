Rescataron a 12 cachorros salchicha que eran transportados de forma ilegal hacia Uruguay

PAYSANDÚ.- Funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay incautaron este martes doce cachorros, y una perra adulta, de raza Dachshund, conocidos popularmente como “salchicha”, que eran trasladados de forma irregular en un vehículo. Los animales fueron encontrados debajo de uno de los asientos traseros, parcialmente ocultos por una manta negra, durante un control en el puente internacional General Artigas, que une Paysandú con Colón, en Entre Ríos.

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas uruguayo, los cachorros tenían aproximadamente un mes de vida. Además, señalaron que el ingreso de los trece perros al territorio de ese país no cumplía con la normativa vigente.

La Aduana de Uruguay incautó 13 perros ocultos en un vehículo que intentaba ingresar al país

La Aduana difundió un video de la situación encontrada en el vehículo. En ese registro, se observa a la hembra adulta junto a una de las crías, que permanecía con los ojos cerrados. Al aproximarse la persona que registraba las imágenes, la perra se acercó para olfatearle la mano.

A un costado, detrás del mismo asiento, también podía verse a otro cachorro que se desperezaba mientras yacía recostado sobre otra de las crías. Cuando los funcionarios retiraron la manta que cubría el sector, quedaron a la vista los demás animales que estaban siendo transportados.

Los perros se encontraban debajo de un asiento del vehículo Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay

“Es buenita, es mascota”, expresó la mujer que filmaba el procedimiento. Sin embargo, advirtió que la perra se mostraba protectora con los cachorros: “No le gusta que se los toquemos”.

Tras el hallazgo, los animales quedaron bajo la custodia de las autoridades de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que estarán a cargo de su atención mientras avanzan las actuaciones administrativas.

Una vez finalizado el procedimiento aduanero, serán puestos a disposición del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). Ese organismo evaluará si deben cumplir una cuarentena de acuerdo con los protocolos sanitarios y, posteriormente, los derivará a una organización protectora para su vacunación, esterilización y cuidado.

Otro episodio en el que las víctimas fueron los perros

Un día antes de que se difundiera el hallazgo en la frontera, LA NACION informó que la organización protectora de animales Sapaab había denunciado al menos cuatro casos de perros presuntamente envenenados en la localidad bonaerense de Bolívar. Tres murieron el 25 de julio, mientras que el primer hecho se había registrado diez días antes.

Denunciaron envenenamiento de perros en Bolívar

Según los proteccionistas, los animales presentaron vómitos, tambaleos y convulsiones antes de morir en cuestión de minutos. En la avenida 25 de Mayo, donde ocurrieron los ataques, también encontraron restos de comida que sospechan que estaba contaminada. Por ese motivo, solicitaron a los vecinos imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

Sapaab reportó, a lo largo de un año, al menos 100 casos y 80 muertes. La Dirección de Zoonosis de Bolívar confirmó que los animales habían sido envenenados y comunicó que la Justicia inició una investigación. Ante la reiteración de los ataques, el gobierno local manifestó su “profunda preocupación” y los vecinos convocaron a una marcha para repudiar los casos y reclamar medidas concretas de prevención.