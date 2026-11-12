Romance y escándalo: qué pasó con Jensen Huang, el ex CEO de Nvidia

Un escándalo dejó a la principal proveedora mundial de chips de inteligencia artificial (IA) en el ojo de la tormenta. Días atrás se hizo público que Jensen Huang, CEO de Nvidia, le fue infiel a su esposa con Alice Huang, una presunta espía china. Este jueves 12 de noviembre se conoció que el ejecutivo presentó su renuncia a la compañía que él mismo cofundó. Como consecuencia de la polémica que se generó, la empresa, que perdió cerca de US$430.000 millones de valor de mercado en apenas dos ruedas bursátiles, aún no confirmó quién será su reemplazo.

Si bien hay quienes intentan mantener la vida personal separada de la profesional, hay veces que estas coalicionan y generan, como ocurrió en este caso, un escándalo político a nivel internacional. El CEO de la empresa de tecnología les reconoció a sus empleados que le fue infiel a su esposa. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”, dijo. Pero la cuestión no fue solo la infidelidad, sino también que su amante, Alice Huang, es una presunta espía china.

Jensen Huang junto a Alice Huang

Alice Huang es una mujer ligada a las finanzas de Shanghái y alta ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur, clienta de Nvidia, que en los últimos dos años adquirió 4800 millones de dólares en chips del fabricante estadounidense. La situación escaló aún más cuando trascendió que el vínculo sentimental entre ellos habría facilitado el envío a China de chips de Nvidia por al menos US$7500 millones, a pesar de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.

La filtración de este escándalo hizo que las miradas se pusieran en el futuro de la economía de la inteligencia artificial y las relaciones de Estados Unidos con China. Desde Nvidia anunciaron una investigación por los reportes de que Jensen Huang pudo haber sido “objetivo de una operación de inteligencia extranjera” por parte de China, la cual negó las acusaciones.

Jensen Huang quedó envuelto en el medio de una polémica que derivó en su renuncia al cargo de CEO de Nvidia I-HWA CHENG - AFP

Pero este conflicto político, económico e internacional incluye no uno, sino dos escándalos amorosos. The New York Times reveló el miércoles 11 de noviembre que el ahora ex CEO de la empresa con sede en Santa Clara, California, mantuvo también una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención sanitaria de Nvidia.