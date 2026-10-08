Restituyeron a una familia francesa un violín robado por los nazis en 1940

Transcurrieron alrededor de 80 años para que un violín Caressa que había sido sustraído por militares alemanes durante la ocupación de Francia volviera a la familia de Gabriel Girondelot, que había denunciado su robo en 1945. “Es la primera restitución pública en Francia de un instrumento musical desde los años 1960”, dijo Pascale Bernheim, cofundadora de la asociación Musique et Spoliations, que llevó a cabo las investigaciones.

Restaurado por la Maison Vatelot-Rampal, el violín Caressa volvió a sonar en la Maison Paul Beuscher, en París, bajo los dedos de Sarah Dayan, acompañada al piano por David Kadouch. “Este momento musical devuelve el instrumento a la vida para la que fue concebido, tras más de ocho décadas de ausencia”, señalaron desde la asociación ante la consulta de LA NACION.

Originalmente, el violín fue fabricado en 1905 en el taller “Caressa & Français”, con el número 152. La documentación disponible no permite establecer con certeza quién fue su primer propietario. Sin embargo, las investigaciones permitieron determinar que Gabriel Girondelot tenía en su poder dos violines de esa casa, y que al menos uno de ellos había pertenecido a su cuñado Eugène Paul Choubry, quien obtuvo en 1913 el primer premio de violín del Conservatorio de París. La asociación consideró posible que ese instrumento haya pertenecido a Choubry, aunque aclaró que se trata de una hipótesis que no pudo ser demostrada con papeles.

Choubry murió en combate durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, y era hermano de Madeleine Choubry, esposa de Girondelot. Este último, notario y coleccionista de antigüedades, conservó varios violines en propiedades de la familia en la región de la Marne.

Originalmente, el violín, fabricado en 1905 en el taller “Caressa & Français” con el número 152, perteneció a Eugène Paul Choubry, quien obtuvo el primer premio por ese instrumento, otorgado entonces por el Conservatorio de París. captura de redes

El robo del instrumento

Con el avance de las tropas alemanas en Francia a mediados de junio de 1940, Girondelot huyó con su familia de la región de la Marne para refugiarse en el sur del país. Parte de sus bienes había quedado almacenada en dos castillos, entre ellos varios instrumentos musicales. Según la declaración que realizó después de la guerra, cinco violines fueron retirados por soldados alemanes el 15 de junio de 1940.

En 1945, tras regresar a la región, Girondelot declaró el robo de los cinco instrumentos ante las autoridades, entre ellos el violín Caressa de 1905 número 152. El instrumento quedó registrado posteriormente en el Répertoire des biens spoliés en France durant la guerre 1939-1945 —el inventario de bienes expoliados durante la Segunda Guerra Mundial—, con Girondelot como propietario.

Según la investigación llevada adelante tras la guerra, los cinco violines conservados en el castillo de Maisons-en-Champagne fueron sustraídos el 15 de junio de 1940. Los soldados alemanes los cargaron en un camión junto con otros objetos de uso cotidiano, como bicicletas y una máquina de coser. Dos testigos, los esposos Richer —jardineros del castillo—, habrían presenciado su sustracción, según pudo saber este diario.

Girondelot murió en 1954 sin tener más noticias del instrumento hasta que, en diciembre de 2024, el violín reapareció en una subasta de instrumentos de cuerda frotada en Vichy, en el centro de Francia. Las autoridades detectaron que el instrumento coincidía con uno de los declarados desaparecidos en 1945 y suspendieron inmediatamente la venta. Las características del violín y, en particular, el número 152 permitieron avanzar en su identificación. Posteriormente, las investigaciones del Ministerio de Cultura y del Museo de la Música confirmaron que se trataba del instrumento buscado.

Este miércoles, y luego de ser restaurado por los lutieres de La Casa Vatelot-Rampal, el centenario violín regresó a los herederos de la familia de Girondelot. “Es emocionante”, afirmó Clémence Houdart, bisnieta de Girondelot, contenta de que hechos así vuelvan “a crear vínculos familiares”.

“En el marco del famoso Einsatzstab ERR del Reichsleiter Rosenberg, un equipo especializado llamado Sonderstab Musik (Comando Musical) fue enviado a Francia ya en agosto de 1940 para recoger instrumentos musicales, así como partituras manuscritas importantes y otros documentos relacionados con el repertorio alemán”, explica la asociación Musique et Spoliations en su página web.

“Tras la guerra, la búsqueda de instrumentos saqueados no despertó en Francia el mismo entusiasmo oficial que la búsqueda de obras de arte perdidas. Así, los instrumentos declarados saqueados por sus legítimos propietarios aparecen en el censo titulado Répertoire des biens spoliés (Índice de Bienes Saqueados) bajo la anotación ‘solicitud denegada, 13 de junio de 1961’”, prosiguió la entidad.

Con información de AFP