Rusia anunció más bombardeos contra Kiev y exigió la salida de diplomáticos tras el mayor ataque aéreo en años

KIEV.- Rusia lanzó anoche más de 100 drones y dos misiles balísticos contra Ucrania, en uno de sus mayores ataques aéreos contra Kiev, según informó la Fuerza Aérea ucraniana, y anticipó más bombardeos al tiempo que exigió la salida de diplomáticos del país.

El Kremlin instó este lunes a los ciudadanos extranjeros, incluidos miembros de misiones diplomáticas, a abandonar Kiev lo antes posible y pidió a los residentes a mantenerse alejados de las instalaciones militares y gubernamentales, tras advertir que se preparaban “ataques sistemáticos” contra la capital ucraniana.

En ese sentido, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, aseguró que mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en la que, según indicó, exhortó al funcionario a que evacue a su personal diplomático de Kiev.

Sin embargo, Rubio no confirmó si el Departamento de Estado daría ese paso, pero expresó preocupación durante un viaje a India por que la guerra “terrible” en Ucrania pudiera escalar aún más.

Dos ucranianos miran a su casa destruida tras un ataque ruso en Kiev, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Evgeniy Maloletka - AP

El gobierno de Trump ha intentado durante más de un año detener los combates que estallaron tras la invasión rusa de febrero de 2022. Pero sus esfuerzos no produjeron ningún avance significativo y ahora están en suspenso mientras Washington se centra en la guerra con Irán.

Pese a ello, al momento no hay diplomáticos que digan que se van de Kiev, ni tampoco hubo anuncios de salidas. En tanto, las delegaciones de la Unión Europea, Francia y Polonia dijeron públicamente que no se irían.

El nivel de amenazas de seguridad que Rusia representa para Kiev y otras ciudades ucranianas “sigue siendo el mismo que en años y meses anteriores”, señaló el Ministerio de Exteriores de Ucrania en un comunicado a última hora del lunes.

Voluntarios de Cruz Roja ayudan a una mujer herida en un refugio tras un ataque ruso a un vecindario residencial en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Evgeniy Maloletka - AP

Rusia ha lanzado de forma continua ataques con misiles y drones contra la capital durante más de cuatro años, indicó, y sostuvo que Ucrania estaba preparada para ayudar a las misiones diplomáticas que busquen medidas de seguridad adicionales.

El Kremlin se jactó que su mayor ataque con misiles del año, el fin de semana pasado, fue una respuesta a la mortífera embestida ucraniana con drones del viernes pasado contra lo que Moscú dijo que era una residencia estudiantil en Starobilsk, una ciudad de la región ucraniana de Luhansk ocupada por Rusia.

Condena internacional

Cerca de 50 países y la Unión Europea denunciaron este martes las “recientes amenazas” de Moscú contra los diplomáticos acreditados en Kiev, mediante una declaración hecha por el representante de Ucrania ante Naciones Unidas, Andriy Melnyk.

“Condenamos (...) las recientes amenazas proferidas por Rusia contra instituciones diplomáticas y embajadas en Kiev. Es algo que no podemos tolerar”, mencionó Melnyk ante la prensa en la sede de la ONU n Nueva York.

Frente a este escenario, Alemania, Noruega, Países Bajos y la Unión Europea convocaron el martes a los representantes rusos después de que Rusia amenazara con lanzar ataques contra objetivos en la capital de Ucrania, Kiev, e instara a los extranjeros, incluidos los diplomáticos, a abandonar el país.

El servicio diplomático de la UE convocó al encargado de negocios ruso, según informó el martes el portavoz de política exterior del bloque. “La amenaza de Rusia a los ciudadanos extranjeros y diplomáticos para que abandonen Kiev es una escalada inaceptable”, afirmó la portavoz Anitta Hipper en una publicación en la red social X, en la que instó a Moscú a “dejar de atacar a la población civil”.

Agencias AP y Reuters