Revelan chats sobre la reunión de la que habría participado Bolsonaro para planear un golpe de Estado en Brasil

escuchar

BRASILIA.– El senador opositor brasileño Marcos do Val reveló que un cercano colaborador del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro intentó convencerlo de unirse a una conspiración para anular las elecciones de octubre que dieron por vencedor a Luiz Inácio Lula da Silva.

“El viernes saldrá en Veja –revista brasileña– el intento de Bolsonaro de convencerme para que pudiera dar un golpe de Estado junto él”, anticipó la noche del miércoles en un directo a través de sus redes sociales.

Un día después, Do Val explicó en una conferencia de prensa que un aliado de Bolsonaro le pidió, en una reunión con el entonces presidente, que consiguiera que la máxima autoridad electoral, el juez Alexandre de Moraes, hiciera comentarios comprometedores en una conversación grabada que llevaría a su arresto.

Bolsonaro “se sentó en silencio” mientras el exlegislador Daniel Silveira sugería el plan, reveló el senador.

El legislador Daniel Silveira, quien fue elegido a su primer periodo representando al Partido Social Liberal, señala su teléfono con una representación del expresidente Luiz Inácio Lula de Silva durante su ceremonia de juramentación en la Cámara de Diputados en Brasilia, Brasil, el 1 de febrero de 2019. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo)

De Moraes ordenó a la Policía Federal tomar el testimonio jurado de Do Val en un lapso no mayor a cinco días. Bolsonaro, quien ha mantenido una vida discreta en Florida desde el 30 de diciembre, no comentó al respecto en ninguno de sus canales de redes sociales. Recientemente solicitó una visa de turista por seis meses para permanecer en Estados Unidos.

La revista Veja publicó hoy los mensajes a los que tuvo acceso, la prueba más contundente hasta ahora para respaldar las acusaciones de que Bolsonaro intentó anular el resultado de las elecciones en las que perdió ante Lula da Silva, quien asumió el cargo el 1° de enero.

El plan supuestamente constituía en que alguien de confianza del presidente se acercara al ministro Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), debidamente equipado para grabar las conversaciones del magistrado a fin de captar algo comprometedor que sirviera de argumento para arrestarlo.

En una reunión en el Palacio de la Alvorada, Bolsonaro supuestamente expuso los detalles de esta operación en una reunión con el diputado Daniel Silveira (PTB-RJ) y el senador Marcos do Val (Podemos-ES). El rol del expresidente no está claro. Luego Do Val dijo que simplemente escuchó en silencio.

La reunión

La preparación del encuentro estuvo rodeada de un cuidado extremo. A sugerencia de Daniel Silveira, se acordó que él y el senador se referirían a la reunión sólo por código. El día señalado, el diputado envió un mensaje de audio a Do Val para indicarle cómo llegar al destino, discretamente, sin ser visto: “Te mando mi ubicación, pero no entres. Y ni siquiera te acerques a la entrada. No aparezcas. Vas a frenar el auto en el estacionamiento y te mando la ubicación. Voy a estar ahí. Un auto va a venir a buscarnos”.

La reunión con el presidente duró unos 40 minutos. Supuestamente se celebró el viernes 9 de diciembre de 2022 y Bolsonaro recibió a los visitantes vestido con pantalón corto, camiseta de manga corta y chancletas. Los tres hablaron sobre varios temas, desde el acampe de los manifestantes frente al cuartel hasta el presunto fraude en el proceso electoral. En ese momento, supuestamente, intervino Daniel Silveira, quien dijo que el senador era una persona de su confianza y le pidió al presidente que presentara la idea que “salvaría a Brasil”.

Bolsonaro y sus asistentes atribuyen la derrota del presidente a la injerencia del ministro Alexandre de Moraes durante la campaña electoral. Creían que podrían probarlo si lograban acercarse al magistrado y grabar sus conversaciones. Do Val quería saber cómo se haría esto. Bolsonaro dijo que ya había acordado con la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), el órgano responsable de la seguridad del presidente.

Solo cinco personas habrían sabido sobre el plan. Tres estaban en la reunión: Jair Bolsonaro, Daniel Silveira y Marcos Do Val, quien sería el encargado de grabar a Alexandre Moraes, si aceptaba la misión. El senador fue elegido porque conocía al ministro desde hacía más de una década.

Do Val pidió un tiempo para pensar en la propuesta. Pero había prisa.

Un chat de Daniel Silveira sobre la operación "Cinco estrellas" Veja

Después de la reunión

Al día siguiente de la reunión, Silveira envió una serie de mensajes al senador exigiendo una respuesta. En uno de ellos reiteró que solo tres personas sabían del plan, y dos más –militares– solo se enterarían después de la conclusión de la primera etapa de la operación ”cinco estrellas”.

“Ni Flávio lo sabrá”, dijo refiriéndose al hijo del entonces presidente.

Luego instó al senador a no discutir el plan con nadie y reforzó el llamamiento. Do Val no contestó a los mensajes de Silveira.

"Si aceptas la misión, salvamos Brasil" Veja

Otro de los mensajes obtenidos por Veja fue enviado por Marcos do Val a Alexandre de Moraes el 12 de diciembre, a las 20.56, tres días después de la reunión en el Palacio de la Alvorada. En él, el congresista pide hablar personalmente con el magistrado, dada la gravedad de lo que había aprendido.

“Necesitaba hablar de la reunión con PR y DS”. PR era el Presidente de la República. DS, el diputado Daniel Silveira. El senador informó que ambos lo habían invitado a participar en lo que definió como “una acción bizarra, inmoral y hasta criminal”. El ministro programó la reunión personal para dos días después.

Confirmación de la Justicia brasileña

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes confirmó el viernes que el senador Marcos do Val le contó sobre una reunión de conspiración electoral.

Moraes dijo durante un acto celebrado en Lisboa que Do Val se le acercó para hablar de la reunión. El magistrado dijo que entonces pidió al senador que declarase formalizando las acusaciones, pero Do Val se negó a hacerlo.

”Le pregunté al senador si podía reafirmarlo y ponerlo por escrito, porque entonces yo tomaría inmediatamente su testimonio”, dijo Moraes.

El juez Alexandre de Moraes sonríe al ser investido como nuevo presidente del Supremo Tribunal Electoral, el organismo gubernamental que supervisa los comicios, antes de las elecciones del 2 de octubre, el 16 de agosto de 2022, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

”Pero me dijo que era un asunto de inteligencia y que lamentablemente no podía confirmarlo. Así que le di las gracias y me despedí, porque en mi opinión lo que no es oficial no existe”.

Silveira fue detenido el jueves por la policía en virtud de una orden emitida por Moraes, que lo acusó de desobedecer resoluciones judiciales. Silveira había sido sentenciado previamente por actos antidemocráticos luego de amenazar a De Moraes y a otros jueces, pero fue liberado luego de que Bolsonaro lo indultó. De cualquier forma, tenía prohibido usar redes sociales y debía llevar una tobillera electrónica en lo que proceden otras investigaciones en su contra.

Bolsonaro abandonó Brasil rumbo a Florida 48 horas antes de la toma de posesión de Lula, sin reconocer en ningún momento su derrota. El expresidente está siendo investigado por Moraes en el Tribunal Supremo por su presunto papel en inflamar los disturbios de sus partidarios, que asaltaron edificios gubernamentales el 8 de enero buscando provocar un golpe militar.

Agencia Reuters

LA NACION