Revelan que Netanyahu habría recibido una advertencia directa de un aliado árabe antes del ataque de Hamas

JERUSALÉN.– El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habría recibido una advertencia sobre un posible ataque de Hamas antes del 7 de octubre de 2023, según reveló este martes el diario israelí Haaretz. La alerta, de acuerdo con esa información, habría llegado directamente desde Emiratos Árabes Unidos.

El medio publicó un adelanto de un libro escrito por dos de sus periodistas, en el que asegura que el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, habló personalmente con Netanyahu unos diez días antes de la incursión del grupo terrorista desde Gaza y le advirtió que Hamas estaba preparando una operación de gran envergadura.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan participa de una reunión bilateral durante la cumbre del G7, en Evian MANDEL NGAN - AFP

Según Haaretz, pese a la gravedad de aquella advertencia, el dirigente israelí, que actualmente se encuentra en campaña para las elecciones legislativas del 27 de octubre, “no hizo nada”.

La oficina del primer ministro rechazó de plano la versión y calificó las afirmaciones del diario de “puras mentiras”. Además, negó que Netanyahu hubiera mantenido en ese momento una conversación con el presidente emiratí.

La revelación provocó un fuerte terremoto político en Israel y reavivó las críticas sobre la responsabilidad del premier en las fallas que precedieron al ataque del 7 de octubre. Varios dirigentes de la oposición lo acusaron de haber ignorado las señales de alarma y volvieron a cuestionar su capacidad para seguir al frente del gobierno.

Gente conmemora el Día del Recuerdo anual de Israel, en un lugar donde cientos de personas fueron asesinadas y secuestrados en el ataque de Hamas, en el sur de Israel Ohad Zwigenberg - AP

Uno de los más duros fue Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del Ejército y actualmente uno de los principales rivales políticos de Netanyahu, quien lo acusó de eludir responsabilidades y recurrir a excusas “patéticas”, entre ellas haber afirmado que no lo despertaron lo suficientemente temprano la mañana del ataque.

“Netanyahu recibió decenas de advertencias antes del 7 de octubre y las ignoró todas. Es inapto”, escribió Eisenkot en su cuenta de X.

הודעה משותפת לראשי מחנה השינוי בתגובה לחשיפה הבוקר:



לציבור בישראל מגיע לדעת מה קרה לפני, במהלך ולאחר טבח השבעה באוקטובר. ועדת חקירה ממלכתית תקום מיידית בממשלה הבאה.

זוהי חובת ההנהגה לאזרחיה. נתניהו, די לשקרים; הציבור הישראלי זכאי לדעת: מה ידעת, ומתי ידעת?



החשיפה המטלטלת הבוקר… — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) September 8, 2026

Naftali Bennett, exjefe de gobierno y también candidato, dijo que Netanyahu “tiene una responsabilidad personal y directa” por los 1221 muertos de aquella jornada, la más sangrienta en la historia del Estado de Israel.

“Netanyahu no puede seguir en su posición ni un minuto más”, agregó Bennett.

הפרסום הבוקר לפיו נתניהו הוזהר עשרה ימים לפני טבח השבעה באוקטובר על כוונותיו של סינוואר - אמת.



נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו.

ההתעלמות שלו מהאזהרות היא רשלנות פושעת ולכן הוא עושה הכול כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את… — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) September 8, 2026

A las críticas se sumó el líder del partido Los Demócratas, Yair Golan, con un virulento mensaje en redes sociales. “Netanyahu, has puesto en peligro a Israel, nos has llevado a la catástrofe (...) Se acabaron los cuentos del tipo ‘nadie me despertó’. Lo sabías, lo ignoraste, fracasaste, eres responsable”, escribió Golan.

ידעת, התעלמת, נכשלת. אתה אשם.



תיק 1200 נרצחים: גרימת טבח ברשלנות. נתניהו, זה עליך. pic.twitter.com/UzuVRnZlVj — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) September 8, 2026

El aviso a Netanyahu

Haaretz indicó que el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar –luego asesinado por Israel– había avisado a un cargo palestino de que sus hombres estaban preparando “una tremenda operación”, que sería como un “terremoto”.

Dicho responsable palestino transmitió el mensaje a un asesor emiratí, que a su vez lo puso en conocimiento del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Este decidió entonces llamar directamente a Netanyahu y ponerlo al corriente, según el medio israelí.

El diario, que cita en su mayoría a fuentes anónimas, dice que Netanyahu respondió con calma al aviso, en una conversación que habría durado alrededor de 45 minutos.

Un hombre camina frente a un refugio antiaéreo cubierto con los nombres de israelíes asesinados, cerca del kibutz Reim, en el sur de Israel JOHN WESSELS - AFP

“El emir explicó que, según su evaluación, Sinwar estaba preparando un acontecimiento de gran magnitud”, dijo a Haaretz el asesor anónimo que asegura haber presenciado la llamada entre los mandatarios. “Le dijo a Netanyahu que Israel debía estar preparado. Al mismo tiempo, recomendó intentar encontrar una solución económica para la Franja y calmar la situación en Cisjordania para evitar una escalada”, agregó la fuente.

De acuerdo al medio israelí, el premier habría respondido que, según su evaluación, el grupo terrorista planeaba actuar en la zona de Cisjordania y que Israel estaba preparado para cualquier escenario.

“El emir esperaba que, pese a su respuesta reservada, Netanyahu se tomara el mensaje en serio y actuara”, dijo el asesor a Haaretz. “Ninguno de ellos imaginaba que el primer ministro escucharía el mensaje, pero no informaría a los máximos responsables del aparato de defensa”, agregó.

Una soldado israelí llora junto a un cartel que recuerda a una persona secuestrada el 7 de octubre en el ataque transfronterizo de Hamas, en el sur de Israel Maya Alleruzzo - AP

Según el medio israelí, ninguno de los jefes de las fuerzas militares del país fue informado de la situación.

De acuerdo a Haaretz, el gobernante emiratí también extendió la advertencia al director de la CIA, William J. Burns, con quien habría compartido la impresión de que algo estaba “a punto de explotar” en la región.

Además de masacrar a civiles, policías y militares, los milicianos de Hamas secuestraron el 7 de octubre de 2023 a 251 personas en suelo israelí, que se llevaron luego a Gaza. Entre ellos había 44 personas ya muertas.

La masiva respuesta israelí ha convertido en ruinas la mayor parte de la Franja, causado una gigantesca crisis humanitaria y matado a 73.658 personas, en su mayoría civiles, según el ministerio de Salud de Gaza. El organismo está bajo autoridad de Hamas y sus cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas.

Agencias AFP y ANSA