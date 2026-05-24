Rusia realizó un ataque masivo contra Kiev con el misil hipersónico Oreshnik: cuatro muertos y más de 80 heridos

KIEV.- Rusia utilizó el poderoso misil balístico hipersónico Oreshnik en un ataque masivo contra Kiev, la capital ucraniana, que mató al menos a cuatro personas, según dijo este domingo el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Es la tercera vez que se utiliza este tipo de arma en los cuatro años de guerra.

El intenso bombardeo dañó edificios cerca de oficinas gubernamentales en toda la capital y causó destrozos en construcciones residenciales, escuelas y un mercado, según detallaron las autoridades ucranianas. Al menos 83 personas resultaron heridas en el ataque.

El Oreshnik, que puede portar proyectiles nucleares o convencionales, alcanzó la ciudad de Bila Tserkva, en la región de Kiev, dijo Zelenskyen una publicación en Telegram. El objetivo aún no estaba claro.

Rescatistas trabajan en un edificio destruido de apartamentos tras un ataque de misil ruso en Kiev, Ucrania Efrem Lukatsky - AP

El Ministerio ruso de Defensa confirmó este domingo que utilizó el misil Oreshnik, así como otros tipos de armas, para atacar supuestas “instalaciones militares de mando y control” ucranianas, bases aéreas y empresas de la industria militar, aunque no especificó dónde estaban ubicados los objetivos.

Funcionarios del ministerio dijeron más tarde a medios rusos que no se atacaron sitios civiles en el ataque nocturno, informó el domingo la agencia estatal Tass. En una declaración en redes sociales, el Ministerio dijo que el ataque fue una represalia por ataques ucranianos contra “instalaciones civiles en territorio ruso”, sin dar más detalles.

En este sentido, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció el viernes un ataque con drones contra una residencia universitaria en el este de Ucrania ocupado por Rusia, del que Moscú culpa a Kiev, y ordenó al ejército ruso que presentara sus propuestas de represalia. Dijo que no había instalaciones militares ni de las fuerzas del orden cerca de la casa de estudios.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el ataque, celebrada a petición de Rusia, el embajador ucraniano, Andrii Melnyk negó las acusaciones de crímenes de guerra de su homólogo ruso, que tachó de “puro espectáculo de propaganda” y afirmó que las operaciones del 22 de mayo “se dirigieron exclusivamente contra la maquinaria de guerra rusa”.

Since last night, first responders and all necessary services have been working wherever needed. As of now, at least 83 people have been confirmed injured since midnight. Tragically, there are fatalities. My condolences to the families and loved ones.



It was a heavy attack – 90… pic.twitter.com/KSB4IoxQaE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2026

Rusia usó por primera vez el Oreshnik contra la ciudad ucraniana de Dnipro en noviembre de 2024. Se utilizó por segunda vez en enero en la región occidental de Leópolis. Antes, Zelensky había advertido que Rusia planeaba usar el Oreshnik, citando inteligencia de Estados Unidos y de socios occidentales. Los aliados europeos de Kiev condenaron los ataques rusos y el uso del Oreshnik.

Putin explicó que el misil hipersónico se desplaza a 10 veces la velocidad del sonido y es capaz de destruir búnkeres subterráneos “a tres, cuatro o más pisos de profundidad”. El arma viaja “como un meteorito” y es inmune a cualquier sistema de defensa antimisiles, sostuvo el primer mandatario ruso, y añadió que varios misiles de ese tipo, incluso algunos equipados con ojivas convencionales, podrían ser tan devastadores como un ataque nuclear.

Las sirenas antiaéreas sonaron durante toda la noche mientras el humo se elevaba por la ciudad tras los impactos. Reporteros de The Associated Press oyeron potentes explosiones cerca del centro y en las inmediaciones de edificios gubernamentales.

El misil ruso Oreshnik

Destrucción en Kiev

Zelensky dijo que no todos los misiles balísticos fueron interceptados y que la mayoría de los impactos alcanzaron Kiev, que fue el objetivo principal del ataque. Asimismo, se registraron daños en 50 ubicaciones de varios distritos de la capital, incluidas casas, centros comerciales, escuelas y edificios policiales.

Los incendios continuaron hasta este domingo por la mañana (hora local), lo que complicó los esfuerzos de rescate mientras se derrumbaban edificios afectados por las explosiones. “Fue una noche terrible y nunca había habido nada parecido en toda la guerra”, afirmó Svitlana Onofryichuk, de 55 años, residente de Kiev.

“Lamento mucho tener que despedirme de Kiev ahora; ya no me quedo allí, no hay posibilidad”, añadió y marcó: “Mi trabajo se fue, todo se fue, todo ardió”.

El alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko, indicó que un edificio escolar resultó dañado por un ataque mientras la gente se refugiaba en su interior. Las autoridades locales informaron que supermercados y almacenes en toda la ciudad también sufrieron daños.

Con información de AP y AFP