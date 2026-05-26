El primer ministro de Canadá comparó el desafío separatista de Alberta con el Brexit y advirtió que es “muy peligroso”

OTTAWA.– El primer ministro de Canadá, Mark Carney, consideró este lunes “muy peligroso” el referendo que podría abrir la vía para la independencia de Alberta, una de las provincias petroleras más ricas del país.

Partidario de la unidad canadiense, Carney comparó esta consulta con el Brexit de 2016, que terminó con la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

“Todavía diez años después, [los británicos] siguen intentando deshacer aquello por lo que no creían haber votado”, afirmó el primer ministro canadiense en una conferencia de prensa en Ottawa.

Esta advertencia surge tras el anuncio de la provincia, poseedora de grandes reservas de petróleo, sobre la realización de un referéndum no vinculante en el mes de octubre para definir su permanencia en Canadá o su salida del país.

Una vista panorámica del parque nacional Banff, en Alberta. RUTH FREMSON - NYTNS

La iniciativa cobró fuerza recientemente después de que el grupo Stay Free Alberta presentara más de 300.000 firmas para forzar la consulta, una cifra que superó ampliamente el mínimo legal requerido.

El movimiento independentista busca canalizar un malestar histórico basado en la distribución de la riqueza y el control de los recursos naturales.

Quienes apoyan la idea denuncian la influencia excesiva de Ottawa sobre sus recursos energéticos, y el bloqueo de inversiones por cuestiones ambientales. Los promotores de la secesión afirman que la región sufrió un saqueo constante y que su integración en 1905 ocurrió sin el consentimiento de sus habitantes.

Carney, del Partido Liberal (centroizquierda), dijo que ya empezó a hacer campaña “por la unidad canadiense” proponiendo “un federalismo cooperativo con Alberta, Quebec y todas las provincias y territorios”.

Según su visión, el referéndum que propone el Partido Conservador Unido de Alberta carece de legitimidad política inmediata, pues dicha formación no mencionó esta consulta durante la campaña electoral que los llevó a la victoria en 2023.

El líder separatista Mitch Sylvestre aparece en una manifestación frente a la sede de Elections Alberta en Edmonton, Canadá, el 4 de mayo de 2026 HENRY MARKEN - AFP

Quebec, una de las provincias más grandes del país, celebrará en octubre elecciones locales que podrían llevar al poder al Partido Quebequense, independentista, actualmente a la cabeza en los sondeos. También proponen la celebración de una consulta separatista.

“Los canadienses pueden reflexionar” sobre los resultados de los anteriores referendos en Quebec", advirtió Carney en referencia a las consultas de independencia de la provincia francófona de 1980 y 1995, ambas perdidas por los partidarios de la separación.

“Los canadienses se cuidan unos a otros. Eso es especialmente importante en este momento”, subrayó el primer ministro en un contexto de tensiones con Estados Unidos desde el regreso al poder de Donald Trump.

El camino hacia la independencia enfrenta obstáculos legales críticos, especialmente por la oposición de las Primeras Naciones (los pueblos originarios), que iniciaron una ofensiva judicial bajo la premisa de que la secesión vulnera tratados históricos protegidos por la Constitución canadiense.

Estas comunidades sostienen que Alberta no posee la autoridad necesaria para decidir de manera unilateral sobre territorios y derechos que exceden su jurisdicción provincial.

A la complejidad jurídica se suma la vulnerabilidad geográfica de la provincia. Al ser un territorio sin salida al mar, la economía de Alberta presenta una dependencia absoluta de los oleoductos y corredores logísticos que atraviesan el resto de Canadá.

Esta situación plantea serias dudas sobre la viabilidad práctica de un estado independiente que necesite exportar su energía sin el control de las redes federales de transporte.

Mitch Sylvestre HENRY MARKEN - AFP

El descontento separatista apunta también a las políticas medioambientales aplicadas por el anterior gobierno de Justin Trudeau.

Los defensores de la salida consideran que esas medidas socavaron la industria energética local, a pesar de que Carney revocó varias de esas normas ecológicas desde su llegada al poder en marzo de 2025. Sin embargo, la brecha ideológica entre el este y el oeste del país se percibe como irreconciliable para los líderes del movimiento secesionista.

Pese al impulso de los activistas, el apoyo popular a la separación parece limitado según los sondeos recientes. Una encuesta de Angus Reid reveló que el 60% de los habitantes de Alberta prefiere permanecer en Canadá. Además, un 67% de los ciudadanos emitiría un voto negativo si el referéndum tuviera carácter vinculante, lo cual pone en tela de juicio la voluntad democrática real detrás del proyecto.

Por último, el escenario internacional añade tensión debido a supuestos contactos entre dirigentes separatistas y funcionarios de Estados Unidos. Carney exigió respeto a la soberanía canadiense tras informes que despertaron alarmas en Ottawa.

Mientras tanto, el movimiento Forever Canadian organiza y representa la oposición al proyecto.

Agencias AP y Reuters